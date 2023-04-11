Паска на рідкому тісті без замішування: простий рецепт

Паска готується на рідкому здобному дріжджовому тісті, тому його не треба замішувати руками.

Завжди виходить смачною, повітряною та не сухою.

Складники

борошно — 600 г;

цукор – 200 г;

яйця – 6 шт. (жовтки);

молоко – 300 г;

масло вершкове – 180 г;

дріжджі свіжі – 25 г;

родзинки – 150 г;

ванілін;

сіль – щіпка.

Приготування

Промиті родзинки залийте окропом на десять хвилин. Висушіть на паперовому рушнику, додайте трохи борошна і перемішайте.

У теплому молоці розчиніть одну столову ложку цукру, додайте дріжджі. Перемішайте та залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Зверху має з'явитися пінна шапочка.

У жовтки додайте цукор, ванілін, сіль і збийте блендером добіла. Додайте вершкове масло кімнатної температури та збийте ще три хвилини. Влийте молоко з дріжджами, перемішайте.

В отриману масу поступово всипте просіяне борошно і збийте блендером, коли тісто буде важко провертати віночком, блендер приберіть і вимісіть лопаткою.

Тісто викладіть у миску, закрийте харчовою плівкою і залиште підходити в тепле місце, воно має збільшитися вдвічі-вдвічі з половиною. Коли тісто підніметься в об'ємі, додайте|добавляйте| родзинки|ізюм| і вмішайте його в тісто.

Руки змастіть олією і розкладіть тісто у формочки на 1/3. Накрийте і залиште підніматися, доки воно не займе майже весь об'єм форми.

У заздалегідь розігріту духовку поставте паски і випікайте за температури 180 градусів 40-50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Коли паски охолонуть, змастіть їх глазур'ю.

Поради

Всі продукти повинні бути кімнатної температури.

Читайте також: