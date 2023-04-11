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Паска на рідкому тісті без замішування: простий рецепт

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
27
Час на прочитання
2 хв
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Паска на рідкому тісті без замішування: простий рецепт

Фото: Credits

Паска готується на рідкому здобному дріжджовому тісті, тому його не треба замішувати руками.

Завжди виходить смачною, повітряною та не сухою.

Складники

  • борошно — 600 г;
  • цукор – 200 г;
  • яйця – 6 шт. (жовтки);
  • молоко – 300 г;
  • масло вершкове – 180 г;
  • дріжджі свіжі – 25 г;
  • родзинки – 150 г;
  • ванілін;
  • сіль – щіпка.

Приготування

Промиті родзинки залийте окропом на десять хвилин. Висушіть на паперовому рушнику, додайте трохи борошна і перемішайте.

У теплому молоці розчиніть одну столову ложку цукру, додайте дріжджі. Перемішайте та залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Зверху має з'явитися пінна шапочка.

У жовтки додайте цукор, ванілін, сіль і збийте блендером добіла. Додайте вершкове масло кімнатної температури та збийте ще три хвилини. Влийте молоко з дріжджами, перемішайте.

В отриману масу поступово всипте просіяне борошно і збийте блендером, коли тісто буде важко провертати віночком, блендер приберіть і вимісіть лопаткою.

Тісто викладіть у миску, закрийте харчовою плівкою і залиште підходити в тепле місце, воно має збільшитися вдвічі-вдвічі з половиною. Коли тісто підніметься в об'ємі, додайте|добавляйте| родзинки|ізюм| і вмішайте його в тісто.

Руки змастіть олією і розкладіть тісто у формочки на 1/3. Накрийте і залиште підніматися, доки воно не займе майже весь об'єм форми.

У заздалегідь розігріту духовку поставте паски і випікайте за температури 180 градусів 40-50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Коли паски охолонуть, змастіть їх глазур'ю.

Поради

  • Всі продукти повинні бути кімнатної температури.

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Дата публікації
Перегляди
27
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