Паска на рідкому тісті без замішування: простий рецепт

Паска готується на рідкому здобному дріжджовому тісті, тому його не треба замішувати руками.
Завжди виходить смачною, повітряною та не сухою.
Складники
- борошно — 600 г;
- цукор – 200 г;
- яйця – 6 шт. (жовтки);
- молоко – 300 г;
- масло вершкове – 180 г;
- дріжджі свіжі – 25 г;
- родзинки – 150 г;
- ванілін;
- сіль – щіпка.
Приготування
Промиті родзинки залийте окропом на десять хвилин. Висушіть на паперовому рушнику, додайте трохи борошна і перемішайте.
У теплому молоці розчиніть одну столову ложку цукру, додайте дріжджі. Перемішайте та залиште на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Зверху має з'явитися пінна шапочка.
У жовтки додайте цукор, ванілін, сіль і збийте блендером добіла. Додайте вершкове масло кімнатної температури та збийте ще три хвилини. Влийте молоко з дріжджами, перемішайте.
В отриману масу поступово всипте просіяне борошно і збийте блендером, коли тісто буде важко провертати віночком, блендер приберіть і вимісіть лопаткою.
Тісто викладіть у миску, закрийте харчовою плівкою і залиште підходити в тепле місце, воно має збільшитися вдвічі-вдвічі з половиною. Коли тісто підніметься в об'ємі, додайте|добавляйте| родзинки|ізюм| і вмішайте його в тісто.
Руки змастіть олією і розкладіть тісто у формочки на 1/3. Накрийте і залиште підніматися, доки воно не займе майже весь об'єм форми.
У заздалегідь розігріту духовку поставте паски і випікайте за температури 180 градусів 40-50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Коли паски охолонуть, змастіть їх глазур'ю.
Поради
- Всі продукти повинні бути кімнатної температури.
Читайте також:
- Паска подільська: простий пасхальний рецепт
- Ідеальне олександрійське тісто для великодніх пасок
- Паска крафін: ароматна та оригінальна