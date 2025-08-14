ТСН у соціальних мережах

102
2 хв

Переговори 15 серпня: астрологиня розповіла, на що від них чекати

Переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, які відбудуться 15 серпня на Алясці, — найбільша інтрига останнього часу.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Associated Press

Прогнозів щодо того, як вони відбудуться і чим закінчаться, не дав наразі тільки ледачий, а серед політичних оглядачів, аналітиків і журналістів таких не спостерігається, тож чому б не спитати, що думають на цю тему зірки. Про характеристики дня переговорів — 15 серпня — з погляду зірок розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Диявольський місячний день

15 серпня випадає на 19 місячний день, який астрологи вважають «диявольським» — сили зла в цей час досить сильні, щоб зламати волю, а з нею і психіку людини. Зазвичай уникнути неприємних наслідків можна, залишившись удома та максимально скоротивши спілкування з іншими людьми, тому вибір цього дня для серйозних перемовин, від яких залежать долі світу, щонайменше сумнівний. До того ж день не підходить для ухвалення важливих рішень, яких багато хто очікує від зустрічі американського та російського президентів. Це — час ілюзій і ошуканства, коли легко прийняти бажане за дійсне і зробити серйозну помилку, яку важко — а в деяких випадках і неможливо — виправити. У разі виникнення суперечливих питань, а їх на порядку денному буде більш ніж достатньо, не варто зациклюватися на з'ясуванні стосунків: великий ризик не тільки не прояснити їх, а ще більше заплутатися, віддаляючи, а не наближаючи вирішення важливих питань.

Ліліт у Скорпіоні — підлість і страхи

Планети на небі в цей час розташовуються дуже красиво — Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун вишикувалися в одну лінію, але «шикується» парад планет на Ліліт, яку називають Чорним Місяцем або Демоницею. Вона є точкою на місячній орбіті, що пов’язана зі спокусою та ілюзіями. Якщо врахувати, що нині Чорний Місяць перебуває у знаку Скорпіона, де дає підлість у взаєминах і різноманітні страхи, можна припустити: найімовірніше, це вплине як на самі перемовини, так і на досягнуті — або недосягнуті — домовленості.

На нас чекає історична подія

Проте активність усіх чотирьох фіксованих знаків зодіакального кола — Тельця (Місяць), Лева (Сонце), Скорпіона (Ліліт) і Водолія (Плутон)\, яку можна побачити на небі, свідчить про те, що на світ чекає по-справжньому історична подія. Але, знов-таки, якщо врахувати перебування Ліліт у знаку Скорпіона, можна припустити, що йтиметься про велику брехню, а якою саме вона виявиться і чого стосуватиметься, покаже час.

Зеленському вдасться вистояти

Гороскоп Путіна свідчить про те, що він буде буквально роздуватися від гордості й перемоги, вважаючи, що вже здобув перемогу, але насправді це ще не кінець війни, а тільки самий початок її завершення, поки що виражений винятково за допомогою розмов, а не конкретних дій. Для українського президента Володимира Зеленського це буде складний час, але, судячи з його натальної карти, йому вдасться вистояти.

