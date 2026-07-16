Перша декада серпня 2026 року: астрологиня розповіла, чому це небезпечний період для України

Перша декада серпня 2026 року / © Associated Press

Реклама

Транзитний Марс в останніх градусах Близнят утворює опозицію з транзитною Ліліт в останніх градусах Стрільця. Це аспект високої конфліктності, імпульсивних рішень і подій, які здатні розвиватися стрімко й непередбачувано, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Марс символізує дію, боротьбу, силу, зброю, ініціативу та відкрите протистояння. Ліліт виявляє тіньовий бік того, що відбувається: провокації, крайнощі, бажання порушити межі, прагнення діяти, незважаючи на наслідки. Коли ці дві точки опиняються одна навпроти одної, напруженість досягає високого рівня. Відбувається ескалація військових дій, загострюються конфлікти, зростає ризик агресивної поведінки, необдуманих вчинків і ситуацій, у яких емоції починають керувати розумом.

Особливість цього періоду полягає в тому, що вісь Марс — Ліліт одночасно утворює напружені аспекти до натального Марса України. Така конфігурація значно підвищує ймовірність подій, пов’язаних з обстрілами з боку РФ, військовою активністю, застосуванням сили, руйнуваннями, аваріями та надзвичайними ситуаціями. У такі періоди частіше виникають обставини, що вимагають швидких рішень і максимальної зібраності.

Реклама

Це не означає, що найгірші сценарії обов’язково збудуться. Астрологічні аспекти вказують на періоди підвищеної ймовірності певних подій, але те, як виявиться їхня енергія, залежить від безлічі чинників. Проте першу декаду серпня можна вважати періодом, коли особливо важливо уважно ставитися до питань безпеки й не недооцінювати можливі ризики.

На колективному рівні посилюється нервозність. Інформаційний простір стає більш напруженим, зростає кількість суперечливих повідомлень, різких заяв та конфліктів. Зростає ймовірність технічних збоїв, транспортних пригод, аварій, пожеж, нещасних випадків, пов’язаних з неуважністю або поспіхом. У такі дні особливо небезпечні дії, що вчиняються під впливом роздратування, азарту або бажання негайно довести свою правоту.

Для України цей період вимагає особливої обережності та готовності захищатися від агресії РФ. Ця конфігурація зачіпає одну з найбільш чутливих точок гороскопу країни, тому перша декада серпня може супроводжуватися посиленням військової напруженості, складними політичними рішеннями та подіями, які матимуть довгострокові наслідки.

На особистому рівні найсильніше вплив цієї конфігурації відчують люди, у яких у натальній карті Сонце або Марс розташовані в останніх десяти градусах мутабельних знаків — Близнят, Діви, Стрільця або Риб. Якщо ваші особисті планети розташовані приблизно від 20-го до 30-го градуса цих знаків, напруженість може виявитися особливо яскраво.

Реклама

У такі дні зростає ймовірність конфліктів, перевтоми, емоційних зривів, травм, ламань техніки, несподіваних змін у роботі та стосунках. Виникає бажання діяти негайно, однак саме поспіх стає головним джерелом помилок. Чим сильніше внутрішнє напруження, тим важливіше зберігати самовладання.

Перша декада серпня — не найкращий час для з’ясування стосунків, участі в ризикованих заходах, екстремальних розваг, небезпечних поїздок або прийняття рішень під впливом гніву. Будь-яка провокація може розвиватися швидше, ніж очікується.

Однак навіть така напружена конфігурація має своє призначення. Вона показує, де накопичилося занадто багато внутрішньої напруженості, де людина діє автоматично, не помічаючи наслідків своїх вчинків, і де настав час відмовитися від руйнівних моделей поведінки. Марс вимагає усвідомлених дій, а Ліліт випробовує здатність не піддаватися страху, роздратуванню та чужим провокаціям.

Головним захистом у цей період стають дисципліна, обережність, вміння контролювати свої реакції та відмова від будь-яких дій, зумовлених спалахом емоцій. Іноді саме витримка виявляється найсильнішим проявом внутрішньої сили й вбереже від непоправного.

Реклама

Коли Марс входить в опозицію до Ліліт, активується шар несвідомого, пов’язаний зі спотвореними реакціями, пригніченою агресією, страхами та старими кармічними сюжетами. Марс відповідає за дію, волю, прямоту та здатність відстоювати свої позиції. Ліліт — за тінь, витіснені імпульси, спотворення, внутрішні заборони та ті реакції, які людина зазвичай не контролює.

В опозиції ці дві сили стикаються, і це виявляється як внутрішній конфлікт між бажанням діяти та страхом перед наслідками, між прямою волею та прихованими, неусвідомленими мотивами.

Опозиція Марса та Ліліт завжди виявляє негативні кармічні сценарії, які людина носить у собі вже давно. Це можуть бути:

постійні конфлікти з авторитетами;

страх виявляти ініціативу;

агресія, спрямована на себе;

руйнівні моделі поведінки у стосунках;

почуття провини за власні бажання;

уникнення відповідальності;

імпульсивні рішення, що призводять до втрат;

старі травми, пов’язані з темою сили, контролю чи тиску.

Ці сценарії не з’являються «з нізвідки» — вони завжди були в людині, але саме опозиція Марса та Ліліт робить їх видимими, щоб їх можна було усвідомити та переосмислити.

Реклама

Як опрацьовувати цю опозицію

1. Усвідомити свої реакції

Перший крок — з’ясувати, де саме виникає напруженість.

2. Розрізнити імпульс і дію

Марс надає імпульс, але Ліліт спотворює його. Варто пригальмувати: не діяти одразу, а дати собі час на аналіз.

Реклама

3. Працювати з пригніченою агресією

Агресія — це енергія дії. Якщо її придушити, вона перетворюється на самосаботаж. Тому важливо спрямовувати її в конструктивне русло: спорт, фізична активність, структурована робота.

4. Переглянути старі страхи

Опозиція розпалює страхи, пов’язані з проявом сили. Часто це не особистий страх, а кармічний.

Реклама

5. Зміцнювати особисті межі

У цей період важливо чітко визначати, що для вас прийнятно, а що ні.

6. Не вступати у руйнівні конфлікти

Опозиція провокує сутички. Краще уникати ситуацій, у яких емоції можуть вийти з-під контролю. Якщо конфлікт неминучий — зосередьтеся на фактах, а не на емоціях.

Реклама

7. Свідомо обирати напрям дій

Марс прагне діяти, Ліліт прагне руйнувати. Робота полягає в тому, щоб спрямувати енергію Марса на творення.

Головний зміст цього періоду

Це час, коли людина може побачити свої тіні, давні страхи та кармічні сценарії, які заважали їй діяти вільно.

Новини партнерів