Петля Марса від 6 листопада 2026 року до 9 червня 2027 року: чим цей період є особливим і небезпечним

Петля Марса: від 6 листопада 2026 року до 9 червня 2027 року / © Credits

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Кожні два роки Марс змінює напрямок руху і на кілька місяців рухається назад зодіаком. Планета проходить одні й ті самі градуси тричі: вперед, назад і знову вперед. Ця траєкторія й називається петлею. Цього разу петля триватиме від 6 листопада 2026 року до 9 червня 2027 року й пройде ділянкою від 22° Лева до 11° Діви, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Понад сім місяців тема Марса (дія, воля, конфлікт, енергія) буде повертатися й вимагати уваги. Особливо напружений період — від 15 січня до 28 березня 2027 року, оскільки в цей час Марс перебуває в ретроградному стані.

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Для України ця петля Марса має особливе значення, оскільки в її гороскопі Марс перебуває у знаку Діви, і саме через Діву Марс пройде від 26 листопада 2026 року, розвернеться на 11° Діви в січні та повернеться до цього знака в травні 2027 року. Діва відповідає за інфраструктуру, енергетику, логістику, постачання та здоров’я, тому з астрологічної точки зору це час підвищеної вразливості «найтехнічніших» сфер, на яких тримається життя країни. Темп і ритм військових дій змінюються, але це не означає припинення агресії з боку РФ.

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Теми, що порушувалися восени 2026 року стосовно України, повернуться у лютому та березні 2027 року, а вирішальний момент припаде на квітень–червень, коли можливі важливі рішення та зміна курсу. Тому головна порада цього періоду: запас ресурсів, спокій, порядок у документах та опора на перевірені джерела.

Марс у цей період рухається двома знаками, що мають різний характер. Лев символізує гордість, владу, лідерство та гучні заяви. Діва — лад, працю, здоров’я та деталі. Тому сюжет «петлі» будується на переході від «хочу, щоб мене почули» до «хочу зробити правильно».

В Овні, знаку, яким керує Марс, перебувають Сатурн і Нептун. Світ заново перевіряє межі, ілюзії та реальну силу. Лев перебуває в тригоні до Овна, тому поки Марс у Леві, дії є більш відкритими та сміливими. Діва з Овном безпосередньо не пов’язана, тому Марс у Діві діє обережніше й витонченіше. Відкрита демонстрація сили поступово змінюється роботою з деталями та наслідками.

Найкраще зрозуміти сюжет цієї петлі допомагає попередня петля Марса у знаках Діви та Лева в листопаді 1994 — червні 1995 року. Плутон перебував у Скорпіоні, Уран і Нептун — у Козорозі, Сатурн — у Рибах. Тому шукаємо схожість сюжетів, а не копію подій.

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Етап 1. Початок циклу: 6 листопада 2026 року, 22° Лева

Цикл розпочинається, коли Марс проходить 22° Лева. Цей градус є важливим, оскільки саме в ньому він навесні знову перейде до прямого руху. Усе, що почнеться в листопаді, отримає відповідь наприкінці березня та на початку квітня.

У перші тижні листопада Марс перебуває у Леві поруч із Юпітером та низхідним місячним вузлом, і це одна з найнапруженіших конфігурацій осені. Марс надає імпульс, Юпітер розширює масштаби, а вузол піднімає старі образи та борги. У новинах та особистих історіях можливі різкі заяви, ультиматуми та сварки на рівному місці.

Важливо запам’ятати, які теми стають актуальними в листопаді. Ви знову зіткнетеся з ними в лютому та березні 2027 року.

Аналогія 1995 року: у грудні 1994 року, ще до переходу Марса в ретроградний рух, обвалився курс мексиканського песо, а 31 грудня розпочався штурм Грозного. Передумови майбутніх подій зародилися в період петлі Марса і досягли максимуму в період ретроградності планети.

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Етап 2. Перехід у знак Діви: 26 листопада 2026 року, 01:37 GMT+2

Марс входить у знак Діви, і атмосфера змінюється. Конфлікти не зникають, але стають більш практичними. Перемагає не той, хто найгучніше кричить, а той, хто найврівноваженіший. Це час навести лад у режимі сну, харчуванні, тренуваннях, витратах і документах, зібрати все важливе в одну папку та підготувати запас на випадок, якщо плани зміняться.

Протягом трьох місяців Марс рухається вперед у знаку Діви. Робота, здоров’я та повсякденні справи отримують потужний імпульс. Це чудовий час, щоб розпочати те, що вимагає дисципліни: курс, режим, навчання, оздоровчу програму. Але це лише перша половина циклу. Марс незабаром розвернеться, і все розпочате доведеться перевірити ще раз. Працюйте на надійність, а не на швидкість.

Етап 3. Стаціонарна точка: від 6 до 14 січня 2027 року, 11° Діви

Марс сповільнюється й завмирає на 11° Діви, готуючись до розвороту. Вплив Марса зосереджений, а руху майже немає. Якщо за попередні місяці накопичилися втома, недосипання або роздратування, вони вийдуть назовні. Звертайте увагу на здоров’я, запалення, перевантаження та конфлікти на роботі, особливо пов’язані з дрібницями та причіпками.

Цими днями нерозумно розпочинати великі проєкти, що вимагають значних зусиль. Краще переглянути план, перевірити розрахунки та чесно відповісти собі на запитання: що я справді хочу довести до кінця, а що роблю за інерцією?

Аналогія 1995 року: перехід Марса в ретроградний рух збігся за часом зі штурмом Грозного (31 грудня 1994 року) та подальшими боями. У стаціонарні періоди енергія Марса концентрується, і події бувають різкими.

Етап 4. Ретроградний рух: від 15 січня до 28 березня 2027 року

Це серце петлі. Марс рухається назад: спочатку знаком Діви, а 21 лютого 2027 року о 16:13 він повертається з Діви у Лева, вже в ретроградному стані.

Перша частина (від 15 січня до 21 лютого, Діва). Час перероблень. Робочі процеси, звички, режим і здоров’я потребують коригування. Ви повертаєтеся до завдань, які вважали завершеними, і виправляєте помилки. Корисно оптимізувати, спрощувати, лікувати застарілі проблеми, розбиратися з боргами у дрібних справах. Небажано починати щось нове, особливо термінове, і доводити свою правоту за будь-яку ціну.

Аналогія 1995 року: у січні стався землетрус у Кобе (17 січня), який завдав удару по інфраструктурі та виявив вразливість систем. 19 січня російські війська захопили президентський палац у Грозному. Перша половина циклу висвітлила слабкі місця.

Друга частина (від 21 лютого до 28 березня, Лев). Марс повертається у знак, із якого почався цикл. Разом із ним повертаються теми листопада: конфлікти з керівниками, суперечки щодо влади, гордість та образи. Тепер у вас є тримісячний досвід, щоб поглянути на них інакше. Можна закрити стару суперечку, помиритися або чітко визначити межі без криків.

Аналогія 1995 року: у другій частині циклу на перший план вийшли питання влади та суверенітету. 26 лютого збанкрутував британський Barings Bank: збитки приховувалися на окремому рахунку, а система контролю не спрацювала. Це майже хрестоматійний приклад Діви, що сплив на тлі ретроградного Марса у Леві. 1 березня в Москві вбили журналіста Владислава Лістьєва, а 17 березня Верховна Рада України скасувала Конституцію Криму 1992 року та посаду президента Криму. Усе це загострило питання «хто головний і чия територія».

Ретроградний Марс знижує ефективність дій. Енергія спрямовується всередину, і ви відчуваєте роздратування, яке нікуди подіти. Найкращий спосіб впоратися з цим: спорт, фізична праця, прибирання, дихальні практики. Поганий спосіб: стримувати все в собі або зриватися на близьких.

Етап 5. Стаціонарна точка: від 29 березня до 6 квітня 2027 року, 22° Лева

Марс знову зупиняється і повертається до прямого руху саме в тому градусі, де все почалося. Петля замикається. Те, що ви пережили в листопаді, тепер можна осмислити: що вдалося, що ні, що ви зрозуміли.

Це період інтенсивної, але стислої діяльності. Ухвалюйте рішення, до яких дійшли за зиму, але не поспішайте їх втілювати. Марс тільки набирає обертів, і перші тижні після розвороту краще присвятити підготовці.

Аналогія 1995 року: 20 березня, за чотири дні до переходу Марса в прямий рух, у токійському метро стався напад із застосуванням зарину. Знову різка подія поблизу стаціонарної точки, і знову пов’язана з темою Діви: здоров’я, отрути, безпека. Тому не варто планувати цими днями ризиковані кроки і краще залишити запас часу.

Етап 6. Вхід у знак Діви: 14 травня 2027 року, 01:48

Марс знову входить у знак Діви, тепер у прямому русі. Він рухається вперед, вже маючи накопичений досвід. Усе, що ви налагодили, нарешті починає працювати як годинник. Гарний час для запуску проєктів, спортивних та оздоровчих програм, зміни режиму та серйозних робочих кроків. Марс у Діві особливо сильний там, де потрібні терпіння та систематична праця.

Аналогія 1995 року: після березня світ перейшов до з’ясування наслідків та перебудови: розслідування, реформи систем безпеки, перегляд правил нагляду. Логіка «відремонтувати та посилити» актуальна й у квітні — червні 2027 року.

Етап 7. Кінець петлі: 9 червня 2027 року, 11° Діви

Марс проходить 11° Діви — ту точку, де в січні він розвертався. Петля завершена. Ви пройшли один і той самий урок тричі і тепер бачите його по-іншому. До цього моменту стає зрозуміло, які рішення були продиктовані емоціями, а які — реальною необхідністю.

Події листопада 1994 — червня 1995 року підказують, на що слід звернути особливу увагу. На початку циклу перевіряйте системи, облік, стан здоров’я та документи. Коли Марс повернеться у Лев, будьте обережнішими з гучними заявами та взаємодією з владою. У періоди стаціонарних точок (січень і кінець березня) не плануйте ризикованих кроків.

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