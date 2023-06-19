Петля Венери від 19 червня до 7 жовтня: на що чекати українцям у цей період

Від 19 червня до 7 жовтня 2023 року – петля Венери у Леві, протягом цього періоду планета перейде в ретроградний рух, який триватиме від 23 липня до 4 вересня. Це час доленосних подій для України та українців, оскільки в гороскопі країни Венера також у фазі ретроградності. На що нам чекати від цього транзиту?

Триває період ретроградної Венери від 40 до 43 днів, відбувається кожні 18-19 місяців, і через кожні 8 років цикл повторюється в певному знаку зодіаку. В гороскопі України (24 серпня 1991-го, 17:36 за київським часом) Венера ретроградна. Також серпень 2007, 2015 та 2023 відзначений цим особливим розташуванням планети. Наступний період ретроградного руху планети – серпень 2031 року, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

В астрології існує таке поняття, як дім гороскопа, що окреслює різноманітні сфери життя. Сьомий дім гороскопа характеризує сферу партнерства, завжди розкриває особливості взаємин з іншими людьми. Якщо ми говоримо про країну загалом, то сьомий дім вказує на дипломатичні зв'язки з різними державами. Це дім офіційних взаємин, того, що доповнює або чого не вистачає до відчуття цілісності. Також до характеристик цього астрологічного дому належать суди та все пов'язане із судовими розглядами, контакти з міжнародними організаціями.

Період петлі Венери та її ретроградного руху потрапляє до сьомого дому гороскопа України, а це означає, що настав час повторного оцінювання відносин між нашою країною та іншими державами. Варто додати, що цього разу Венера перебуває в напруженості з Ураном та Юпітером, найскладніші дні для України в цей інтервал такі: 2 липня, 9 та 22 серпня, 17 та 29 вересня. Ці дні несприятливі для вибудовування нормальних взаємин, можливі неприємні сюрпризи з боку партнерів, зрада або відмова від зобов'язань. Союзники можуть висунути Україні певні вимоги, які важко здійснити, чинити тиск, висувати умови.

Венера в Леві пов'язана з акторством, публічністю, статусом. У фіксованому вогненному знаку зодіаку приховати щось складно. Все, що відбувається в період транзиту планет Левом, складно викреслити з пам'яті. Символічно Венера пов'язана з двійкою, парою, партнерством, двома протилежними сторонами. Влітку 2007 року, коли петля Венери також утворилася в сьомому домі України, на просторах Інтернету з'явилася публікація одного з передвиборчих роликів відомого харківського мера. Сам відеозапис з'явився навесні 2006 року, але глядачі змогли ознайомитися з ним лише влітку 2007-го. "Ролик про Мішу та Гешу" є кумедним компроматом, який назавжди залишиться у світовій Мережі.

Оскільки в гороскопі України Венера ретроградна, а 2023 року її петля триває від 19 червня до 7 жовтня, цілком можливо, що хтось із популярних людей, статусних особистостей втрапить у певну ситуацію, яка "прославить" Україну не з дуже гарного боку. В будь-якому разі літо 2023 року стане важливим для нашої країни. Сподіваємося, що не станеться нічого такого, що може послабити Україну через дивну поведінку її керівництва, знизити рівень репутації в очах партнерів.

Літо-2015 виявилося надзвичайно важким для України. На Донбасі загострення, зростання цін, залежність від траншів МВФ та усвідомлення того, що війна надовго. Також петля Венери в Леві у сьомому домі України. Серпень 2015 року був тривожним, запам'ятався зіткненнями в Києві між співробітниками правоохоронних органів та прихильниками радикально-націоналістичних рухів. Були загиблі, багато постраждалих та госпіталізованих. Події 31 серпня 2015 року внесені до Вікіпедії, але до цієї дати ситуація розпалювалася, багато хто знав, що має статися щось погане.

23 липня 2023 року Венера розгортається в ретроградний рух у тому ж градусі, в якому вона в гороскопі України. Вся третя декада серпня буде відзначена концентрацією найважливіших процесів, історично важливих для розвитку нашої країни. Вплив партнерів і союзників, різних організацій і структур на Україну зростає в цей період.

Сьомий астрологічний дім є домом відкритих ворогів, конкурентів, суперників. Тому можна очікувати від РФ в період від 19 червня до 7 жовтня 2023 року чергових загроз, звинувачень і провокацій. Звичайно, зберігається небезпека від Запорізької АЕС у разі її пошкодження. Ворог усіляко намагатиметься втримати території, тож може піти на крайні заходи. З кожним місяцем, починаючи від третьої декади червня, ймовірність кризи зростає аж до 7 жовтня. Транзит Чорного Місяця Левом у сьомому домі України показує те, що ворог особливо неадекватний влітку 2023 року.

Початок нового циклу Венери – 13 серпня о 14:15 за київським часом. Багато з того, що відбуватиметься в середині цього місяця, буде важливим не лише для нашої країни, а й для кожної людини. В гороскопі України Венера управляє четвертим астрологічним домом (коріння, витоки, рід, пращури, житло, родина, українська нація), а також дев'ятим домом (зарубіжжя, традиції, покровителі, перспективи).

Переміщаючись сьомим домом гороскопа України, Венера сприяє формуванню обставин, що дозволяють виправити раніше скоєні помилки у відносинах з іншими державами. Дипломатичні зв'язки виходять на новий рівень, але вже на фундаменті, який існує. Можливо, детальніше обговорюватимуться умови для вступу України до НАТО та/або ЄС. Величезна увага до нашої країни обов'язково дасть зміну поточної ситуації.

Після виходу Венери з петлі найважливіші теми попередніх 8 років отримають іншу оцінку. Можливо, будуть знайдені компромісні рішення завдяки наполегливим рекомендаціям партнерів. У будь-якому разі так, як зараз і в попередні роки, вже не буде. До кінця 2023 року відбудуться кардинальні зміни в нашій країні та у війні РФ проти України. Згадуючи події 2016 року, тобто після завершення петлі Венери в минулому циклі, загальне тло більш-менш стабілізувалося. Гостра фаза військових дій на Донбасі завершилася, і розпочалися торги за мирне врегулювання гарячого конфлікту. Щось схоже відбуватиметься й наприкінці 2023-го, 2024 року. Починається новий етап, зумовлений новими дипломатичними протоколами.

Венера – планета цінностей, як матеріальних, так і нематеріальних, ресурсів, шлюбних стосунків, краси та гармонії, тому відстежуючи зовнішні події, все ж не забувайте про особисте життя і свої бажання. Для багатьох серпень запам'ятається важливими подіями, це час переоцінювання важливості стосунків і ролі партнера в житті. Прекрасний час, коли можна повернути стосунки, налагодити зв'язки з давніми партнерами, знайти нові можливості завдяки людям із минулого, отримати допомогу від колишніх колег у пошуку роботи або додаткових заробітків.

Те, що відбудеться у третій декаді червня, матиме велике значення до 7 жовтня 2023 року, після чого перейде в пасивну фазу на 8 років – до наступної петлі Венери в Леві. Чорний Місяць у Леві дуже сильний у період транзиту Венери Левом, бажання в цей період затьмарюють розум, тому варто з величезною часткою відповідальності підходити до справ. Уникайте ідеалізації стосунків, любовних трикутників, необдуманих витрат. Навчіться встановлювати правильні межі у стосунках, визначте, що для вас дійсно цінне й корисне, а що призводить до зливання ресурсів.

Венера у Леві надовго – від 5 червня до 9 жовтня 2023 року. Це час переорієнтації, змін та оновлення в особистих взаєминах, соціальних зв'язках, фінансовій сфері. Транзит сприяє реалізації у творчій сфері, сприяє набуттю популярності. Бережіть свою репутацію, оскільки шлейф від публічного скандалу чи поганого вчинку може після цього переслідувати роки. Серпень 2023 року – місяць, коли потрібно зробити доленосний вибір, навряд чи можна говорити про стійкість і стабільність у цей період. Сюжети та життєві ситуації, які зав'язуватимуться, будуть актуальними не один рік.

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