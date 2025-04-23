Підтримка від Всесвіту, кохання та гроші: три знаки, яким поталанить у травні 2025 року

Три знаки зодіаку, яким поталанить у травні 2025 року / © Associated Press

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Овен притягує кохання і перемогу, Близнята завершують епоху з Юпітером, а Лев запалюється полум’ям Марса, готовий увірватися у новий етап життя. Цей місяць буде для них насиченим та незабутнім, принесе яскраві події та динаміку, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Всесвіт ніби підсвічує шлях Овнам, Близнятам та представникам знака Лев, прокладаючи дорогу до нових вершин. Кожен із цих знаків отримує потужну підтримку планет, що робить травень часом можливостей, зростання та пристрасних рішень.

Овен — магнетизм кохання та жага успіху

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Венера — планета «малого щастя» — переміщується за знаком Овна, пробуджуючи вогонь пристрасті та бажання сяяти. Цей транзит робить представників знака центром уваги, посилюючи їхню привабливість, впевненість і харизму. Серце Овна палає! Вони стають рішучими, сміливими, заворожливими, а їхня енергія не залишається непоміченою.

Венера не лише дарує романтику, а й допомагає залучити гроші, вигідні угоди та вдалі пропозиції. Овни відчувають, що настав час діяти без сумнівів, адже зірки на їхньому боці. У травні представники цього знака особливо привабливі для протилежної статі, як у чуттєвій, так і у діловій сфері. Ваша харизма посилюється, ви стаєте центром уваги.

Кохання, фінансові можливості, натхнення — все це крутиться довкола Овнів. Варто використати цей час, щоб завести нові знайомства, зміцнити стосунки, зайнятися покращенням зовнішності та улюбленими проєктами. Овни стають центром уваги — енергія Венери допомагає покращити якість життя, відкрити нові шляхи до матеріальних благ.

Овни як магніт привертають симпатію, увагу, подарунки долі та цікаві знайомства. Травень — час проявляти себе, відкриватися можливостям та робити правильний вибір. Це чудовий час для розкриття таланту, турботи про себе та зміцнення особистих зв’язків. Якщо серце відкрите і світ щедро відповість взаємністю!

Близнята — завершальний акорд Юпітера та важливі інсайти

Травень стає фінальною симфонією удачі для Близнят — Юпітер завершує свій цикл у їхньому знаку, даючи максимальні осяяння, можливості та великі рішення. Обставини допоможуть опинитися у потрібний час у потрібному місці. А 20 травня Сонце увійде у ваш знак, приносячи ще більше світла, впевненості та енергії.

Планета повернеться в цей знак через 12 років, а зараз залишить на прощання щедрий мішечок з дарами: це можуть бути щасливі шанси, двері, які відччиняються, корисні знайомства та ідеї, які змінять життя представників цього знака. Головне — помічати підказки Всесвіту та не проґавити свої можливості.

Близнята зможуть підбити підсумки, реалізувати глобальні проєкти та вийти на новий рівень. Юпітер у травні подарує потужну підтримку у навчанні, переговорах та великих угодах, наділяючи представників цього знака впевненістю та везінням. Багато представників знака відчують, що ось він момент, коли все складається ідеально.

Травень підштовхне до нових вершин, принесе доленосні події та розкриє нові перспективи. Це місяць підбиття підсумків минулого року. Представники знака Близнята відчують свою силу та використають її на повну міць.

Лев — вогонь Марса, буря енергії, хвиля успіху

Марс проходить транзитом знаком Лев, розпалюючи в них внутрішній вогонь, пристрасть, силу та нестримне бажання рухатися вперед. Леви у травні стануть головними гравцями, отримавши додаткову енергію для втілення бажаного та досягнення цілей, можливо, поставлених перед собою ще восени 2024 року.

Левам хочеться перемагати, заявляти про себе, діяти рішуче та впевнено. В особистому житті очікуються яскраві та динамічні події, моменти щирих зізнань та раптових спалахів почуттів. Енергія Марса дає стрімкість, ініціативу та рішучість, дозволяючи Левам з легкістю оминати конкурентів. Травень — це портал можливостей та зіркова година для Лева!

Марс проходить транзитом за вашим знаком, і ви відчуваєте приплив сил, впевненості та пристрасті до життя. Хочеться діяти, перемагати, завойовувати і бути перед очима — і саме в травні ви блищатимете на всіх рівнях. Кохання, амбіції, творчість — все набуває потужного імпульсу. Енергії вистачає на все: і натхнення, і втілення задуманого.

Травень — час рішучості, активності та потужного прояву енергії. Любовна динаміка та яскраві емоції цього місяця заповнюють навколишній простір пристрастю, спонтанними романтичними поривами та важливими рішеннями.

Небо ніби підморгує Левам, даючи зрозуміти: «Час бути собою, сміливим, яскравим, справжнім». У травні важливо спрямувати енергію у конструктивне русло: займатися спортом, розпочинати щось нове, йти у прорив. Це час, коли сміливість та амбіції винагороджуються. Доля усміхається сміливим, зухвалим та відкритим світу — і для представників знака Лев травень стане місяцем яскравих подій, важливих рішень та чарівних зустрічей.

Овни, Близнята, Леви у травні 2025 року на хвилі яскравих змін, особистих перемог та наснажливих можливостей. Цей місяць заряджає енергією, несе талан та наповнює життя яскравими моментами.