- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 1 хв
Пісні млинці на мінеральній воді: рецепт для сніданку
Коли вдома не виявилося молочних продуктів, цей рецепт завжди виручить вас, незважаючи на те, що готують млинці без яєць і молока, вони виходять тонкими й ажурними.
Подайте з будь-якою начинкою: овочевою, фруктовою або просто з варенням, джемом, згущеним молоком чи медом.
Інгредієнти
- мінеральна вода газована
- 500 мл
- борошно пшеничне
- 250 г
- цукор
- 2 ст. л.
- олія
- 2 ст. л. + (для змащування сковороди)
- сіль
- щіпка
У миску просійте борошно, додайте цукор, сіль, влийте половину мінеральної води, перемішайте, щоб не було грудочок, потім влийте мінеральну воду, що залишилася, олію, і ще раз перемішайте до однорідної консистенції.
Накрийте харчовою плівкою і залиште на 15 хвилин, потім перемішайте.
Сковороду добре розігрійте на середньому вогні, змастіть олією, налийте тісто на сковороду, рівномірно розподіліть його по дну і смажте млинці з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Під час обсмажування інших млинців змащувати пательню олією не потрібно.
Мінеральна вода має бути кімнатної температури.