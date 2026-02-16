ТСН у соціальних мережах

Пісні млинці на мінеральній воді: рецепт для сніданку

Коли вдома не виявилося молочних продуктів, цей рецепт завжди виручить вас, незважаючи на те, що готують млинці без яєць і молока, вони виходять тонкими й ажурними.

Подайте з будь-якою начинкою: овочевою, фруктовою або просто з варенням, джемом, згущеним молоком чи медом.

Інгредієнти

мінеральна вода газована
500 мл
борошно пшеничне
250 г
цукор
2 ст. л.
олія
2 ст. л. + (для змащування сковороди)
сіль
щіпка

  1. У миску просійте борошно, додайте цукор, сіль, влийте половину мінеральної води, перемішайте, щоб не було грудочок, потім влийте мінеральну воду, що залишилася, олію, і ще раз перемішайте до однорідної консистенції.

  2. Накрийте харчовою плівкою і залиште на 15 хвилин, потім перемішайте.

  3. Сковороду добре розігрійте на середньому вогні, змастіть олією, налийте тісто на сковороду, рівномірно розподіліть його по дну і смажте млинці з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Під час обсмажування інших млинців змащувати пательню олією не потрібно.

  • Мінеральна вода має бути кімнатної температури.

