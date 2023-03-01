Плутон у Водолії від 23 березня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Від 23 березня 2023 року Плутон входить на знак Водолія на тривалий період – до 2043 року. Цей транзит вплине на Козорогів, Водоліїв, Львів, Тельців, Скорпіонів, Терези, Близнят. Протягом 2023-2024 року планета перебуватиме на кордоні знаків Козоріг – Водолій. А остаточно Плутон увійде у волелюбний знак Водолія наприкінці листопада 2024 року.

Плутон управляє знаком Скорпіона, планети прихованого внутрішнього характеру, у її основу закладено принцип трансформації, тобто переведення енергії з одного виду до іншого. Це процес руйнування, знищення всього віджилого, застарілого, нездатного розвиватися, готуючи плацдарм для нового. Плутон впливає на глобальні події людства, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Енергія Плутона дає здатність проникати у глибокі емоційні верстви, впливати на людей і перетворювати енергії, пропускаючи їх крізь себе. Від осені 2008 року планета переміщується Козорогом і всі представники цього знака зодіаку випробували на собі важкі впливи Плутона. Але, з іншого боку, аспект з'єднання транзитного Плутона із Сонцем у Козорога став джерелом величезної енергії.

За попередні роки Козороги отримували безліч можливостей, пов'язаних із владою та грошима, найсміливіші та найпрогресивніші представники цього знака зодіаку змогли використати період із максимальною вигодою та користю для себе. Але він був нелегким, оскільки постійні життєві трансформації «вимотують» людину, а перед тим, щоб щось отримати чи чогось досягти, доводилося долати складні, важкі та неприємні ситуації, часом навіть небезпечні та кризові.

Від 23 березня 2023 року Козороги відчують полегшення та зрозуміють, що важкі роки позаду. Плутон виходить із цього знака і наступного разу увійде в цей знак зодіаку 2254-го (період обертання навколо Сонця – 248 років). Тепер з'явиться час для себе, можна буде планувати життя відповідно до своїх бажань і переконань. Залежність від зовнішніх обставин і необхідність вимушених змін поступово зникає, а до кінця 2024 року стійкі, мудрі, цілеспрямовані Козороги набудуть свободи, у їхнє життя прийде спокій та стабільність. Тепер настала черга Водоліїв відчути на собі транзит Плутона.

У знаку Водолія Плутон буде 20 років, тут планета ослаблена – статус падіння, тобто у Водолія вже немає потреби впливати на інших людей, важлива ментальна енергія, а не психічна сила. Транзит принесе прагнення свободи у всіх сенсах цього слова. Водолії за своєю суттю – бунтівники та бунтарі. Вони здебільшого мають войовничий дух революціонерів. У боротьбі за досягнення поставленої мети Водолії здатні вдатися до будь-яких засобів. Плутон дасть необхідну енергію, але зовнішні прояви транзиту цієї планети кардинально відрізняються від транзиту Козорогом, який закінчується 2023 -2024 року.

Вже від кінця березня 2023 року в життя Водоліїв увірвуться зміни і немає сенсу їм чинити опір. Плутон хоч і в статусі падіння, але все ж таки для звичайної людини потенціал планети досить важкий. І чим більше Водолії чинитимуть опір змінам, тим складніше їм буде. Тому краще не чинити опір і не хапатися за те, що немає сенсу брати з собою в майбутнє. Трансформаційні енергії Плутона змінять мислення, викличуть потребу зрозуміти себе на більш глибокому внутрішньому рівні.

Транзит Плутона впливатиме абсолютно на всіх людей і світові процеси загалом, але насамперед, звичайно ж, Водолії відчують його сильніше та швидше, ніж інші. Починається період підвищеної відповідальності, серйозних життєвих перетворень, але немає сенсу залишатися в точці, де Водолії перебувають зараз. Зміни необхідні, щоб припинити застій та стимулювати розвиток представників цього знака зодіаку.

Переміщуючись Водолієм, Плутон діє не так різко, як у разі транзиту Козорогом. Фіксовані якості Водолія дозволяють обміркувати все і підготуватися до змін. Уникнути трансформаційних процесів не вдасться – це стосується всіх життєвих сфер, але скласти певний план і певною мірою впливати на навколишній простір цілком можливо.

Центральним моментом транзиту Водолієм є влада, а також усе, що пов'язано з новими, сучасними технологіями, Інтернетом, оцифруванням, автоматизацією та роботизацією всіх процесів. Головне місце у всьому цьому посідає Водолій – його ідеї, здатність організовувати та об'єднувати людей, сміливо рухатися вперед назустріч новому.

Водоліям доведеться змінювати свої звички, оскільки Плутон вимагає взяти відповідальність не лише за себе, а й за багато людей. Цей транзит стане випробуванням для ваших амбіцій, створить умови, за яких потрібно багато працювати, часом без сну та відпочинку. Але загалом усе досить передбачувано, що зменшує ймовірність внутрішніх криз. Яку тактику собі обрати – вирішувати вам. Або ви намагатиметеся отримати більший контроль над оточенням, або воно спробує керувати вашими діями.

Починається період соціальної активності, інтеграції у нові проєкти, колективи, країни. Менше за ту свободу вибору, до якої так звикли Водолії, тепер за свободу та незалежність доведеться боротися. Але за кілька років більшість представників цього знака зодіаку приймуть нові умови та адаптуються до нової реальності.

Леви у найближчі 20 років опиняться під опозицією Плутона. Найбільш напружений період кожен може визначити для себе залежно від того, в якій декаді зодіакального місяця народилися. Тобто перші 6 – 7 років (2023 – 2029) опозицію Плутона відчують ті, хто народився на початку знака Лева (від 23 липня до 2 липня). Цей аспект можна описати як конфронтацію протиборчих сил, суперництво волі, безкомпромісну ситуацію. Це роки тяжкого вибору, ухвалення відповідальних рішень. Досягти мети в цей час можна лише ціною втрати чогось важливішого.

Леви, як ніхто інший, випробовуватимуть внутрішні суперечності, оскільки маючи сильне Сонце, представники цього знака прагнуть творити, а транзитний Плутон, утворюючи опозицію з натальним Сонцем – трансформувати реальність та руйнувати. Щоб пройти цей період з мінімальними втратами, Леви повинні боротися з несправедливістю та надихати людей, запалювати в них життя, їхнє Сонце, часом жертвуючи своїми інтересами. Краще за Лева ніхто не зможе організувати оточення на подолання криз, створюючи разом новий і прогресивний лад у суспільстві.

Тельці та Скорпіони, маючи виняткову силу волі, концентрацію та рішучість, повинні витримати напруженість від транзитного Плутона. Перші 7 років складно буде тим, хто народився у першій декаді знака зодіаку. Це час перешкод, часом, застрягання, зацикленості та затиснення ситуацій. Успіх можливий, але ціною величезної праці не кожен здатний витримати. Ще більше складнощів виникає, коли йдеться лише про задоволення власних потреб. Необхідно об'єднуватись, брати участь у житті суспільства – і тоді енергія Тельців і Стрільців повільно й поступово зростатиме, а згодом стане дедалі потужнішою. Представникам цих знаків зодіаку слід знайти конструктивне рішення для її використання, вони повинні розвивати відчуття правильної оцінки людських цінностей, що включають увагу до інших людей та їх потреб.

Близнята та Терези входять у дуже цікавий та продуктивний період. Наступні 20 років стануть для них дуже яскравими та життєствердними. Гармонійний аспект від транзитного Плутона до натального Сонця Близнят та Терезів вчить взаємодіяти з іншими людьми та брати участь у колективній, партнерській роботі, активно виявляючи власні ініціативи та таланти. 2023 – 2024 роки – це час повільних та м'яких змін. Транзит Плутона Водолієм позитивно позначиться на житті Близнят і Стрільців, свідчить про великі потенційні можливості до позитивних змін. Доведеться на щось звернути увагу і трансформувати наявний стан речей, застосувати, повчитися, попрацювати, але процес принесе задоволення, стане приємним.

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