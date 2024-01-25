Плутон у Водолії: відома астрологиня розповіла, як зміниться світ найближчим часом

20 січня 2024 року Плутон – планета трансформації – змінив знак і увійшов на знак Водолія на 20 років до 2044 року.

Що принесе становище Плутона світу та кожному знаку зодіаку, розповідає знаменита астрологиня Анжела Перл. У своєму відео астрологиня розповідає про багато аспектів впливу Плутона на наше життя. Плутон — одна з найпотужніших планет в астрології та одна з найповільніших. Цикл Плутона – 248 років. Плутон — планета трансформації, життєвих змін, смерті та народження.

Ми зупинимося на тому, чого, на думку Анжели Перл, нам варто очікувати від Плутона найближчим часом.

У Європі та Америці

Під впливом Плутона у найближчі кілька років, починаючи від 2024 року, ми побачимо протести в Європі та Америці. Вони будуть направлені проти мігрантів і за ними піде ухвалення законів, спрямовані на придушення цього.

У Великій Британії

У Британії, найімовірніше, ми побачимо закінчення періоду правління монархів. Можливо, Вільям буде останнім монархом і на ньому все закінчиться, твердить астрологиня.

У сфері науки

Розвиватимуться космос і космічне озброєння, з'являться нові вакцини, нові системи розпізнання (паспорти на подорожі).

Зростуть швидкості та ми будемо багато та швидко подорожувати. Хоча, ймовірно, зросте й вартість подорожей, що призведе до того, що мандрувати зможуть не всі.

У банківській сфері

Гроші остаточно стануть цифровими. Готівка зникне в найближчі рік-два. Фінанси стане легше контролювати. Більше буде кібератак.

У сфері зв'язку

Найближчим часом можливі такі ситуації, коли кілька країн досить довго (кілька днів) будуть без Інтернету або в стані блекауту.

Але водночас засоби зв'язку удосконалюватимуться. Ми зможемо спілкуватися з голограмами і не лише бачити фігуру людини та чути її голос, а й відчувати запахи, наприклад.

У сфері взаємодії

Настає час безконтактності. Роботи доставлятимуть їжу та покупку, ця сфера розвиватиметься.

У сфері інформації

Все розвиватиметься дуже швидко і змінюватиме наше суспільство. Зникатимуть старі платформи в Інтернеті і з'являтимуться нові.

У політиці

У найближчі три-чотири роки буде зміна урядів. Змінюватиметься і напрям сили.

У космосі

Найближчим часом ми дізнаємося, що ми не самі у Всесвіті.

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