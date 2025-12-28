ТСН у соціальних мережах

Поради Таро на 29 грудня — 4 січня: тиждень нових почуттів, важливих рішень і чесних розмов

Таро цього тижня говорить про оновлення, сильні емоції та моменти, які можуть стати символічним початком нового етапу — у коханні, роботі та ставленні до себе.

Станіслава Бондаренко
Таро на 29 грудня – 4 січня

Таро на 29 грудня — 4 січня / © ТСН

Період із 29 грудня по 4 січня — це не просто календарний перехід, це ніби міст між минулим і майбутнім. Карти радять уважно поставитися до власних бажань, рішень і розмов.

Енергія тижня: нові почуття та світлі початки

Ключова карта тижня — Туз Кубків, символ емоційного оновлення. Це енергія радості, щирості та внутрішнього тепла. У життя можуть увійти приємні відчуття, натхнення чи нові почуття, як до іншої людини, так і до самого себе.

Настрій тижня: між бажанням втримати та потребою відпустити

Настрій тижня неоднозначний та в цьому його особливість.

Цього тижня буде бажання триматися за стабільність. Можуть з’явитися страхи втратити те, що вже є, чи надмірна зацикленість на фінансовій безпеці.

Також варто бути обережними з хитрощами — як своїми, так і чужими. Намагання «вийти сухими з води» чи уникнути відповідальності можуть мати зворотний ефект. Краще обирати чесність, навіть якщо вона здається складнішою.

Можливі конфлікти, у яких перемога може виявитися сумнівною. Іноді важливіше зберегти гідність, ніж довести правоту. Не все варто втримувати силою, деякі речі краще відпустити, щоб звільнити простір для нового.

Робота та фінанси: шлях через труднощі до результату

У професійній сфері тиждень нагадує синусоїду.

Справи загалом рухаються у правильному напрямку, особливо якщо ви дієте відкрито та чесно.

Втім, П’ятірка Кубків попереджає, що можливі тимчасові втрати, розчарування чи відчуття, що щось пішло не за планом. Це не провал, а етап, який допомагає побачити реальну картину.

Фінальний акорд тижня говорить про стабільність, визнання та можливість фінансового зростання. Для когось це може означати підвищення доходу чи відчуття заслуженого успіху.

Кохання: тепло, зрілість і чесні розмови

У сфері стосунків карти надзвичайно сильні.

Сонце — символ радості, відкритості та щастя. Це сприятливий період для гармонійних стосунків, сімейних радощів і теми дітей.

Імператор додає зрілості та стабільності, наприклад, успіх у коханні цього тижня приходить через відповідальність, надійність і чіткі межі.

В кінці тижня може статися важлива розмова. Це може бути чесний діалог «по душах», який розставить усе по місцях і допоможе уникнути непорозумінь.

Здоров’я та душевний стан: оновлення та внутрішня сила

На носі позитивні зміни та відчуття, що ситуація поступово повертається на краще.

Карти кажуть про відродження, звільнення від старих проблем і повернення енергії. Проте не забувайте, що досвід цього тижня може загартувати характер і зробити вас сильнішими.

Це гарний час, щоб переглянути свої звички, дати собі більше свободи та не ігнорувати внутрішні сигнали.

Порада від Таро: гармонія та союз

Головна порада тижня — відкритість до партнерства. Можливі зустрічі, взаємність і гармонія. Це може бути новий союз, зміцнення наявних стосунків або відновлення емоційного контакту.

На поверхню можуть виринати теми вірності, пристрасті та навіть весілля, але все це під егідою щирості та рівність у почуттях.

