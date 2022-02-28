Посівний календар на березень-2022: готуємось до сезону посадження

Наші пращури з давніх часів звіряли сільськогосподарські роботи зі станом Сонця і світил, і вони їх ніколи не обдурювали.

Втім, і сьогодні найточніші вказівки щодо того, що і коли сіяти – проріджувати, пікірувати, висаджувати у ґрунт, пропалювати та збирати (потрібне підкреслити) – дають саме небесні тіла, тому ми, як і раніше, звертаємось до них за порадою. Про те, як діяти у березні 2022 року, розповість посівний календар цього місяця.

1 березня – 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Водолія

Можна сіяти салатні культури, поливати розсаду та кімнатні рослини, особливо ті, що перебувають на стадії цвітіння.

2-3 березня – 30, 1, 2 місячні дні, молодик, зростальний Місяць у знаку Риб

Дні несприятливі для посіву та посадження будь-яких рослин.

4-5 березня – 3-4 місячні дні, зростаьний Місяць у знаку Овна

Можна сіяти на розсадження та висаджувати розсаду в теплиці та парники такі рослини, як помідори, баклажани та перець, а також салат, гірчицю, шпинат, кріп, редис, пекінську капусту та цибулю на перо. Можна проводити підкореневе підживлення рослин органічними добривами.

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6-8 березня – 5, 6, 7 місячні дні, що росте Місяць у знаку Тельця

Гарні дні для замочування насіння. Можна сіяти для подальшого вирощування на відкритому ґрунті та висаджувати у парники та теплиці розсаду помідорів, баклажанів та перцю. Можна проводити рідке підкореневе підживлення.

9-10 березня – 8-9 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Близнят

У жодному разі не можна поливати рослини. Можна сіяти і садити кучеряві та "вусаті" рослини, а також квіти. Підхожий час для посіву на розсаду та висадки розсади цвітної капусти в теплиці та парники.

11-13 березня – 10, 11, 12 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Рака

Можна сіяти салатні культури, а також сіяти на розсаду та висаджувати всі види листової капусти. Можна сіяти на розсаду насіння помідорів, перцю та баклажанів, які планується вирощувати у відкритому ґрунті, та висаджувати розсаду цих рослин у закритий ґрунт – парники чи теплиці.

14-15 березня – 13-14 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Лева

Можна засівати газони, садити саджанці кущів і дерев, а також проріджувати розсаду. Використання мінеральних добрив замість користі завдасть шкоди.

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16-18 березня – 15, 16, 17 місячні дні, зростальний Місяць, Повня у знаку Діви

Можна висаджувати розсаду в захищений ґрунт – теплиці та парники, а також вносити позакореневе підживлення як мінеральних, так і органічних добрив.

19-20 березня – 18-19 місячні дні, Місяць, що зменшується, у знаку Терезів

Не можна займатися обрізанням плодових рослин. Можна розпушувати землю навколо рослин та проріджувати розсаду.

21-22 березня – 20-й місячний день, Місяць, що зменшується, у знаку Скорпіона

Дні сприятливі для посіву – або посадки у захищений ґрунт – салатних та пряних культур.

23-24 березня – 21-22 місячні дні, спадний Місяць у знаку Стрільця

Можна сіяти на розсаду та висаджувати в захищений ґрунт розсаду помідорів, баклажанів, перцю та огірків. Хороший результат дасть кореневе і – особливо – позакореневе підживлення.

25-26 березня – 23-24 місячні дні, спадний Місяць у знаку Козорога

Дні сприятливі для посіву та посадки коренеплідних рослин – картоплі, буряків, моркви, ріпчастої цибулі. Можна вносити в ґрунт препарати для профілактики та лікування хвороб коріння, а також боротьби зі шкідниками, що мешкають у ґрунті. Органічні добрива вплинуть на рослини.

27-28 березня – 25-26 місячні дні, Місяць, що зменшується, у знаку Водолія

Небажано проводити будь-які городні роботи: посів, посадка розсади та рослин, полив та добрива категорично не рекомендуються. Можна проріджувати сходи розсади.

29-30 березня – 27-28 місячні дні, Місяць, що зменшується, у знаку Риб

Можна сіяти салатні та пряні рослини, садити картоплю, підгодовувати квітучі та овочеві рослини, поливати та підгодовувати їх, а також поливати рослини, що ростуть як у відкритому, так і закритому – захищеному – ґрунті.

31 березня – 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Риб

Не можна поливати, підгодовувати мінеральними добривами, укорінювати та пересаджувати рослини. Можна сіяти салат, гірчицю, шпинат, кріп, редис, базилік, петрушку, пекінську капусту, а також проріджувати розсаду, розпушувати та прополювати землю.

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