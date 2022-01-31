Посівний календар на лютий-2022: час зайнятися розсадою

Наші пращури від давніх часів звіряли сільськогосподарські роботи з розташуванням Сонця і світил, і вони їх ніколи не обманювали.

Втім, і сьогодні найточніші вказівки щодо того, що і коли сіяти, проріджувати, пікірувати, висаджувати у ґрунт, прополювати та збирати (потрібне підкреслити), дають саме небесні тіла, тому ми, як і раніше, звертаємося до них за порадою. Про те, як діяти у лютому 2022 року, розповість посівний календар цього місяця.

1-2 лютого – 1-й, 2-й і 3-й місячні дні, молодик у знаку Водолія

Несприятливий день для садіння та посівів – результат виявиться негативним. Не рекомендується також поливати домашні рослини – це може призвести до загнивання коренів. Можна перевіряти, в якому стані знаходяться заготовлені на зиму овочі: бажано перебрати і викинути ті, які почали загнивати, щоб вони не поширили свій "згубний вплив" на решту врожаю.

3-4 лютого – 4-й і 5-й місячні дні, зростальний Місяць у знаку Риб

Можна сіяти в теплиці салат різних сортів та капусту, а також помідори, баклажани та перець, які також будуть висаджуватися до теплиці. У самій теплиці можна розпушувати ґрунт, обробляти його та готувати до посівів.

5-6 лютого – 6-й і 7-й місячні дні, зростальний Місяць у знаку Овна

Можна сіяти салат, шпинат, кріп, редис, пекінську капусту та цибулю на перо для подальшого садіння в теплиці та підгодовувати рослини органічними добривами.

7-9 лютого – 8-й, 9-й і 10-й місячні дні, зростальний Місяць у знаку Тельця

Можна сіяти квіткові однорічники, пряні трави, а також пізній перець, помідори та баклажани, для подальшої висадки до теплиці.

10-11 лютого – 11-й і 12-й місячні дні, зростальний Місяць у знаку Близнюків

Можна садити всі види кучерявих і "вусатих" рослин, наприклад, ремонтантну полуницю. Від поливу рослин необхідно відмовитися.

12-14 лютого – 13-й, 14-й і 15-й місячні дні, зростальний Місяць у знаку Рака

Можна сіяти на розсаду квіткові рослини та овочі.

15-16 лютого – 16-й і 17-й місячні дні, зростальний Місяць, повня у знаку Лева

Небажано садити та пересаджувати рослини, а також обробляти землю. Можна проріджувати сходи, видаляючи кволий та нежиттєздатний посадковий матеріал.

17-18 лютого – 18-й і 19-й місячні дні, спадний Місяць у знаку Діви

Можна сіяти на розсаду багаторічні та однорічні квіти, а також томати, перці та баклажани, які згодом планується пересаджувати до теплиць. Можна також займатися пікіруванням розсади та прибиранням парників і теплиць.

19-22 лютого – 20-й, 21-й і 22-й місячні дні, спадний Місяць у знаку Терезів

Гарний час для посіву на розсаду овочевих та квіткових рослин. Можна підгодовувати рослини органічними добривами та розпушувати ґрунт під ними.

23-24 лютого – 23-й і 24-й місячні дні, спадний Місяць у знаку Скорпіона, Стрільця

Можна сіяти зелень, а також садити в парнику цибулю та часник на перо, займатися обрізанням, живцюванням та пасинкуванням садових рослин.

25-26 лютого – 24-й і 25-й місячні дні, спадний Місяць у знаку Стрільця, Козорога

Можна сіяти овочі та квіти в парниках, доглядати за рослинами, розпушувати і проріджувати ґрунт. У саду можна вносити мінеральні добрива під плодові дерева та чагарники.

26-28 лютого – 26-й, 27-й і 28-й місячні дні, спадний Місяць у знаку Козорога, Водолія

Можна доглядати розсаду в теплиці: підгодовувати, прополювати і проріджувати її, обприскувати і обкурювати від шкідників. Сіяти і садити будь-які – передусім овочеві – культури небажано: для потужного розвитку їм не вистачить зусиль. Також категорично не рекомендується поливати будь-які рослини, в тому числі розсаду.

Читайте також: