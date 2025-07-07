Повня 10 липня 2025 року: астрологиня назвала два знаки зодіаку, яким варто бути напоготові

Повня 10 липня 2025 року / © Associated Press

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Відбудеться ця астрономічна та астрологічна подія о 23:37 (gmt+3), висвічуючи справжні орієнтири. Повня у Козорозі дозволяє правильно оцінити зроблену роботу та зусилля, вкладені в кар’єру, репутацію. Настав час озирнутися назад, вдихнути і зрозуміти, що мети досягнуто. А якщо ні, то найкращий час розібратися з тим, що по-справжньому важливо, а що — лише шум, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня в Козорозі вимагає внутрішньої дисципліни і вміння тримати себе в руках. Все пафосне відходить на другий і третій план. Залишається суть. Це момент, коли внутрішній дорослий бере на себе відповідальність і не розпорошується по дрібницях.

Архетип Козорога — Мудрець, Будівельник, Путівник. Козорогом, а отже і повнею у цьому знаку, управляє Сатурн, зберігач часу, закону та ладу, системності та структури. Він знає ціну самотності, а й силу тиші. Він не шукає визнання, але самовіддано будує те, що витримає віки. У міфології Козоріг пов’язаний з Паном, древнім богом природи, який врятувався від Тифона, перетворившись на істоту з тілом цапа та хвостом риби. Це символ двоїстості: земної витривалості та глибинної інтуїції.

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Повня 10 липня — це кульмінація зусиль, розпочатих у місячний цикл, який стартував у момент молодика в Козорозі 31 грудня 2024 року. Все, що не витримало, — залишається в минулому, а те, що збереглося, стає ще міцнішим.

Одразу після піку повні 10 липня починається період холостого Місяця, який триватиме до 20:21 (gmt+3) 11 липня. Не варто займатися важливими справами і приймати доленосні рішення — енергія Місяця без курсу спотворена. Це час тиші, відпочинку, споглядання, внутрішнього підбиття підсумків. Все, що треба було сказати — вже сказано. Все, що треба було відчути,— вже тут.

Під час повні в Козорозі Місяць і Сонце в опозиції: Місяць у статусі вигнання, а Сонце перебуває в протилежному знаку — в Раку, яким керує Місяць. Ключова тема: конфлікт між емоціями та обов’язками, між потребою у підтримці та необхідністю зберігати структуру та порядок. Вісь знаків Рак — Козоріг це вісь «влада-дім», «обов’язки-почуття», «контроль-турбота».

Для Раків і Козорогів — це особливо чутливий момент, оскільки торкається їхня власна вісь «родина і кар’єра», «внутрішнє та зовнішнє».

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Як повня у Козорозі вплине на КОЗОРОГІВ

Ключові теми:

Результати особистих зусиль останніх місяців

Конфлікт між професійними амбіціями та особистими бажаннями

Підвищена вимогливість до себе

Емоційна напруженість та почуття ізоляції

Повня відбувається в знаку Козорога, а отже, вона піднімає на поверхню все, що Козороги зазвичай намагаються тримати під контролем: страхи, втома, тривоги. Це момент кульмінації, коли багато що стає зрозумілим — особливо у тому, що стосується особистих кордонів, відповідальності та статусу.

Що важливо:

Усвідомити, які цілі більше не відповідають вашим внутрішнім потребам

Не закриватися від почуттів, навіть якщо вони незручні

Побачити різницю між «треба» та «хочу»

Корисна практика: структурувати плани на найближчі 6 місяців, дозволити собі виявляти почуття та емоції.

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Як повня у Козорозі вплине на РАКІВ

Ключові теми:

Взаємини з близькими людьми

Тема залежності та емоційної зрілості

Баланс між турботою про інших та турботою про себе

Переламні моменти у партнерствах

Сонце в знаку Рака в момент повні 10 липня висвітлює сферу взаємин, партнерства та суспільної ролі — у протилежному, суворому Козорогу — може принести почуття холодності або тиску з боку інших людей. Раки можуть відчувати, що їхні потреби не приймаються всерйоз, або відчувати необхідність «вирости» в якійсь ситуації.

Що важливо:

Не замикатися у собі, а шукати діалог

Визнати, що зрілість — це не відмова від почуттів, а здатність керувати ними

Відпустити зв’язки, у яких немає взаємності

Корисна практика: на цій повні можна символічно відпустити образ «батька» чи «рятівника» — і наново визначити, де власні особисті межі.

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Повня у Козорозі вимагає внутрішньої чесності та емоційної зрілості від представників усіх знаків зодіаку. Вона може здаватися холодною, але водночас це її подарунок: вона дає можливість зустрітися з собою справжнім, без ілюзій.

Найбільший вплив повня 10 липня справить на Козорогов і Раків. Для Козорогів це шанс звільнитися від тиску «бути ідеальними». Для Раків — можливість стати сильнішими, зберігши свою чутливість.