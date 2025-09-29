Повня 7 жовтня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Повня 7 жовтня 2025 року / © Associated Press

Овен — знак воїна, першопрохідця, того, хто йде вперед, навіть якщо шлях незрозумілий. Місяць, досягнувши своєї повноти в цьому знаку, немов спалахує полум’ям, відбиваючи енергію цього вогняного знака. Це момент, коли внутрішня напруженість, яка накопичувалась останніми тижнями, досягає свого апогею і вимагає виходу. Овен не вміє чекати й терпіти — він кличе до дії, до рішучих кроків, до сміливості, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня 7 жовтня о 06:48 (gmt+3) може оголити внутрішні конфлікти між «я хочу» і «я маю», між особистою волею і зовнішніми очікуваннями. Це час, коли емоції можуть бути яскравими, навіть різкими, але водночас — щирими. Місяць в Овні не боїться говорити правду, навіть якщо вона незручна. Він кличе нас бути чесними із собою.

Місяць досягає своєї повноти, перебуваючи в першому знаку зодіаку — архетипі початку, дії та індивідуальності. Під час повні в Овні внутрішній вогонь піднімається на поверхню, висвітлюючи наші бажання, імпульси й прагнення до свободи. Це не просто кульмінація місячного циклу, а й спалах енергії, який може пробудити в нас рішучість, сміливість і бажання прорватися крізь обмеження.

Особливо важливо в цю повню звернути увагу на тіло — воно може сигналізувати про накопичену напруженість і потребу в русі. Добре підійдуть практики, які допомагають вивільнити імпульс: танець, біг, дихальні вправи, будь-які форми активного самовираження. Це не час для пасивності — навпаки, він запрошує нас діяти.

Управитель Овна, Марс, стає головним диригентом внутрішньої симфонії пристрасті, сили й тіні. Нині Марс рухається Скорпіоном — знаком глибини, трансформації та прихованих мотивів. Це надає повні особливої інтенсивності: вогонь Овна стає проникним, майже алхімічним.

Марс у Скорпіоні не діє імпульсивно, як в Овні, але цілеспрямовано, стратегічно, із внутрішнім знанням того, де болить і де потрібно прорватися. Його енергія — це енергія воїна-трансформатора, того, хто не боїться зазирнути в темні куточки душі, щоб вивільнити силу, заховану за страхами. І в момент повні ця сила може виявитися особливо яскраво — через емоційні сплески, раптові прозріння, бажання звільнитися від старих патернів поведінки.

Особливого забарвлення цьому моменту надає з’єднання Марса з Ліліт — Темним Місяцем, символом дикого, неприборканого жіночого начала, вигнаної правди та інстинктивної свободи. Це з’єднання може розкрити теми пригніченого бажання, внутрішнього бунту, сексуальності, влади й уразливості. Ліліт вимагає визнання. А Марс поряд із нею стає не просто активним, а ще й провокативним, готовим зруйнувати ілюзії та розкрити те, що було витіснене.

У контексті повні це може проявитися як внутрішній конфлікт між бажанням бути прийнятим і потребою бути справжнім. Це момент, коли ми можемо відчути: «Я більше не можу прикидатися». І якщо раніше ми стримували себе заради миру, нині може прийти усвідомлення, що настав час бути чесними — насамперед із собою.

Повня в Овні під управлінням Марса в Скорпіоні, де також перебуває і Ліліт, — це запрошення до звільнення від масок і до активних дій, що випливають із самої суті. Вона символізує вогонь, що очищає, і здатний трансформувати.

Також варто пам’ятати, що повня — це завжди вісь: у цьому разі, Овен-Терези. І якщо Місяць в Овні говорить «я», то Сонце у Терезах нагадує про «ми». Баланс між особистою свободою та стосунками, між імпульсом і дипломатією, між дією та гармонією — ось ключова тема цього періоду. Можливо, саме тепер ми побачимо, де у стосунках ми втрачаємо себе, чи, навпаки, — де боїмося відкритися іншому.

Повня в Овні 7 жовтня дає шанс переродитися у своїй силі через усвідомлення: я маю право бути собою. Я можу йти своїм шляхом. Я можу почати спочатку. І нехай цей внутрішній вогонь стане імпульсом до життя, яке по-справжньому відображає нашу справжню природу.

Ця повня стає кульмінацією циклу, розпочатого під час молодика, що був сонячним затемненням 29 березня 2025 року, також в Овні. Це своєрідна космічна розв’язка, момент, коли прояснюється, що з посіяного навесні з’явилися плоди. Але цей етап закінчено, і тепер Всесвіт вимагає перегляду чи завершення у певних життєвих сферах. У кожного ці сфери життя різні — все залежить від індивідуального гороскопу.

Сонячне затемнення в березні було точкою початку, імпульсом, пробудженням особистої волі, бажання йти вперед, заявити про себе. Воно могло принести нові ідеї, проєкти, стосунки або внутрішні рішення, пов’язані з темою індивідуальності, сміливості й самоствердження. А тепер, у жовтні, під світлом повні, ми бачимо, до чого це призвело. Повня висвітлює плоди й тіні наших березневих виборів.

Особливо цікаво, що управитель Овна, Марс, зараз у Скорпіоні та з’єднується з негативною кармічною точкою — Ліліт. Це додає глибини й драматизму: підсумки можуть бути не лише зовнішніми, а й внутрішніми, емоційними, навіть кармічними. Те, що починалося як імпульс, тепер розкривається як трансформація. Ми можемо зіткнутися з наслідками придушених бажань, прихованих мотивів або, навпаки, — зі звільненням від старих страхів, які заважали діяти.

Повня в Овні не терпить фальші. Вона кличе нас до автентичності, до завершення циклу з усвідомленням і гідністю. У цей час багато хто відчує прилив сил і бажання відстоювати себе, свої кордони, свої цілі.

Повня немов запалює іскру в душі, яка може перетворитися як на творчий вогонь, так і на руйнівне полум’я. Усе залежить від того, куди ми спрямуємо свою енергію. Якщо вкласти її в завершення розпочатих справ, у прорив до нових звершень, на захист важливого — сила повні стане вашим союзником. Якщо ж дозволити емоціям вирватися назовні у вигляді агресії та сварок — можна спалити мости, які ще потрібні.

Вплив цієї повні особливо яскраво проявиться у стосунках: спливають старі образи, виникає бажання сказати те, що раніше замовчували. Але саме в цьому й шанс — чесність, нехай навіть різка, може стати початком нового етапу, більш щирого й живого. Місяць в Овні не боїться змін — під його впливом з’являється бажання йти вперед, незважаючи на сумніви.