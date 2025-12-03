ТСН у соціальних мережах

73
Повня у Близнятах 5 грудня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Повня 5 грудня розкривається в знаку Близнята, коли Місяць, наповнений світлом, відбиває сяйво Сонця, що стоїть навпроти в Стрільці. Це протистояння двох знаків — цікавого, багатоголосого Близнюка і спрямованого до істини Стрільця.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Повня у Близнятах 5 грудня 2025 року

Повня у Близнятах 5 грудня 2025 року / © Associated Press

Повня 5 грудня о 01:14 (gmt+2) — як срібна книжка, розкрита на сторінці запитань і відповідей, де кожне слово стає закляттям, а кожен шепіт — пророцтвом. Він робить нас сприйнятливими до слів, розмов, інформації. А Сонце у Стрільці, вогняний мандрівник, який несе смолоскип істини і кличе за межі звичного, вимагає сенсу та філософського підходу, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У ніч проти 5 грудня небеса складають візерунок, який неможливо ігнорувати. Місяць у Близнятах і Сонце у Стрільці утворюють повню, і їхня напруженість із Місячними Вузлами перетворює небо на хрест долі. Це створює відчуття розколу в країні та світі загалом. Світила тягнуться до кармічних Вузлів, і напруженість, яка виникає, перетворюється на суперечку між множиною та єдністю, між нескінченними дорогами й однією великою стежкою.

Це містичний знак, коли сама тканина часу стає тонкою, а слова набувають сили пророцтва. Його вплив позначається на долях держав і народів: усе, що ми говоримо й обираємо, стає частиною великої історії світу. І повня стає точкою, де не можна ухилитися від рішення. Вузли втягують людство в кармічну розв’язку, де минуле більше не утримує, а майбутнє вимагає сміливості.

У грудні багато хто розуміє, що звичні схеми мислення і спілкування стикаються з необхідністю рухатися в новий напрямок. Повня висвітлює конфлікт: залишити минуле чи ризикнути зробити крок у невідоме. Північний Вузол кличе до зростання, до нових горизонтів, але вимагає відмовитися від старих догм. Південний Вузол нагадує про накопичений досвід, звички і залежності, які утримують.

Управитель повні — Меркурій, який мандрує похмурими водами Скорпіона до 12 грудня. Він щойно вийшов із ретроградної фази, немов маг, який повернувся з підземного світу з таємними знаннями.

У з’єднанні з Ліліт Меркурій набуває голосу забороненого, шепоче про бажання, що ховаються в глибині, про слова, що можуть зруйнувати ілюзії. Наше завдання — подолати спокусу і виклик. А опозиція з Ураном у Тельці загострює думки, робить потоки інформації, розмови на найвищому рівні, ментальні осяяння, дуже різкими й навіть травмувальними.

Найближчими днями до і після повні 5 грудня відбуватимуться несподівані повороти на всіх рівнях, які ламають старі конструкції і відкривають нові горизонти. «Картковий будиночок» починає валитися! Отже, повня 5 грудня — це не просто момент кульмінації місячного циклу, а й вузлова точка, де мовлення й думка стають зброєю і ключем водночас. Раптовість і звільнення — девіз цієї повні.

Повня 5 грудня символізує кармічну розвилку, де кожен крок має значення. Він кличе до чесності, до сміливості у виборі та до готовності вийти за межі старих сценаріїв.

Груднева повня традиційно називається Холодний Місяць — диск Місяця здається більшим і світить особливо яскраво. 2025 року вона є останньою повнею року. Ця назва пов’язана з довгими зимовими ночами і настанням справжніх морозів.

У різних народів груднева повня мала свої імена — наприклад, індіанці називали її «Довга Ніч», підкреслюючи зимову темряву, а кельти пов’язували з часом очищення і підготовки до нового циклу. Як остання повня року вона символізує підбиття підсумків, звільнення від зайвого і настрій на оновлення.

Повня 5 грудня, що розкривається в знаку Близнят і висвітлюється Сонцем у Стрільці, несе кожному знаку свій особливий відгук. Його напружена конфігурація з Місячними Вузлами перетворює ніч на кармічний перехрестя, де долі переплітаються, а слова набувають сили пророцтва.

Для представників знаків Діва і Риби ця ніч особливо напружена: енергія Великого Хреста зачіпає їхню вісь служіння і жертовності, змушуючи зіткнутися з внутрішніми суперечностями і необхідністю переглянути звичні схеми. Вони можуть відчувати тиск обставин, які вимагають виходу за межі звичного ладу.

Діва

Присутнє відчуття розколу між обов’язком і особистими потребами. Слова і події можуть здаватися занадто гострими, а потоки інформації — перевантаженими. Це час, коли важливо зберігати внутрішнє прояснення і не дозволяти хаосу зруйнувати усталений лад.

Риби

Сатурн у вашому знаку вимагає дисципліни і зрілості, але напруга може відчуватися як виклик долі. Повня 5 грудня вимагатиме прийняти відповідальність і не тікати від реальності.

Для Овнів, Левів і Водоліїв повня звучить гармонійно: вогняні й повітряні знаки отримують підтримку, їхні ідеї та дії легше знаходять відгук, а напруженість перетворюється на імпульс до зростання. Це час натхнення, коли енергія космосу допомагає розкрити лідерство, творчий потенціал і здатність об’єднувати інших.

Овен

Повня відкриває нові дороги, посилює бажання вчитися і подорожувати. Їхня енергія легко знаходить відгук зовні. Це час натхнення, коли імпульс до зростання підтримують люди з оточення й обставини.

Лев

Для Левів Холодний Місяць звучить як підтримка. Він посилює творчу енергію, надихає на нові проєкти і допомагає проявити лідерство. Їхній голос звучить яскраво і впевнено, а світ готовий почути їх.

Водолій

Повня підсилює їхні ідеї, надихає на нові проєкти і допомагає розкрити потенціал. Їхні слова стають магією, а натхнення веде до несподіваних відкриттів.

Для Близнят і Стрільців ця повня визначає їхній подальший шлях, оскільки він проходить по їхній осі. Місяць у Близнятах і Сонце у Стрільці висвітлюють їхній шлях, ставлячи перед ними вибір, від якого залежить майбутнє. Для них це не просто кульмінація циклу, а кармічна розвилка, де кожне слово і кожне рішення стають частиною великої історії.

Близнята

Повня у вашому знаку робить вас головними героями небесної драми. Усе, що ви говорите і вирішуєте, стає частиною кармічного вибору. Це момент істини, коли слово може змінити долю.

Стрілець

Під час повні в Близнятах Сонце завжди перебуває навпроти — у вашому знаку. А отже, ви — центр уваги. Воно вимагає чесності та сміливості, готовності вийти за межі старих сценаріїв. Це час натхнення і прояснення. Світ готовий вас почути і побачити.

