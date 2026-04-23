Повня у Скорпіоні 1 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Повня у Скорпіоні 1 травня 2026 року / © Associated Press

Енергія Скорпіона завжди пов’язана з трансформацією, внутрішньою правдою і тими почуттями, які неможливо ігнорувати. У такі дні все приховане прагне вийти на поверхню, а те, що довго залишалося в тіні, стає очевидним, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня у Скорпіоні може дати загострення внутрішніх криз. Вона немов підсвічує ті зони життя, де більше не можна залишатися в ілюзіях або компромісах із собою. Емоції стають інтенсивнішими, реакції — глибшими, а переживання — яскравішими. Але в цьому немає хаосу: у Скорпіона є своя мудрість. Він не руйнує заради руйнування — він звільняє від того, що втратило силу, щоб на цьому місці могло з’явитися щось більш справжнє.

У міфологічному сенсі енергія Скорпіона перегукується з образом підземного світу і його владики — Аїда. Це не темна постать у звичному розумінні, а хранитель глибин, провідник у ті шари реальності, де відбувається істинне перетворення. Саме тому повня у цьому знаку часто приносить не просто події, а внутрішні перелами, усвідомлення, після яких уже неможливо повернутися до колишнього стану.

На тлі цієї глибини особливо важливим стає перехід Меркурія в знак Тельця 3 травня о 05:57 (gmt+3). Після емоційної насиченості Скорпіона приходить енергія, яка допомагає заземлитися, заспокоїти думки і повернути відчуття стійкості. Якщо повня піднімає хвилі, то Меркурій у Тельці допомагає цим хвилям вщухнути, перетворюючи пережитий досвід на конкретні висновки і рішення.

Меркурій у Тельці змінює спосіб мислення. Він сповільнює процеси, але робить їх глибшими і практичнішими. Ми починаємо мислити не абстрактно, а через призму реальності: що справді має цінність, що можна зберегти, а що — відпустити. Слова стають вагомішими, рішення — більш обдуманими, а ідеї — орієнтованими на результат.

Після інтенсивної повні це особливо важливо. Тому що будь-які сильні емоційні переживання потребують інтеграції, осмислення, переведення з почуття в розуміння. І саме Меркурій у Тельці дає таку можливість — не поспішати, не розкидатися, а поступово вибудовувати внутрішню опору.

Таким чином, перехід від повні в Скорпіоні до Меркурія в Тельці створює дуже гармонійну динаміку. Спочатку ми занурюємося в глибину, стикаємося з правдою, відпускаємо зайве, а потім — повертаємося до простоти, стійкості та чіткості.

Це рух від води до землі, від емоцій до форми, від внутрішньої кризи до внутрішньої опори. І в цьому є своя краса: спершу життя показує нам, що потребує трансформації, а потім дає інструменти, щоб на місці старого збудувати щось більш міцне і справжнє.

Повня у Скорпіоні завжди оголює те, що зазвичай сховане під поверхнею: внутрішні страхи, непроговорені бажання, напруженість, яку ми довго не наважувалися визнати. Це момент, коли емоції стають щільнішими, глибшими, гострішими, а інтуїція — майже безпомилковою. Скорпіонська повня немовби підсвічує найуразливіші точки, примушуючи нас побачити правду про себе та свої стосунки, про те, що вимагає трансформації, а що — звільнення. Але цього разу її енергія відчувається інакше, адже на тлі цього емоційного занурення відбувається ще один важливий процес — Уран щойно перейшов у знак Близнята, і його свіжий, повітряний імпульс починає змінювати загальний ритм.

Напередодні перехід Урана в Близнятах створює відчуття, ніби в закритому приміщенні раптово відчинили вікна: у простір входять рух, ідеї, нові смисли, і навіть важкі скорпіонські емоції починають сприйматися по-іншому. Там, де раніше були лише глибина та напруженість, з’являється можливість поглянути на ситуацію з іншого кута, знайти слова для того, що раніше здавалося невимовним, чи побачити вихід там, де його не було. Уран у Близнятах дарує легкість мислення, здатність аналізувати, розрізняти, структурувати, і це допомагає пережити повню у Скорпіоні через усвідомлене оновлення.

Саме поєднання цих енергій робить момент особливим: Скорпіон витягує назовні те, що вимагає чесності та внутрішньої сміливості, а Уран у Близнятах пропонує нові способи зрозуміти, пояснити, переосмислити й відпустити. Ця повня може стати точкою, де ми не просто стикаємося з глибиною, а й знаходимо мову для того, щоб її висловити; де трансформація перестає бути хаотичною та стає осмисленою; де тяжкі переживання отримують можливість перетворитися на чіткість. У такі дні важливо не боятися власних почуттів, а й не розчинятися в них, а не входити в них.

Повня у Скорпіоні завжди піднімає глибинні емоції, загострює внутрішні процеси і висвічує те, що довго залишалося в тіні. Але цього разу його напруженість особливо сильно відчувають представники фіксованого хреста — Тельці, Леви, Скорпіони і Водолії. Саме ці знаки опиняються в центрі енергетичної осі повні, і тому будь-які внутрішні коливання, рішення, переживання або зовнішні події сприймаються ними гостріше.

Для Тельців це зіткнення з необхідністю змін, для Левів — виклик звичному відчуттю контролю, для Скорпіонів — глибоке емоційне переопрацювання, а для Водоліїв — необхідність переглянути свої позиції та зв’язки. Повня натискає на їхні ключові точки зростання, змушуючи побачити те, що давно потребувало уваги, і зробити крок назустріч оновленню.

Повня у Скорпіоні приносить не тільки напруженість фіксованим знакам, а й дивовижну гармонію тим, хто вміє відчувати глибину і працювати з внутрішніми станами. Раки, Діви, Козороги і Риби проживають цей момент особливо м’яко: енергія води і землі допомагає їм не чинити опір процесу, а природно в нього занурюватися.

Для Раків це час емоційного очищення й інтуїтивних осяянь, для Дів — можливість навести лад у почуттях і побачити приховані деталі, для Козорогів — шанс зміцнити внутрішні опори й відпустити зайве, а для Риб — період натхнення, тонких інсайтів і духовного оновлення. Повня відкриває перед ними двері в глибше розуміння себе, даючи змогу пройти через трансформацію спокійно, свідомо і з відчуттям внутрішньої підтримки.

Енергії повні діють аж до молодика 16 травня у знаку Тельця. Але травень для України і світу загалом дуже складний і небезпечний, адже друга повня станеться 31 травня у знаку Стрільця в з’єднанні з Ліліт на осі лиходійних зірок Антарес та Альдебаран. Тому абсолютно всім представникам знаків зодіаку важливо бути максимально обережними, особливо якщо ви перебуваєте в зонах активних бойових дій.