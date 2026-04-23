ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
5 хв

Повня у Скорпіоні 1 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Третя декада квітня поступово підводить нас до одного з найнасиченіших емоційних моментів — повня 1 травня, яка відбувається в 12° Скорпіона о 19:23 (gmt+3). Це не просто чергова фаза, а перша кульмінація Місяця, і вона розкриває глибинні процеси, які почалися раніше.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Коментарі
Повня у Скорпіоні 1 травня 2026 року

Повня у Скорпіоні 1 травня 2026 року / © Associated Press

Енергія Скорпіона завжди пов’язана з трансформацією, внутрішньою правдою і тими почуттями, які неможливо ігнорувати. У такі дні все приховане прагне вийти на поверхню, а те, що довго залишалося в тіні, стає очевидним, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня у Скорпіоні може дати загострення внутрішніх криз. Вона немов підсвічує ті зони життя, де більше не можна залишатися в ілюзіях або компромісах із собою. Емоції стають інтенсивнішими, реакції — глибшими, а переживання — яскравішими. Але в цьому немає хаосу: у Скорпіона є своя мудрість. Він не руйнує заради руйнування — він звільняє від того, що втратило силу, щоб на цьому місці могло з’явитися щось більш справжнє.

У міфологічному сенсі енергія Скорпіона перегукується з образом підземного світу і його владики — Аїда. Це не темна постать у звичному розумінні, а хранитель глибин, провідник у ті шари реальності, де відбувається істинне перетворення. Саме тому повня у цьому знаку часто приносить не просто події, а внутрішні перелами, усвідомлення, після яких уже неможливо повернутися до колишнього стану.

На тлі цієї глибини особливо важливим стає перехід Меркурія в знак Тельця 3 травня о 05:57 (gmt+3). Після емоційної насиченості Скорпіона приходить енергія, яка допомагає заземлитися, заспокоїти думки і повернути відчуття стійкості. Якщо повня піднімає хвилі, то Меркурій у Тельці допомагає цим хвилям вщухнути, перетворюючи пережитий досвід на конкретні висновки і рішення.

Меркурій у Тельці змінює спосіб мислення. Він сповільнює процеси, але робить їх глибшими і практичнішими. Ми починаємо мислити не абстрактно, а через призму реальності: що справді має цінність, що можна зберегти, а що — відпустити. Слова стають вагомішими, рішення — більш обдуманими, а ідеї — орієнтованими на результат.

Після інтенсивної повні це особливо важливо. Тому що будь-які сильні емоційні переживання потребують інтеграції, осмислення, переведення з почуття в розуміння. І саме Меркурій у Тельці дає таку можливість — не поспішати, не розкидатися, а поступово вибудовувати внутрішню опору.

Таким чином, перехід від повні в Скорпіоні до Меркурія в Тельці створює дуже гармонійну динаміку. Спочатку ми занурюємося в глибину, стикаємося з правдою, відпускаємо зайве, а потім — повертаємося до простоти, стійкості та чіткості.

Це рух від води до землі, від емоцій до форми, від внутрішньої кризи до внутрішньої опори. І в цьому є своя краса: спершу життя показує нам, що потребує трансформації, а потім дає інструменти, щоб на місці старого збудувати щось більш міцне і справжнє.

Повня у Скорпіоні завжди оголює те, що зазвичай сховане під поверхнею: внутрішні страхи, непроговорені бажання, напруженість, яку ми довго не наважувалися визнати. Це момент, коли емоції стають щільнішими, глибшими, гострішими, а інтуїція — майже безпомилковою. Скорпіонська повня немовби підсвічує найуразливіші точки, примушуючи нас побачити правду про себе та свої стосунки, про те, що вимагає трансформації, а що — звільнення. Але цього разу її енергія відчувається інакше, адже на тлі цього емоційного занурення відбувається ще один важливий процес — Уран щойно перейшов у знак Близнята, і його свіжий, повітряний імпульс починає змінювати загальний ритм.

Напередодні перехід Урана в Близнятах створює відчуття, ніби в закритому приміщенні раптово відчинили вікна: у простір входять рух, ідеї, нові смисли, і навіть важкі скорпіонські емоції починають сприйматися по-іншому. Там, де раніше були лише глибина та напруженість, з’являється можливість поглянути на ситуацію з іншого кута, знайти слова для того, що раніше здавалося невимовним, чи побачити вихід там, де його не було. Уран у Близнятах дарує легкість мислення, здатність аналізувати, розрізняти, структурувати, і це допомагає пережити повню у Скорпіоні через усвідомлене оновлення.

Саме поєднання цих енергій робить момент особливим: Скорпіон витягує назовні те, що вимагає чесності та внутрішньої сміливості, а Уран у Близнятах пропонує нові способи зрозуміти, пояснити, переосмислити й відпустити. Ця повня може стати точкою, де ми не просто стикаємося з глибиною, а й знаходимо мову для того, щоб її висловити; де трансформація перестає бути хаотичною та стає осмисленою; де тяжкі переживання отримують можливість перетворитися на чіткість. У такі дні важливо не боятися власних почуттів, а й не розчинятися в них, а не входити в них.

Повня у Скорпіоні завжди піднімає глибинні емоції, загострює внутрішні процеси і висвічує те, що довго залишалося в тіні. Але цього разу його напруженість особливо сильно відчувають представники фіксованого хреста — Тельці, Леви, Скорпіони і Водолії. Саме ці знаки опиняються в центрі енергетичної осі повні, і тому будь-які внутрішні коливання, рішення, переживання або зовнішні події сприймаються ними гостріше.

Для Тельців це зіткнення з необхідністю змін, для Левів — виклик звичному відчуттю контролю, для Скорпіонів — глибоке емоційне переопрацювання, а для Водоліїв — необхідність переглянути свої позиції та зв’язки. Повня натискає на їхні ключові точки зростання, змушуючи побачити те, що давно потребувало уваги, і зробити крок назустріч оновленню.

Повня у Скорпіоні приносить не тільки напруженість фіксованим знакам, а й дивовижну гармонію тим, хто вміє відчувати глибину і працювати з внутрішніми станами. Раки, Діви, Козороги і Риби проживають цей момент особливо м’яко: енергія води і землі допомагає їм не чинити опір процесу, а природно в нього занурюватися.

Для Раків це час емоційного очищення й інтуїтивних осяянь, для Дів — можливість навести лад у почуттях і побачити приховані деталі, для Козорогів — шанс зміцнити внутрішні опори й відпустити зайве, а для Риб — період натхнення, тонких інсайтів і духовного оновлення. Повня відкриває перед ними двері в глибше розуміння себе, даючи змогу пройти через трансформацію спокійно, свідомо і з відчуттям внутрішньої підтримки.

Енергії повні діють аж до молодика 16 травня у знаку Тельця. Але травень для України і світу загалом дуже складний і небезпечний, адже друга повня станеться 31 травня у знаку Стрільця в з’єднанні з Ліліт на осі лиходійних зірок Антарес та Альдебаран. Тому абсолютно всім представникам знаків зодіаку важливо бути максимально обережними, особливо якщо ви перебуваєте в зонах активних бойових дій.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie