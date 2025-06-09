Повня у Стрільці 11 червня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Повня у Стрільці 11 червня 2025 року / © Credits

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Повня у Стрільці 11 червня о 10:44 хвилини в 21° посилюється тим, що управитель цієї астрологічної події — Юпітер — всього за день до цього переходить на знак Рака, залишаючи позаду обмеження і знаходячи силу екзальтації. Також фокус уваги спрямований на все, що пов’язане з вірою, домівкою, духовною опорою, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Юпітер — управитель Стрільця, і його становище в емоційному Раку надає цьому повного місяця особливу глибину. Йдеться вже не лише про пошук сенсу, а й про пошук того, що живить душу, сприяє зміцненню традиційних цінностей, вихованню патріотизму.

Місяць досягає своєї кульмінації у знаку Стрільця — знаку мандрівок, пошуку сенсу, віри та великого бачення. Це Повня відкриває кличе нас розширити горизонти, вийти за межі звичного і згадати, заради чого ми взагалі почали шлях.

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Під впливом Юпітера в Раку повня в Стрільці знаходить глибину, посилює емпатію і душевну мудрість. Енергії діють зсередини, не лише на рівні ідей, але в рівні живого досвіду, пам’яті роду, коріння, любові до дому і світу.

Найближчими днями до і після повні інтуїція стає особливо сильною, а Всесвіт ніби підштовхує до важливих рішень. Можливо, саме зараз варто прислухатися до себе і зробити крок до тому, що справді наповнює душу світлом.

Умова настання повного місяця — опозиція світила: Місяць у Стрільці протистоїть Сонцю в Близнюках. Цей вісь знань, віри та цікавості, де стикаються дві потреби: дослідити світ розумом (Близнюки) та зрозуміти своє місце в ньому душею (Стрілець).

Повня у Стрільці часто пов’язують з міфами про прагнення до істини, подорожі та пошук вищого сенсу. У давньогрецькій міфології Стрілець асоціюється з кентавром Хіроном — істотою з тілом коня і верхом людини. Він був сином титану Кроноса та океаніди Філіри, і з дитинства відрізнявся від своїх родичів, відомих своєю дикістю.

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Хірон був наділений найвищою мудрістю, співчуттям і знанням, став учителем героїв: Асклепія, Ахілла, Ясона, Геракла. Він навчав їх медицині, стрільбі з лука, філософії, музики та мистецтва зцілення. Хірон був просто наставником, а духовним провідником, здатним бачити істину поза матерії.

З волі долі Хірон був випадково поранений Гераклом — стрілою, змоченою в отруті гідри. Хоча він був безсмертний, рана завдавала йому жахливого болю. Не в силах вилікувати себе, він вирішив віддати свою безсмертну природу, щоб урятувати іншого — титана Прометея.

За свою великодушність Зевс підніс Хірона на небо, і він став сузір’ям Стрільця — символом того, хто живе заради знань, цілительства та служіння вищому. Стрілець — це лучник, що прицілився в зірки. Він поєднує тваринну природу (тіло кентавра) і божественне прагнення (рука, що натягує цибулю до неба).

Хірон втілює основні якості Стрільця:

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прагнення до істини та вищого змісту

здатність бачити далі, за обрій

внутрішню мудрість і потяг до навчання

ідеалізм, щедрість, а й біль від неможливості врятувати всіх

Стрілець також пов’язаний з образом Артеміди, богині Місяця та полювання. Вона символ незалежності і свободи, що перегукується з енергією цього знака. У ніч повного місяця в Стрільці можна відчути дух мандрівок, бажання вийти за межі звичного і знайти свою істину.

Окрім того, в стародавніх культурах вважалося, що повня у цьому знаку відкриває портали до вищого знання та посилює інтуїцію. У цей час проводилися ритуали, спрямовані на пошук призначення та розкриття внутрішньої мудрості.

Червнева повня називають «Полуничний Місяць», що пов’язано з традиціями корінних народів Північної Америки. Вони давали назви кожній повні в році, пов’язуючи їх з природними явищами та сезонними змінами. Червнева повня отримав таке ім’я, тому що в цей час починається сезон збору полуниці в Північній півкулі.

Цікаво, що в різних культурах червневу повню називають по-різному. У Європі його іноді називають «Медовим Місяцем». Воно пов’язане з тим, що у червні починається збирання меду, а також із давніми весільними традиціями: червень вважався сприятливим місяцем для шлюбів, і перший місяць подружнього життя називали «медовим».

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Повня в Стрільці приносить сплеск енергії, потяг до свободи і бажання розширити горизонти. Це чудовий час для подорожей, навчання та перегляду життєвих цілей.

Повня у Стрільці повертає нас до архетипу Мандрівника — того, хто не боїться піти далеко, щоб знайти себе. Це Місяць філософа, містика, мандрівника. Вона висвітлює шлях, який колись було розпочато і ставить питання: Ти все ще йдеш туди, куди кличе твоє серце? Чи під чужим впливом звернув дорогою?

Це момент переоцінки сенсу, відмовитися від застарілих світоглядів, звільнення чужих переконань. Все, що заважає дихати вільно, має бути залишене у минулому. Ключова тема повного місяця в Стрільці: «Істина звільняє». Але вона не завжди проста. Повня у Стрільці вчить нас бути чесними перед собою, навіть якщо правда вимагає змін.

Знак Стрільця та його управитель — Юпітер пов’язані з успіхом і масштабами, тому з високою ймовірністю, повня 11 червня принесе емоційне задоволення, підтримку, щасливі шанси через сім’ю та традиції. Воно може дати потужний імпульс для змін, розширення можливостей та пошуку справжнього призначення. Відмінний час для того, щоб довіритися інтуїції та зробити крок до мрії!

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Що може відбуватися поблизу Повного місяця:

осяяння, пов’язані з освітою, наставниками, вчителями

емоційні сплески, пов’язані з питаннями віри, чесності та внутрішньої свободи

критична точка у тривалому проєкті чи подорожі

бажання виїхати, змінити обстановку чи… повернутися додому

зіткнення ідеалів з реальністю — і здобуття зрілої перспективи