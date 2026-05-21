Повня у Стрільці 31 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Повня у Стрільці 31 травня 2026 року / © Associated Press

В астрології ця вісь пов’язана з крайнощами, переоцінкою власних можливостей, ідеологічним напруженням і подіями, які здатні різко змінювати емоційне і колективне тло. У такі періоди світ стає чутливішим до конфліктів, гучних заяв, емоційних спалахів і ситуацій, які швидко викликають широкий суспільний відгук, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Сама повня завжди є кульмінацією. Це момент максимального розкриття енергії, коли приховані процеси стають видимими, емоції досягають піку, а внутрішня напруженість вимагає виходу назовні. Місяць у цей момент перебуває навпроти Сонця, і між розумом і почуттями виникає сильне напруження. Усе стає яскравішим: реакції людей, суспільні настрої, конфлікти, страхи, бажання і прагнення діяти негайно.

Але повня у Стрільці ніколи не буває тихою. Стрілець пов’язаний з архетипом Мандрівника, Шукача Істини, Проповідника і Завойовника горизонтів. Це знак, який прагне вийти за межі звичного світу, віднайти вищий сенс, довести свою правоту, захистити ідею, в яку він вірить.

Енергія Стрільця посилює будь-які емоції та реакції. Люди починають гостріше сприймати те, що відбувається, активніше обстоювати свою точку зору і сильніше втягуватися в теми, які здаються їм важливими. У такі періоди зростає прагнення діяти на емоціях, доводити свою правоту і йти далі звичних обмежень.

У міфологічному сенсі Стрілець пов’язаний з образом кентавра — істоти, в якій з’єднуються людський розум і первинна тваринна сила. Саме тому енергія цього знака завжди двоїста: з одного боку, прагнення до мудрості, знання і духовного пошуку, а з іншого — імпульсивність, азарт і схильність втрачати контроль у момент емоційного напруження.

У цій повні особливого значення набуває Ліліт — точка, пов’язана з темним боком Місяця і прихованими шарами людської психіки. В астрології вона показує ті емоції і стани, які людина зазвичай намагається тримати під контролем: страх втрати, внутрішнє роздратування, заборонені бажання, накопичені образи і хворобливі реакції, що виникають у моменти сильного напруження.

Оскільки Ліліт тісно пов’язана з місячною природою, її вплив особливо сильно виявляється через почуття й емоційні реакції. Під час з’єднання з повні багато переживань виходять назовні набагато різкіше, ніж зазвичай. Старі конфлікти нагадують про себе, посилюється чутливість до слів оточення, а будь-які спроби тиску або обмежень сприймаються значно болісніше.

У міфологічному сенсі Ліліт пов’язана з архетипом вигнанниці та бунтарки — сили, яка відмовляється жити за чужими правилами й підкорятися нав’язаному порядку. Тому під її впливом зростає прагнення вирватися із ситуацій, де людина надто довго терпіла, мовчала або придушувала свої емоції.

З’єднання Ліліт із повнею робить емоційне тло дуже напруженим. Люди можуть діяти під впливом сильних переживань, різко реагувати на те, що відбувається, ухвалювати рішення на емоціях або йти в крайнощі там, де раніше зберігали спокій. Зростають імпульсивність, бажання зруйнувати обмеження і вийти за межі звичного сценарію.

Саме тому така повня часто пов’язана з кульмінацією накопиченого напруження. Усе, що довго залишалося всередині, вимагає виходу, а приховані суперечності стають надто помітними, щоб продовжувати їх ігнорувати.

Додаткову напруженість створює і так звана вісь катастроф, яку складають дві нерухомі зірки першої величини — Альдебаран і Антарес.

Альдебаран перебуває в знаку Близнят і традиційно характеризує теми влади, амбіцій, гучних подій і прагнення домогтися свого за будь-яку ціну. Антарес розташований у знаку Стрільця і вважається однією з найнапруженіших зірок в астрології, пов’язаною з крайнощами, конфліктами, боротьбою, спалахами емоцій і ситуаціями, які здатні різко змінювати перебіг подій.

Вісь Альдебарана й Антареса часто активує теми протистояння, боротьби за правду, ідеологічних конфліктів і подій, що спричиняють сильний суспільний резонанс. У такі періоди люди гостріше реагують на те, що відбувається, складніше йдуть на компроміс і сильніше втягуються в емоційні та колективні процеси.

На колективному рівні це може виявлятися через різкі заяви, суспільні конфлікти, посилення ідеологічних протистоянь, інформаційні сплески, тривожні новини та події, які швидко викликають широкий емоційний відгук. Світ стає більш реактивним: будь-яка іскра здатна спричинити сильну хвилю обговорень, емоцій чи конфліктів.

Особливо напруженою стає тема інформації та переконань. Стрілець пов’язаний з ідеологією, світоглядом, політикою, релігією, питаннями правди і віри. Під впливом Ліліт люди починають жорсткіше захищати свої погляди, гірше чути протилежний бік і сильніше реагувати на все, що суперечить їхній картині світу. Саме тому навколо цієї повні зростає ризик гучних конфліктів, різких висловлювань та емоційних зіткнень.

На особистому рівні повня може приносити відчуття внутрішнього перелому. Багато хто відчує, що колишні погляди, стосунки або життєві напрямки більше неможливо утримувати в колишньому вигляді. Щось досягає своєї кульмінації і потребує вирішення.

У фінансовій сфері ця повня також вимагає обережності. Зростає схильність до ризикованих витрат, азарту, переоцінки можливостей і емоційних рішень. У такі дні люди частіше діють під впливом імпульсу, а не розрахунку.

У стосунках на поверхню виходять приховані претензії, накопичені емоції та теми свободи, контролю й довіри. Усе, що довго замовчували, може бути сказано надто різко. Водночас повня показує істинний стан зв’язку: якщо стосунки трималися лише на звичках або ілюзіях, напруженість стає особливо помітною.

Але попри всю складність цього періоду повня у Стрільці несе і важливий сенс. Він показує, де людина втратила напрям, де почала жити чужими переконаннями, страхами або нав’язаними правилами. Ліліт руйнує ілюзії контролю і змушує побачити справжні причини внутрішніх конфліктів.

Ця повня нагадує про те, наскільки небезпечними можуть бути крайнощі — у словах, емоціях, ідеях і вчинках. І водночас показує, що будь-яка криза стає точкою, після якої вже неможливо дивитися на світ по-старому.

