ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
5 хв

Повня у Тельці 5 листопада 2025 року: що на нас чекає в цей час

У період повні в Тельці усвідомлюються цінності простих речей.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Повня у Тельці 5 листопада 2025 року

Повня у Тельці 5 листопада 2025 року / © Associated Press

Будь-яке нехтування фізичним рівнем зараз відгукується сильніше. Матерія — жива енергія, що відгукується на увагу та кохання. Саме час переглянути звичні витрати, перевірити якість сну, оновити догляд за собою, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

5 листопада о 15:19 (gmt+2) відбувається повня у Тельці — момент, коли Місяць досягає своєї максимальної повноти, підсвічуючи не лише нічне небо, а й внутрішні ландшафти нашого життя. Це енергетична точка насичення, зрілості та прояву того, що довго зріло в тиші. День, коли все, що ми зазвичай сприймаємо як «рутинне», — сон, харчування, комфорт, дотики, запахи — раптом набуває особливого значення.

Повня у земній стихії вимагає сповільнитися, відчути реальність шкірою, почути сигнали тіла і визнати його потреби. Вона дає шанс перебудувати опори так, щоб вони витримали вітри майбутнього, які приносить планета несподіванок і революційних змін — Уран, повертаючись до знака Тельця 8 листопада.

У найближчі 2 тижні після повні в Тельці все, що здавалося незмінним, може змінитися, але в цьому і є шанс — побудувати свою стійкість заново, на новому рівні усвідомленості.

Повня у Тельці вчить не боятися змін, а вплітати їх у структуру свого життя, щоб набути стійкості до будь-яких буревіїв. Зараз важливо не поспішати з рішеннями і не ловити удачу на ходу, а прислухатися до того, що підказує відчуття «достатності»: скільки мені потрібно, щоб бути в балансі, що приносить справжню радість і захищеність.

Енергетично це не час для ілюзій: те, що тримається лише на словах і образах, цими днями оголиться. Натомість усі радикальні, чесні кроки зі зміцнення свого життя — прибирання простору, приведений до ладу бюджет, візит до лікаря, куплений курс вітамінів або простий ритуал турботи про тіло — отримують особливу підтримку.

Повня у Тельці повертає нас до простих істин. Емоційно це поворот до спокійної, глибинної сили — тієї, що не потребує доказів і не шукає зовнішнього підтвердження. Вона народжується з внутрішньої рівноваги, з уміння стояти твердо, навіть коли навколо все змінюється.

Енергія моменту може проявитися як бажання усамітнення, потяг до комфорту, але також — як напруга між потребою в стабільності та викликами змін. Повня завжди висвітлює протилежності, і тут це — вісь Тілець-Скорпіон: матерія й трансформація, збереження й відпускання, тіло й глибина. У стосунках повня у Тельці просить щирості без драм: спитайте себе, чи живить зв’язок вас, чи дає він відчуття захищеності.

Повня у Тельці в опозиції до Сонця у Скорпіоні — аспект створює напругу між збереженням і трансформацією. Скорпіон кличе в глибину, у кризу, у переродження. Телець — у стійкість, у тілесну радість, у прості задоволення. Ця повня може стати точкою внутрішнього конфлікту: між бажанням утримати й необхідністю відпустити, між страхом втрати й спрагою оновлення.

Телець — це архетип Матері-Землі, що живить і творить життя. У його символіці — сад, у якому все цвіте, якщо його доглядати з любов’ю. Це знак втілення, форми, тілесної присутності. Він вчить нас бути в тілі, відчувати смак, запах, дотик, і знаходити радість у простих речах.

В архетипічному сенсі Телець з’єднаний з Богинею родючості — чи то Іштар, чи то Афродіта, чи то Деметра, чи то Гея. Це сила, що створює красу з матерії та перетворює хаос на сад. У тіньовому боці цього архетипу — упертість і страх втрати, коли бажання зберегти комфорт перетворюється на опір змінам. Але справжня сила Тельця — в умінні накопичувати, вибудовувати й утримувати.

Повня у Тельці — це кульмінація циклу, коли небесне світло проливається на земне, оголюючи тему наших прив’язаностей і ресурсів. Він показує, що справді має цінність — не у словах, а у відчутті. Що живить нас? Що ми створюємо? Де наше внутрішнє відчуття достатку, а де — ілюзія стабільності?

Під цим світлом стає видно все, що ми називаємо своїм: тіло, стосунки, дім, земля під ногами. І якщо десь ми накопичуємо, але не насолоджуємося, повня м’яко, але рішуче покаже: час відпустити зайве, щоб залишитися в контакті зі справжнім.

Венера управляє знаком Тельця, — богиня тяжіння, гармонії та чуттєвості. Але в земній іпостасі вона не повітряна Афродіта, що фліртує, а Афродіта Пандемос, та, що з’єднує дух і тіло, кохання і задоволення, душу і матерію.

Архетип Афродіти Пандемос — це глибинна й часто недооцінена грань богині кохання. Зазвичай ми сприймаємо Афродіту як символ краси, бажання, чуттєвості, але в міфологічній традиції в неї є дві іпостасі: Афродіта Уранія (Небесна) і Афродіта Пандемос (Земна, Загальна).

Обидві ці форми важливі для розуміння знака Тельця і планети Венера, яка ним керує. Це Афродіта, пов’язана не з божественним духовним коханням, а з тілесною, природною, живою, тією, що пов’язує нас із матерією і тілом, із життям як святом плоті.

Якщо Афродіта Уранія підносить кохання до рівня ідеї, натхнення, то Афродіта Пандемос каже: «Люби тут і зараз — через дотики, смак, запах, через усе, що робить життя відчутним». Вона протегує:

  • тілесних задоволень, насолод, смачної їжі, музики, мистецтва, гармонії;

  • прагненню до зв’язку, партнерства, до єднання тіл і душ на земному рівні;

  • красі природи, садів, запахів, відчуттів;

  • чуттєвості як способу пізнання світу.

  • здатність відчувати красу матеріального світу.

Через Венеру знак Тельця вчить нас цінувати те, що вже є: любити смак яблука, м’якість шкіри, ранкове світло на стіні. Вона розкриває розуміння, що істинна краса — це не зовнішня форма, а стан внутрішнього достатку. Коли людина самодостатня, тобто коли опрацьовано енергії Тельця та Венери, вона випромінює магнетизм, бо в мирі із самою собою.

Повня 5 листопада — кульмінація місячного циклу, і в знаку Тельця він набуває особливої щільності. Усе, що ми накопичували, — почуття, ресурси, бажання — виходить на поверхню, щоб бути визнаним. Телець — знак фіксованої землі, він не любить змін, але вміє створювати простір, у якому можна вирости. І зараз Місяць висвітлює саме це: що з накопиченого справді живить, а що стало тягарем.

Енергія Тельця нагадує: зрілість — це не відмова від почуттів, а здатність проживати їх у тілі. Ця повня може проявитися як бажання сповільнитися, усамітнитися, доторкнутися до землі — буквально або метафорично. Добре в цей час займатися тілесними практиками, переглядати фінансові стратегії, дбати про себе не як про проєкт, а як про живу істоту.

Якщо ви відчуваєте втому або перевантаження — це сигнал до того, щоб переглянути ритм, повернути собі право на паузу. Телець вчить нас не поспішати, а насолоджуватися кожною хвилиною. Повня у цьому знаку — як нагадування: зрілість — це усвідомленість контакту з реальністю і відповідальність за те, що робиш.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie