Повня у Терезах 13 квітня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Повня у Терезах 13 квітня 2025 року / © Credits

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Це час, коли Всесвіт нагадує про цінність рівноваги, гармонії та справжньої краси — внутрішньої та зовнішньої.

Терези — сьомий знак зодіаку, що символізує партнерство, особисті та соціальні взаємини. Це знак балансу, діалогу, справедливості та естетики. Він вчить нас дивитися не лише у своє відображення, а й у очі іншого — знаходити істину між двома полюсами.

Повня у Терезах 13 квітня о 03:22 (gmt+3) — це шанс налагодити стосунки з оточенням, привернути до себе увагу інших людей, почути і зрозуміти, що хоче кохана людина. Повня — це завжди момент висвічування, усвідомлення, завершення та розв’язки. Те, що було посіяно в період молодика у Терезах 2 жовтня 2024 року (воно ж є і сонячним затемненням), досягає піку, виявляється чітко і вимагає рішення. У повню настає момент істини, і у Терезах ця істина стосується:

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наших взаємин із партнерами (любовними, діловими, соціальними);

здатності домовлятися, чути та бути почутими;

потреби в красі, спокої, справедливості та повазі;

рівноваги між «я» та «ти/ми», між бажанням бути собою та потребою бути в союзі.

Венера від 13 до 15 квітня стаціонарна у знаку Риби, де має статус екзальтації, а від 16 квітня переміщується директно, що посилює енергії повні. Більшість людей цими днями прагнуть миру і союзу, виявляють тонкий такт, дотримуються певних базових правил у суспільстві, поведінка відповідає нормам моралі. Тому велика ймовірність того, що буде досягнуто необхідних домовленостей між країнами, вщухнуть ненависть та агресія.

Терези пов’язані з образом богині правосуддя Феміди (у грецькій міфології) та Юстиції (в римській). Ці божества тримають ваги, що символізують справедливість, об’єктивність та пошук істини. У міфах Феміда — богиня, що має здатність бачити справжню природу речей і давати мудрі поради богам, що чудово відображає суть знака Терезів в астрології. Вона зображується з терезами в одній руці і пов’язкою на очах — щоб судити неупереджено.

Феміда — уособлення космічного ладу, моралі та істини. Вона не просто зважує добро і зло — вона нагадує, що кожен наш вибір впливає на рівновагу світу. У цю повню Феміда прокидається всередині нас — кличе нас до чесності, до чесного погляду на стосунки, до прийняття своєї правди і поваги чужої. Терези — це не слабкість, а внутрішній арбітр, у якого вистачить мужності сказати: «так справедливо».

Знак Терези також асоціюються з осіннім рівноденням, хоча повня в цьому знаку відбувається навесні після весняного рівнодення. У такі дні день і ніч перебувають у балансі, підкреслюючи прагнення знаку Терези до рівноваги та гармонії.

Повня відбувається за опозиції Сонця та Місяця. Сонце в Овні уособлює індивідуальність і дію, Місяць у Терезах — рівновага та співпраця.

Повітря — стихія знака Терези, тому повня у цьому знаку ставить акцент на спілкуванні, ідеях та інтелектуальному балансі. Дні від 13 до 15 квітня ідеально підходять для чесної розмови, але не з позиції конфлікту, а з бажанням знайти золоту середину.

Повня у Терезах створює прекрасні умови для відновлення балансу, перегляду відносин і пошуку справедливості. Це момент, коли можуть прийти важливі усвідомлення особистих та професійних партнерств.

Квітнева повня розгортається на тлі потужних транзитів:

формується тривала гармонійна конфігурація між Сатурном, Ураном, Марсом, Венерою та Меркурієм, наповнюючи простір енергією творчої напруженості та можливостей для перетворень;

Марс у Леві вступає в опозицію з Плутоном до кінця квітня, акцентуючи теми сили, волі та трансформації у взаєминах та особистої ідентичності.

Повня у Терезах у цьому контексті — як ковток повітря між вогненно-полум’яними процесами. Вона нагадує про людяність, про вміння зупинитися і почути інше серце, навіть коли все горить.

На громадському рівні у другій половині квітня підвищується увага до дипломатії та міжнародних відносин. На перший план виходять теми соціальної справедливості та рівності. Ця повня допоможе відновити світ, де він був порушений, і примножити красу, де вона тільки починає розквітати.

Образно, повня у Терезах можна уявити як танець світла і тіні в дзеркалі взаємин. Це момент, коли ми можемо побачити себе очима іншого, а іншого — очима душі. Знак Терези та Венера нагадують: справжня сила — в умінні бути м’яким, слухати, поважати, вибирати кохання замість его.

Повня у Терезах надихає на творчість і нагадує нам про те, що гарне — зцілює, а гармонійне — підносить. Прекрасний день для того, щоб написати листа подяки чи вибачення — навіть якщо його не буде відправлено, енергія світу вже почне діяти. Зробіть крок назустріч — іноді гармонія народжується із простого «вибач». Це чудовий час для:

оновлення гардеробу;

створення гарного простору;

започаткування творчого проєкту;

відвідування галереї чи культурного заходу.

Повня у Терезах — це завжди важливий момент, коли енергія балансу, гармонії та партнерства досягає свого піку. Терези, керовані Венерою, підкреслюють питання взаємин, дипломатії та естетики, допомагаючи нам знайти рівновагу між особистими бажаннями та колективними інтересами. Однак важливо уникнути надмірного прагнення догодити іншим на шкоду собі.