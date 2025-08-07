ТСН у соціальних мережах

Астрологія
197
4 хв

Повня у Водолії 9 серпня 2025 року: що на нас чекає в цей час

9 серпня 2025 о 10:55 (gmt+3) на нас чекає повня у Водолії, перша за нового транзиту свого управителя — Урана. Ця повня символізує спалах нової епохи, оскільки минулого разу такі енергії генерувалися 84 роки тому.

Марина Скаді
Повня у Водолії 9 серпня 2025 року

Повня у Водолії 9 серпня 2025 року / © Associated Press

Серпневу повню традиційно називають «Осетровим Місяцем». Назва прийшла з традицій корінних народів Північної Америки, оскільки в цю пору року найлегше було ловити осетра у Великих озерах, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня у серпні часто збігається з супермісяцем — моментом, коли Місяць найближчий до Землі і здається особливо великим і яскравим. Під час повні у Водолії Сонце завжди перебуває навпроти — у Леві, відповідно, у цей період активна вісь Лев-Водолій, яка характеризує індивідуальність та колектив, творчість та авантюризм.

У негативному сенсі повня 9 серпня провокує конфлікти між особистими бажаннями та громадськими очікуваннями. Сонце у Леві в статусі управління, дуже сильне, що додає драматизму повні у Водолії, посилює бажання отримати все чи нічого. Жодних напівзаходів, жодної золотої середини. А ось у повню, навпаки, необхідно встановити баланс, вирішити цей конфлікт щодо опозиції Сонця та Місяця.

2025 року повня 9 серпня відбувається у 17⁰ Водолія, під керівництвом Урана, який щойно увійшов на знак Близнята, — це робить її астрологічно унікальною.

Повня у Водолії на тлі Урану в Близнятах — це спалах ментального пробудження, несподіваних ідей, змін у мисленні та комунікації. Вона завжди про свободу, колективну свідомість, майбутнє. Це перша повня, яка «чує» Уран у повітряній стихії.

Попри те, що після моменту повні у Водолії 9 серпня починається період спадного Місяця, її енергії не про завершення, а про вибух ідей, Зміна мислення, зростання усвідомленості, очищення від ментального шуму. Люди починають по-іншому дивитись на звичні речі, помічати нові сенси, відпускати старі переконання.

Багато хто припиняє вірити в чужі сценарії і починає чути свій внутрішній голос. Розуміють, що готові до змін — з’являється відчуття, що настав час для наступного кроку, навіть якщо він поки що незрозумілий. Те, що раніше здавалося важливим, тепер втрачає чинність, а на перший план виходять нові орієнтири. Наприклад, якщо раніше хтось думав про те, що для того, щоб любили, потрібно бути зручним, то тепер приходить відчуття, що можна бути собою, і це достатньо.

Основний вплив повні у Водолії під час переміщення його управителя — Урана — за знаком Близнята полягає у посиленні потреби у свободі, незалежності, самовираженні. Вона може спричинити спалахи нестандартної поведінки, особливо у тих, хто почувається обмеженим у можливостях та переміщенні, що ми зараз і спостерігаємо в Україні.

Повня у Водолії сприяє інсайтам, осяянням, несподіваним поворотам у, здавалося б, передбачуваних процесах. Підштовхує до розриву із застарілими моделями мислення та спілкування.

Повня у Водолії та весь період спадного Місяця, аж до молодика в Діві 23 серпня, сприятливий для того, щоб звільнятися від ментальних шаблонів, що обмежують переконання. Ця повня допомагає відпустити те, що заважає свободі самовираження.

Фіксуйте свої думки на папері або в нотатках телефону, навіть якщо вони здаються дивними — вони можуть стати початком нового шляху. Адже повня у Водолії — це час ментального пробудження. Ідеї приходять раптово, нестандартно, як спалахи.

Головне уникати конфліктів та категоричності, особливо у взаєминах із друзями та однодумцями, не протиставляти себе колективу.

Оскільки повня у Водолії 9 серпня відбудеться в період ретроградного Меркурія, корисно повертатися до старих проєктів і переглядати їх під новим кутом, тим самим підвищуючи їхню ефективність. Особливо це сприятливо для сфери технологій, комунікацій, дизайну, освіти. Сприятливо обговорювати ідеї, ділитися знаннями, поєднуватися заради майбутнього.

Повня у Водолії 9 серпня, як портал у майбутнє, але пройти через нього можна лише з легким серцем та відкритим розумом. Не поспішайте діяти — спочатку відчуйте і усвідомте, що справді ваше.

Які знаки зодіаку відчують енергії імісяця у Водолії:

Водолій

Повня у вашому знаку — це ваша особиста кульмінація. Ви можете відчути приплив енергії, ясності, бажання вийти новий рівень. Сприятливо заявляти про себе та виходити до центру, відпускати старі ролі.

Близнята

Уран — управитель повного місяця у Водолії — тепер у вашому знаку, вперше, після 84-річної перерви. Ця повня сприяє потужній ментальній революції, відчиняє двері до свободи, до нових доріг.

Терези

Повня гармонійно аспектує Сонце представників знака Терези. Це час, коли можна відновити баланс у стосунках, особливо якщо раніше були непорозуміння. Сприятливо вести діалоги, обговорювати складні теми, займатися творчістю, працювати у команді.

Лев

Повня відбувається в опозиції до Сонця представників знака Лева. Емоційні сплески, упертість, бажання все контролювати — все це може зіпсувати поточний стан речей.

Телець

Уран, управитель повні 9 серпня, покинув знак Тельця, але залишив по собі хвилю змін. Це може дати відчуття порожнечі чи нестабільності. Опір новому лише посилює ситуацію.

Скорпіон

Повня у напруженому аспекті до Сонця Скорпіонів розкриває глибинні страхи, посилює ревнощі, конфлікти в сім’ї або ближньому оточенні. Великий ризик емоційних перевантажень, може виникнути бажання все зруйнувати, щоб почати заново.

