Повня у Козорозі 13 липня: що на нас чекає в цей час

Повня у Козорозі 13 липня о 21:37 за київським часом допоможе організувати своє життя, додати у свою повсякденність упорядкованості та спокою.

Козоріг є матеріальним та практичним знаком Зодіаку, що відноситься до стихії Землі. Його основні характеристики – наполегливість та ґрунтовність, а також мудрість та життєвий досвід. Енергії цього знака сприяють досягненню досконалості форм і структур, що створюються, реалізації задуманої в житті, максимальному вираженню майстерності, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня у Козорозі завершить старі масштабні цикли та підготує до переходу на новий рівень. Управитель Козорога — Сатурн, планета норм і суворих правил, також називають — "Зберігач Часу" та "Владика Карми". Сатурн переміщається Водолієм, символом стихії Повітря. У найближчі два тижні виникне безліч питань, пов'язаних із майбутнім цивілізації та людини, із навколишнім середовищем. Буде знайдено відповіді на багато завдань минулого, що внесе певну стійкість та визначеність існування багатьох держав.

Період Повні — це дуже емоційний час, сила Місяця максимальна за день до моменту Повні та день після. Всім відомо про вплив місячних ритмів на фізіологічний та психологічний стан людини, а також на природні цикли: обертання Місяця навколо Землі, що формує всіма знайомі відливи та припливи.

У дні Повні емоції можуть бути позитивними і негативними, але в будь-якому випадку вони сильно впливають на діяльність людини та взаємини між людьми. У знаку Козорога Місяць статус вигнання, тобто. почуття та емоції легко пригнічуються розумом. У цю Повню на перший план виходить раціональність і соціальна сфера, а внутрішній бік життя виражений мінімально. Гарний час для налагодження взаємин із батьком та старшими чоловіками в сім'ї, а також для врегулювання конфліктів із керівництвом чи колегами.

Сатурн асоціюється з уроками обмежень, відповідальністю та зрілістю. Планета переміщається Водолієм і закликає вільний світ об'єднуватися проти світового зла. Гарний час для встановлення дружніх взаємин, створення груп та спільнот за інтересами. Повня під керівництвом Сатурна у Водолії, акцентує питання об'єднання в найширшому сенсі – заради збереження миру на Землі.

Повня у Козорозі сприяє отриманню посади, статусу, тому прагнення здобуття влади та впливу найближчим часом буде виявлено досить яскраво. Усвідомлені та самостійні люди зможуть вийти на більш високий духовний рівень, матимуть можливість активно впливати на події.

Друга половина місяця (13 – 28 липня), сприятливий період керівників, політиків, громадських діячів, т.к. тим часом легше контролювати людей, організовувати їх, встановлювати робочу атмосферу у колективі. Повня 13 липня покаже рівень впливу, авторитету, допоможе просунутися вгору кар'єрними сходами.

До 13-14 липня 2022 року будуть видні перші результати виконаної роботи, зараз дуже важливо зібрати, утримати та розподілити ресурси, щоб створити міцність та надійність у всіх життєвих сферах. Підходящий час у тому, щоб перевірити працездатність техніки та устаткування, т.к. починається період спадного Місяця – час найбільш інтенсивної роботи та її завершення до Молодика 28 липня. А після цього дня буде новий початок і новий місячний цикл.

Повня у Козорозі 2022 сприяє довгостроковому плануванню, допомагає створити будь-який план в ідеалі. Символізує простір думки, означає свободу цього плану. Але також варто пам'ятати про те, що будь-яка справа, що розвивається в період активних енергій Козорога, закладено момент перевірки: а чи варто план того, щоб його здійснювати?

Характеристика числа 13 — це перетворення, трансформація, це "ядерне число", яке не ділиться ні на кого, крім себе. А також у структурі 13 на обох позиціях числа 1 та 3 – рухливі та динамічні. Для нового творіння старе має бути зруйновано, тобто. для того, щоб щось змінити, здобути владу, контролювати своє життя, потрібно бути готовим втратити нежиттєздатне. Звичайно ж, для такого рішення необхідна міцність та надійність внутрішнього світу, стійка психіка та раціональне мислення.

1 та 3 у сумі дає 4 – Стабілізація. Що співзвучно із земними енергіями Козорога, а також максимальному розвитку, результату – це відповідає самому поняття Повні. У позитивному сенсі четвірка стабільна, унікальна та винахідлива. У негативному – егоцентрична, агресивна та вимоглива. Число 4 належить до вищої влади, батьків, начальників, а також знак Козорога.

4 – число основи, структури. Існує 4 виміри фізичного світу – довжина, ширина, висота та час. Наприклад, біля столу 4 ніжки, за компасом визначаються чотири сторони світла. 4 – це число прояви та закладання фундаменту у матеріальному світі. 4 – втілює плани трійки у життя. 4 – це число бізнесу, безпеки, побудови, звичного укладу, наполегливості, дисципліни, ефективності, пам'яті, волі, зусиль, енергії, цікавих завдань, наполегливої роботи, порядку, логіки, вимірювань, причини, стабільності, методу, обмежень, точності, систематизації, класифікації, продуктивності, управління, залежності, прагматизму, послуг, міцної основи. 4 – число актуалізації та міцності, наполегливості та впертості.

Враховуючи все вище перераховане, можна зрозуміти, якою силою володіє Повня в Козорозі 13 липня 2022 року. Ця астрологічна подія дає можливості та шанси отримання нової посади, допомагає обійняти керівне становище.Дозволяє набути влади, контролю над ситуацією.Підвищує впевненість у собі, духовну силу.

Повний місяць у Козорозі порушує питання роботи, власного бізнесу, професійної діяльності. Період від Повня 13 липня до Молодика 28 липня сприятливий для налагодження контакту керівництва з підлеглими, гармонізації робочої атмосфери. Можна ефективно використовувати потенціал Повного місяця в Козорозі з метою збільшення своєї значущості, підвищення авторитету.

Енергії Козорога в Повня 13 липня виявлені максимально, тому найближчими днями після нього ставляться акценти на збільшенні ступеня відповідальності, розвитку та розширенні контактів у діловій сфері, набутті корисних зв'язків. Сприятливі дні длязайняття керівної посади, підвищення по службі.

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