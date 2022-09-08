Повня 10 вересня у Рибах: що на нас чекає в цей час

Повню у Рибах 10 вересня у знаку зодіаку Риби о 12:59 за київським часом можна назвати "Сном Місяця". Повня у 12-му знаку символічно є змішуванням і злиттям всього напрацьованого досвіду зодіаку. Ця астрологічна подія має величезну потенційну енергію, здатну видозмінювати реальність. Цього ж дня Меркурій переходить у ретроградний рух до 3 жовтня.

Ця повня дозволить випробувати припливи творчого натхнення, посприяє інтуїтивним осяянням, відкриє навколишній світ у всьому багатстві його краси й гармонії. Ретроградний Меркурій у цей день допоможе правильно оформити зачатки нового етапу на найглибшому рівні, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Символічно знак Риби - це океан, як аналогія зі знаком Риби найбільш яскраво ілюструє безмежність внутрішнього потенціалу, зібраного всім зодіаком. Наступним після Риб іде знак Овна, що свідчить про новий цикл, новий виток нового рівня розвитку. Тому роль знаку, що завершує цикл зодіаку, виконує мутабельна вода, яка все змішує, з'єднує, вбирає в себе, щоб у майбутньому з цього зібраного досвіду могло реалізуватися щось нове.

Нумерологія 10 дуже цікава, оскільки це перше число після низки простих стадій - однозначних чисел. Нуль - це ніщо, порожнеча і все разом одночасно. В цьому стані існує сьогодення, але у всьому теперішньому є відлуння минулого, але і зачатки майбутнього. У стані Нуль все змішано - немає ні світла, ні темряви, ні верху, ні низу, ні звуку, ні тиші, ні вчора, ні завтра. Це круг, ідеальна форма, але краї цієї форми ще не визначені, оскільки ще нема протиріч кордонів. Та водночас там уже все закладено, щоб проявитися в Одиниці, але зараз це одне велике Ніщо - чистий лист, відсутність суперечностей, сьогодення, точка відліку, початок.

Одиниця - точка, розташована в колі, тобто в символі чистого Нуля - цілої системи єдиного цілого, що є аналогічним символові чоловічої активної енергії - символові Сонця, Творця. Це образ самої людини, яка народилася, прийшла в цей Світ, щоб його пізнати і стати його частиною. Одиниця - це ініціатива, сила, випромінювання, прояв, дія, імпульс, поштовх, перший крок, чоловіча енергія, самостійність.

Відповідно, 10 - це наповненість і цілісність, своєю масою, об'ємом та значимістю змінила хід розвитку подій, що призводить до необхідності після завершення певного етапу рухатися далі, починаючи багато в чому спочатку - після Одиниці знову стоїть Нуль. Але стадії "0" і "10" - вже різні, тому що перед 10 стоїть 9 зі своєю мудрістю, досвідом і наповненістю. Це початок (1), як і "0" ще не зовсім вповні вимальовується в повному обсязі майбутнього. Але це доленосний момент, який змінює повністю весь спектр складових етапів, частин аналізованої системи. Тепер є: імпульс (1) + інтуїція (2) + взаємодія (3) + матеріальність (4) = 10. Усі первинні, природні, стихійні прояви в десятці об'єдналися, що може принести успіх, удачу як допомогу вищих сил і щасливий випадок. Ключові слова числа 10 - довгоочікувані зміни, крутий поворот подій, доля.

Ідея повні в Рибах полягає в оволодінні перехідними стадіями між природним процесом, що дає силу життя, і цілеспрямованою діяльністю людини. Енергії повні продовжують діяти і в період спадного Місяця. Від 10 до 26 вересня - це час встановлення стійкого мосту між душевними й тілесними, підсвідомими і свідомими процесами. Міст пов'язує мрії та реальність, символізує перехід прихованого в реальність, очевидну для очей, так само, як і зворотний процес: дослідження духом природи, що веде людину до невідомого.

Знак Риби - останній, який завершує зодіакальний цикл. Він містить у собі особливу енергію, відсторонену, яка ніби стоїть по інший бік природного потоку життя. Повня у Рибах певною мірою відгороджує від зовнішнього життя, повністю занурює в емоційні процеси, допомагає зрозуміти глибокі, справжні причини. Ретроградний Меркурій (10 вересня - 2 жовтня 2022 року) посилює енергії повного місяця у Рибах - у другій декаді вересня люди схильні пізнавати свій шлях, менше звертати увагу на зовнішні процеси. У глобальних масштабах у цей період людство будує надійну переправу в невідоме, що допомагає зробити наше існування більш осмисленим.

Знак зодіаку Риби керує останньою стадією втілення. Повня - це опозиція Місяця й Сонця. Щоб продовжити життя на новому рівні, необхідно зробити стрибок, прийняти протилежний бік. Ретроградний Меркурій у дні повні пов'язаний із ментальним поглядом всередину себе: інтелект безжально досліджує душу і тіло, розсікаючи на частини живу і неживу матерії. Однак, це дає можливість осягнути минуле, сьогодення і майбутнє, висвітливши глибини підсвідомості, щоб, зрештою, подолати фатальність того, що відбувається.

Повня у Рибах 10 вересня наповнює до країв, що дає можливість людині, яка слухається свого серця, служити провідником до світу вищих почуттів. Розворот Меркурія цього дня символізує силу знання, сприяє зміцненню моралі, набуттю твердого світогляду.

Поняття вигоди пов'язане з інтуїтивним почуттям внутрішньої мети, найнадійніше виводить людину до того, що потрібно. Для багатьох повня в Рибах стане каталізатором до закінчення життєвого циклу або фази і підготовки до вступу в новий період існування. Можливо, також відбудеться остаточне злиття попередніх стадій у єдиний цикл. Знак Риби - це завершення, досконалість, очищення, відділення, досягнення, перехід, висновки, закінчення, співчуття.

Повня у Рибах може сформувати особливі умови, внаслідок чого відбудеться втрата чогось життєво важливого, що звільняє шлях для нового циклу. Це період "генерального прибирання", завершення справ, прощення, благодійності, навчання, цінних порад, безкорисливої віддачі, братерства, гуманних думок, звільнення, відпущення.

Знак Риби асоціюється із мудрістю, ідеалом, духовними знаннями. В позитивному сенсі повня у Рибах наповнена ентузіазмом і запалом. У негативному - ця повня створює особливі енергетичні потоки, які сприяють перепадам настрою, дивним випадковостям, ситуаціям, які не можна пояснити логічно.

10 вересня 2022 року - дуже важливий день: сукупність планетарних впливів сприяє підбиттю підсумків, набуттю мудрості, життєвого досвіду. Також дає усвідомлення вікових криз, посилює адекватне ставлення до віку, старості.

Повня у Рибах 10 вересня допомагає перейти від "минулого" до "майбутнього" і набути гармонії світу внутрішнього і зовнішнього. Ретроградність Меркурія цього дня прискорює вихід із депресії, посилює та розвиває взаєморозуміння і контакт різних поколінь.

Період спадного Місяця - від повного місяця до молодика 26 вересня - сприятливий період для того, щоб навчитися передавати свої знання й досвід далі, тим, хто молодший. Гарний час для гармонізації взаємин у сім'ї, оскільки легше зрозуміти потреби кожного з урахуванням свого власного досвіду.

Під час повні 10 вересня легко застрягнути в минулому, тому необхідно змусити себе подивитися вперед - у майбутнє, підвищити усвідомленість буття і мудре ставлення до життя. Знак Риби пов'язаний із поняттям карми, тому Всесвіт надає нам можливість закрити незавершені кармічні гештальти і не залишати їх на майбутнє. Настав час позбутися кармічних прив'язок і поставити крапку в кругообігу ситуацій, що постійно повторюються та псують життя.

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