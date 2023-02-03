Повня 5 лютого 2023 року: що на нас чекає в цей час

Ця повня перебуває в напруженості з планетою революцій і нововведень – Ураном, що включає фіксовану вісь знаків зодіаку, тому основний зміст цієї астрологічної події – сталість через складний процес оновлень, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У день повні Венера в напруженості з Марсом – енергія конфлікту, а це означає, що сварки та непорозуміння усунути буде дуже непросто. Такі планетарні взаємодії спонукають витрачати гроші на розкішні і дорогі речі, які згодом просто припадатимуть пилом на полицях або в шафі. Бв більше, сам принцип повні – це завжди опозиція, протистояння свідомої (Сонце) та підсвідомої (Місяць) частин, для більшості людей енергетично важкий день, а також день до і після повні.

З одного боку, буде велика потреба бути визнаним, необхідним і гідно оціненим. У цей час люди прагнуть публічності та набуття популярності, роблять все, щоб привернути до себе увагу, проявляючи лідерські якості, а також відповідальність та дисципліну. Але, з іншого, може виникати напруженість через необхідність наслідувати розклад і спрямовувати свою енергію на зміцнення своєї репутації, замість того, щоб дотримуватись своїх внутрішніх імпульсів і бути вільним від умовностей.

У цей місяць буде складно розслабитися, зібратися з думками, бо настрій стає максимально мінливим та залежним від людей навколо. Оригінальність та бажання бути незалежним входить у конфронтацію з нашими звичками та загальноприйнятими правилами.

Місяць – нічне світило, це жіноча енергія, темна. Місяць своїм гравітаційним полем впливає на земну біосферу та викликає, зокрема, зміни магнітного поля Землі. Від ритмів Місяця залежать припливи та відливи у світовому океані, тиск повітря, зміни температури, сила вітру, а також рівень води. Садівники працюють у своєму городі, орієнтуючись на місячний календар, а перукарі вважають, що стригти волосся краще під час зростального Місяця — воно буде красивим і слухняним. І, звичайно ж, фази Місяця мають величезний вплив на людей, тварин, рослини. Навколо повні завжди ходило безліч чуток та легенд. Всю свою історію людство складає про Місяць безліч оповідей і легенд, у багато з яких починає вірити.

Сонце висвітлює Землю, а Земля відбиває сонячне світло у світовий простір. Частина цього світла потрапляє на місячну поверхню, яка у свою чергу знову його відбиває, так що попелясте світло Місяця — це, по суті, світло нашої Землі. Знак Лева знаходиться під керуванням Сонця — це сам принцип життя. По суті, повня у Леві управляє Сонце, яке знаходиться у Водолії в статусі вигнання. Люди живуть за принципом "тут і зараз", свідомість фокусує увагу на те, що відбувається в цьому місці і цієї секунди. Виходить певний дисонанс — величезна потреба стати Сонцем і вийти в центр і одночасно неможливість це реалізувати.

Повня у Леві вивертає душу людини навиворіт, хочеться свята, романтики та пригод. Але фіксовані якості знака Лева стримують внутрішні пориви, багато людей у ці дні перебувають у конфлікті із собою, бо з зовнішніх причин немає можливості проявляти себе природно, творити і любити, не звертаючи уваги на обставини, що склалися. Управитель повні у Леві – Сонце у Водолії, де має слабкий статус. Життєвої енергії не вистачає на те, щоб максимально відобразити якості знака Лева і, відповідно, повня у цьому знаку зодіаку. Однак, емоції стримати неможливо, вони вириваються назовні і видно всім, частіше виникають стресові ситуації через власну недалекоглядність, конфлікти з оточенням.

Повня у Леві сильно впливає на представників фіксованих знаків Зодіаку: Телець, Лев, Скорпіон, Водолій. Тому людям, які мають у цих знаках Сонце чи Місяць, буде особливо важко в період від повні 5 лютого до молодика 20 лютого. Бажано стримувати діловий тиск і готовність ризикувати, бо навряд ці пориви принесуть прибуток і користь у період. Посилюється азарт, тому велика можливість розтратити всі фінансові та енергетичні ресурси, намагаючись відповідати образу успішної людини. Однак, якщо звернути сонячну енергію повні 5 лютого всередину себе і бути чесним самим із собою, то вдасться позбавитися внутрішніх блоків, що перешкоджають щасливому життю.

На представників інших знаків зодіаку повня у Леві має м'який вплив і, загалом, позитивний. Душа просить свята, куражу, творчості та важливо реалізувати цю потребу. Дуже продуктивні дні для спілкування з дітьми, участі в громадських заходах, однак, важливо не заповнювати собою весь простір і дотримуватись особистих кордонів інших людей, поважати їхні звички, прагнення, вчинки та думки, які відмінні від законів зовнішнього світу, але не суперечать їм.

Високоусвідомлені, відповідальні, які мають талант і харизму, хоробрі і благородні люди, отримають заслужену нагороду у дні повні у Леві та в період спадного Місяця, який триватиме до 20 лютого. Це може бути підвищення посади, визнання заслуг, збільшення прибутку чи пропозицію довгострокового союзу. Сприятливий час для акторів, громадських діячів, творчих особистостей. Надається безліч шансів тим, хто мріє залишити рутину та розпочати індивідуальну діяльність, змінити життя на краще.

Якщо правильно скористатися потенціалом повні у Леві та утихомирити своє его, можна досягти дуже високих результатів у соціальній сфері та професійній діяльності. Але для цього необхідно об'єктивно сприймати себе і свою значущість, визнавати свої помилки та наявність роздутого его, яке чудово ілюструє фраза відомого філософа: "Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив у бій за святу праву справу".

Повня у Леві допомагає привернути увагу до своєї діяльності, набути популярності, наділяє вмінням організовувати важливі заходи, впевнено розмовляти з впливовими людьми. Але без опрацювання своїх особистих якостей, без удосконалення своїх навичок нічого не вийде. Сонячна енергія повні у Леві висвічує все, як хороше, і погане. Майже неможливо щось приховати, люди навколо відчувають фальш і приховані мотиви, тому цураються тих, хто діє лише заради власної вигоди. Якщо ви хочете досягти бажаних результатів, у жодному разі не варто звеличувати свою особистість і гнути свою лінію. Навпаки, подібні прагнення відкинуть на безліч етапів тому. Будьте щирими, не скупіться на похвалу, проте, не варто лицемірити і прикидатися.

Сонце у Водолії – управитель повні у Леві, посилює нашу індивідуальність та лідерські якості, надає прагнення до колективної та спільної творчості у співпраці з однодумцями. Але для цього необхідно знайти точку рівноваги між своєю підсвідомістю, яка перебуває в опозиції до власної свідомої частини та виявленої особистості. Егоїзм, перебільшення себе, підвищені амбіції можуть сильно заважати.

Повня у Леві сприятливий для запуску рекламної кампанії, подорожей, відвідування різних заходів, громадської діяльності, любові, романтики та пригод. У цей час легше інтегруватися до соціуму, увійти в бажане суспільство. Посилюються авантюризм і оптимізм, схильність людей ризику, пошуку нових вражень, що може призвести до непотрібних наслідків, бо легко втратити голову. Пам'ятайте золоте правило, що все добре, коли воно в міру.

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