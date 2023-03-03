Повня 7 березня в період "Воріт Попелюшки": що на нас чекає в цей час

7 березня о 14:40 відбудеться повня у Діві, але цього разу ця подія потрапляє в особливий період планетарних взаємодій, який називається "Ворота Попелюшки", тобто це дні успіху, талану, добробуту. Активний цей період усю першу декаду березня, а повня максимально розкриє та розширить ці "золоті ворота щастя".

Традиційно "Ворота Попелюшки" допомагають дівчатам і жінкам знайти своє кохання, вийти заміж і створити сім'ю. Проте для кожної людини можна зробити індивідуальний розрахунок цих щасливих періодів на підставі особистого гороскопу, коли можна багато чого отримати "на блюдечку із золотою облямівкою", розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У цій статті розкривається загальне тло на період повні 7 березня, тому не для всіх відповідні умови та щасливі обставини будуть явно виражені. А це означає, що у першій декаді березня необхідно самостійно шукати можливості. Але хто шукає, той обов'язково знаходить! Можна сказати, що найближчими днями Фортуна відкриває свої обійми кожній людині, головне — довіритися Всесвіту і не пропустити свій шанс.

Як правило, найважливіші та щасливі події відбуваються саме в ті періоди, коли у кожної людини відкриваються "Ворота Попелюшки". Зазвичай це нові романтичні відносини, цукерково-букетний період та одруження, народження дітей, вирішення житлових питань, подорожі, новий професійний виток, розвиток бізнесу, зростання доходів тощо.

"Ворота Попелюшки" або, ще як їх називають, "Золоті Ворота" відкриваються кілька разів у житті, але людина дуже часто пропускає свій успіх і ті сприятливі можливості, які пропонує світ. Тому дуже важливо знати конкретні періоди, коли у вас будуть відкриватися "Ворота Попелюшки", щоб схопити свій успіх.

Повільна планета — Сатурн, яка впливає на світові процеси загалом, в день повні 7 березня входить у знак Риби (останній знак зодіаку) на три роки. І це відбувається на тлі гармонійної конфігурації планет "Ворота Попелюшки". Повня посилює будь-які астрологічні події, виводить енергії на найвищий рівень. Перша декада березня 2023 року позитивна і перспективна, це час золотого періоду успіху, талану та добробуту. Настає новий час, нова суспільно-економічна формація, починається нова епоха і в цей період відбувається розрив між старим та новим. Повня у Діві в знаку стихії Землі показує реальні можливості, які набудуть форми вже дуже скоро. Сторінка минулого закривається, весь цивілізований світ на порозі світлого майбутнього!

Повня 7 березня в гармонійному аспекті з Ураном, планетою, що характеризує все прогресивне і сучасне. Земна повня закликає працювати (знак Діви) — і докладені зусилля принесуть бажаний матеріальний результат (Уран у Тельці). Але є важливий аспект, а саме те, що необхідно використовувати соціальні мережі, освоювати нові професії, стати впевненим інтернет-користувачем, інтегруватися в освітній простір, отримувати нові знання та навички. Той, хто добре організований в Інтернеті (Уран), той добре організований і ефективний в реальному житті.

Важливо максимально використовувати можливості, які відкриваються під час повні 7 березня і найближчими днями до і після нього. Адже саме тепер, у першій декаді березня, тобто у період "Воріт Попелюшки" ("Золотих Воріт"), кожну людину супроводжує везіння на шляху до досягнення мети. Але не можна сидіти склавши руки, необхідно діяти, ухвалювати сміливі рішення. Адже в результаті можна отримати багато чого, наприклад, вигідну пропозицію; підвищення соціального статусу; досягти успіхів у кар'єрі; покращити житлові умови; переїхати на нове місце проживання, до іншого міста чи за кордон; придбати рухоме та нерухоме майно; зустріти цікаву людину, яка вплине на все життя; підвищити рівень комфорту у своєму житті.

Вітаються соціальна активність, прагнення вийти до центру, просунути свої інтереси, набути популярності. Рухаючись у бажаному напрямі, можна у потрібний час у потрібному місці, тобто. завдяки щасливому збігу обставин можна стати щасливим.

Зараз "Ворота Попелюшки" відкриті для багатьох людей, але навіть якщо в особистому гороскопі на цей період у конкретної людини не сформувалася така комбінація планет, у першій декаді березня, і особливо в повні, перед кожною людиною відкриваються нові перспективи та розширюються горизонти .

Нумерологія сімки (7) пов'язана із Зіркою Магів, семикінцевою зіркою, яка є знаком мудрості, високої освіченості та філософського складу розуму. Також це символ духовної інтеграції, є ієрархічний порядок містичної думки. Потенціал сімки посилює здатність прагнути, пізнавати щось нове, обмінюватися інформацією та енергією. Також це саме поняття "наука" як прагнення розвинути те, що вже напрацьовано.

Наш календар із семиденним тижнем підтверджує значущість семи основних впливів, семи видимих планет Септенера (денне та нічне світило та п'ять планет). Тобто наше повсякденне життя формує сімка: сім днів тижня, сім кольорів веселки та сім основних музичних нот.

Розподіл за Септенером – як планет-управителів днів тижня, градусів тощо відбувається відповідно до Зірки Магів. Особисті та соціальні планети утворюють так званий Септенер (від слова "сім"). Сім планет, які видно неозброєним оком, і відомі з давніх-давен. Це Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн. Сучасна астрологія, відповідно до своєї геоцентричної моделі, використовує всі десять планет Сонячної системи (точніше, дев'ять планет і Місяць).

Виходячи зі сказаного вище, зрозумілий сенс повні 7 березня 2023 року. Це не лише день чергової місячної фази, сонячно-місячної взаємодії. Вплив цієї повні є глобальним, оскільки є зв'язок з повільними планетами – Сатурном та Ураном, а також повня 7 березня відбувається в період сприятливої комбінації планет: Юпітера (велике щастя), Венери (мале щастя) та Хірона (ключі, які відкривають двері до цього щастя).

Повня у Діві включає мутабельну вісь зодіаку і формує відповідні обставини для того, щоб легше адаптуватися до нових умов, плавно вийти з незручної ситуації, згладити гострі кути у взаєминах. Гармонійний аспект з Ураном повідомляє нам про те, що застаріле і непотрібне, що віджило себе, має бути залишене в минулому. Розважливість, деталізація та прагматизм допоможе звільнитися від кайданів різного роду. Можна виявляти нестандартний підхід у вирішенні своїх питань.

Повня у Діві стабілізує психіку, допомагає подолати складні емоційні стани, сприяє покращенню самопочуття, надає фізичних сил. Сприятливо впливає на фінансовий бік життя, тому справи та повсякденна активність дають видимий результат у стислі терміни. У цей місяць може з'явитися бажання оновити побутову або офісну техніку, зайнятися своєю зовнішністю та здоров'ям,ремонтом у квартирі.

Від 5 до 10 березня – дуже сильні дні, у цей час максимум можливостей для того, щоб змінити своє життя на краще, вийти із скрутних ситуацій із мінімальними втратами. Все, що відбуватиметься в цей період, матиме величезний вплив на кілька років наперед.

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