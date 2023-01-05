Повня 7 січня у знаку Рак: що на нас чекає в цей час

Цього дня сприйняття, оброблення та передавання інформації дещо ускладнюється, оскільки Місяць в опозиції з ретро-Меркурієм, планета, відповідно, у поєднанні з Сонцем. Інформаційне перенасичення може спричинити стреси та пригнічені стани. Повня на осі Рак — Козоріг є каталізатором кардинальних змін, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Дуже сильна повня, бо знаком Рак керує Місяць і в цьому ж знаку до 9 січня Чорний Місяць в останньому градусі максимально включає емоційно-чуттєву сферу, що піднімає з підсвідомості страхи, дитячі комплекси. Якщо вдасться взяти себе в руки та подолати складні психологічні стани в період від 6 до 8 січня, то перед вами відкриється безліч можливостей та з'явиться шанс дістатися вершин досконалості.

Місяць – це Душа, образ Матері, символ жіночого початку, зачаття. Повня у Раку витончує світосприйняття, сприяє кристалізації почуттів, розкриває підсвідомість. Напруженість із ретро-Меркурієм негативно впливає на інтелектуальну сферу, будь-яку роботу, пов'язану з розрахунками та плануванням. Але дні повні в Раку сприятливі для творчої діяльності, виробляється особливий стиль і в цьому допомагає гармонійний аспект із ретро-Ураном. Планета допоможе проявити індивідуальність, підкине не тільки оригінальні ідеї та креативні рішення, а й дасть розуміння того, що відбувається навколо, на вищому рівні. У день повні 7 січня відкриваються космічні портали, людина здатна зрозуміти закони світобудови через духовні вчення.

Повня у Раку сприятливо вплине на сімейне життя, особисті взаємини. Але він ускладнює зовнішні прояв, соціальну діяльність, розуміння дійсності, т.к. на якийсь час вибиває з повсякденності та звичного русла життя. Це з сильним статусом Місяця у знаку, що посилює схильність зводити будь-яке судження до індивідуального думки.

Оскільки за знаком Рака до 9 січня переміщається Чорний Місяць, то з'єднання двох абсолютно протилежних місячних енергій у період від 6 до 8 січня створює давить психологічний фон. Більше того, опозиція з ретро Меркурієм формує суперечливі бажання, заважає раціональній поведінці. Увага акцентована на внутрішніх чуттях: світ сприймається почуттями, а не розумом. Цими днями протипоказана самотність! З близькими, рідними людьми, зовнішні тривожні події та особисті неприємності переносяться набагато легше, а фантазію і уяву, що посилилися, можна направити в творчість або хобі.

Енергетика цієї повні дає проникливість, посилює інтуїцію, дозволяє налаштувати гармонію у відносинах з партнером, налагодити дружні зв'язки та встановити баланс у собі, врівноважити особисте та соціальне. Звертайте на свої сновидіння найближчого дня до і після повні, а особливо в ніч із 6 на 7 січня – підсвідомість дасть вам потрібні підказки. Хороші дні для самозцілення, проведення різноманітних обрядів на сімейний добробут та кохання.

Після повні 7 січня зміни відбудуться у житті багатьох людей, оскільки ця астрологічна подія практично збігається з виходом Ліліт (Чорного Місяця) із знака Рак 8 січня. Загалом починається сприятливий період для сфери любові та взаємин, для сім'ї, шлюбу, народження дітей, хоча на зовнішньому плані, у фінансовій сфері, буде складніше досягти бажаного. Важливо, щоб особисті цілі збігалися з колективними чи хоча б не суперечили їм – це відкриє додаткові можливості у професійній сфері.

Таємнича та містична атмосфера, що панує 7 січня, ідеально підходить для духовних практик та роботи з підсвідомістю. У цей час добре позбавлятися прив'язок і звичок матеріального та чуттєвого характеру. Зовнішні проблеми відійдуть на другий план, з'явиться сильна потреба у душевному спілкуванні, романтиці. Можуть наринути спогади, захочеться переглянути старі фотографії, поговорити з батьками, дітьми, братами та сестрами. Монотонна робота по дому, спільне приготування сімейного обіду або вечері найкраще позначиться на психологічному кліматі у сім'ї та парних взаєминах.

Від 9 січня енергії повні трохи ослабнуть, але однаково повня у Раку 7 січня задає тон на весь період спадного Місяця, який закінчиться молодиком у Водолії 21 січня. Тож використовуйте цей час максимально для того, щоб досягти балансу з самим собою і з дорогими людьми. Однак, слід враховувати той факт, що далеко не всі люди свідомі та зі здоровою психікою, тому не виключені сплески агресії ззовні на вашу адресу. За можливості, менше будьте в громадських місцях, не вступайте в конфлікти – і ви збережете своє психічне та фізичне здоров'я.

Повня – це завжди опозиція Місяця та Сонця, цього разу поставить перед нами вибір: чи нескінченні розмови вдома за столом, чи вечірня прогулянка засніженими вулицями. Гармонійні аспекти світил з ретро-Ураном зробить приємним ваш вечір за будь-якого вибору, але може втягнути і в авантюри, але скоріше кумедні та захопливі, ніж небезпечні. Але пам'ятайте: сьогодні час для легковажності, оскільки у період повні в Раку важко тримати емоції під контролем, тому є ризик нарватися на психічно нестабільних людей.

Ця повня допоможе впоратися з труднощами минулого року, принаймні, на психологічному рівні. Не шукайте логіки в тому, що відбувається, довіртеся інтуїції – і тоді з'являться реальні можливості втілити в життя найамбіційніші плани вже наступного місяця, що розпочнеться 21 січня. Від цього дня розпочнеться період соціальної активності, більш того, Марс із Меркурій вийдуть із ретрофази у другій декаді січня.

Найбільш чутливі до повні в Раку представники знаків Рак і Козоріг. Всі події крутяться навколо представників цих знаків Зодіаку і саме вони задають тон тому, що відбувається навколо. Час великих надій, наповнення енергією, одужання та набуття/зміцнення внутрішнього стрижня. Дозвольте себе певні лінощі і повільність, не навантажуйте себе фізичними вправами — час для цього буде наступного місяця. Повня у Раку дарує вам талан в особистому житті та гарний настрій, додає привабливості в очах протилежної статі, заохочує закоханих і навіть може підштовхнути на любовні пригоди.

Для Тельців, Дів, Скорпіонів та Риб це час духовного оновлення, творчості, нових ідей та планів. З'являється деяка втома, зміну зовнішньої активності приходить усамітнення. Але вже в третій декаді січня знову повернетесь до ладу, зможете досягати і перемагати, якщо добре відпочинете в середині місяця. Саме час порадіти існуванню служб доставлення, які з радістю полегшать вам і без того метушливий період повні в Раку.

Овнам і Терезам непросто в дні повні 7 січня, напруженість із Місяцем додає імпульсивності і трохи розхитує психіку, так що не надумайте сваритися. Настрій змінюється, бажання красиво одягнутися і опинитися в центрі уваги може стати непереборним. Ця повня зробить вас злегка неуважними і часом забудькуватими. Намагайтеся не втратити дрібну, але потрібну річ.

Близнята, Леви, Стрільці та Водолії, не поспішайте завершувати свято, приємні сюрпризи ще не закінчилися! Надається чудова можливість вирватися зі звичних буднів, змінити зачіску, просто переставити меблі або поміняти штори. Період повні – чудовий час для легкого флірту, жартівливого настрою та романтичних знайомств.

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