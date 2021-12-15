Повня у Близнятах 19 грудня року: що на нас чекає в цей час

Повня у Близнятах 19 грудня року: що на нас чекає в цей час

Повня 19 грудня 2021 року підніме найскладніші, найболіснші теми. Але також вона допомагає усвідомити глибинну суть речей, сприяє звільненню від баласту, від того, що марно.

19 грудня, о 06:35 за київським часом, у 28 градусі знаку Близнят відбудеться остання повня 2021 року. Ця астрологічна подія вплине на всіх людей, оскільки цього дня Венера переходить у ретроградний рух (до 30 січня 2022 року). У такій фазі планета кохання, грошей, взаємостосунків буває рідко — кожні 1,5 року. Це робить вплив Венери дуже сильним, оскільки розворот планети відбувається в повню, то енергетичний потенціал дня неймовірно великий, розповідає астрологиня Марина Скаді.

З одного боку, можливе гальмування та застій у справах, у коханні, у фінансових питаннях, порушуються давні теми, які викликають плутанину у думках та дуже сильні емоції. Відбудеться аналіз та переоцінка особистих та ділових взаємин.

З іншого боку, в період від повні 19 грудня 2021 року до молодика 2 січня 2022 року є чудова можливість повернути дорогі стосунки, відновити ділове партнерство, внести зміни до договорів та переглянути умови співпраці, повернення боргів.

Повня дає максимум емоцій, оскільки відбувається в знаку Близнят, у якому перебуває Чорний Місяць, то найближчими днями до і після повні багато людей можуть припуститися помилок, ухвалити марні рішення, посваритися з родичами через дрібниці, купити те, що ніколи не знадобиться. У період повні, а ліпше до кінця січня 2022 року, не варто експериментувати із зовнішністю, змінювати імідж, оновлювати гардероб.

Третя декада грудня супроводжуватиметься не лише передноворічним клопотом. Також доведеться працювати з великою кількістю інформації, аналізувати її, розбирати і передавати далі. Знак Близнят, який максимально включений повнею, забезпечить великою кількістю контактів, поїздок, а також активізуються давні зв'язки (приємні і не дуже). У цей період люди схильні витрачати гроші, тому дрібний бізнес процвітатиме найближчим часом.

День gовні 19 грудня також ознаменований гармонійним аспектом Сонце — Юпітер , що дасть прояв ретельно приховуваного до цього моменту, відкриває можливості почати багато чого в житті з чистого аркуша. Формуються сприятливі обставини у тому, щоб виправити раніше скоєні помилки у сфері особистих чи ділових взаємин. Багато хто замислиться про своє місце під Сонцем, перегляне свої цінності та переконання.

Позитивний вплив Юпітера на повню сприятиме гармонізації зовнішнього середовища, що сприятливо позначиться на душевному стані людей, додасть оптимізму. Третя декада грудня знаменується поліпшенням міжнародних відносин, розширенням співпраці з іноземцями, розвитком зарубіжних контактів.

Як правило, в повню багато людей розуміють, що перебувають в середині якогось процесу (робота, творчі та ділові проєкти), але щоб піти далі і благополучно наблизитися до завершення, необхідний ресурс: ідеї, зв'язки з іншими людьми, нові знання. Все це має бути сучасним, оригінальним, несподіваним. Давні зв'язки, перевірені часом взаємини, взагалі люди з минулого, сприяють реалізації задуманого та досягненню мети.

Повня 19 грудня принесе багато подій, що запам'ятовуються, — адже аж до Молодика 2 січня 2022 року діятиме аспект з'єднання ретроградної Венери і Плутона в Козорозі. До цих планет наближається Меркурій — управитель повні в Близнятах, об'єднання трьох планет відбудеться 28-31 грудня. Завершення року може принести приємні події, пов'язані з вирішенням фінансових проблем, поверненням боргів, погашенням кредитів. Найкращий час для того, щоб проявити ініціативу та відновити корисні контакти, усунути минулі непорозуміння, поговорити на серйозні теми, які вже давно хвилюють.

Оскільки повня у Близнятах максимально включає Чорний Місяць, то особисті кармічні теми можуть давати похмурі думки, невпевненість у правильності своїх дій, ускладнення у майнових та фінансових справах. Додає неприємностей напружені планетарні енергії Урана та Сатурна, які сприяють революційним ситуаціям, політичним кризам, конфліктам та роздратуванням, що призводять до масштабних соціальних перетворень. Весь світ відчув цей напружений вплив у 2021 році. Але доведеться ще трохи потерпіти до кінця 2021 і увійти в 2022 з чистими помислами та світлими думками. Оскільки це третя взаємодія планет і завершальне (перша було у лютому, друга – у червні та третя – у грудні), то можна говорити про те, що найскладніше позаду.

Окрім напруженого аспекту Сатурн – Уран (точний квадрат – 24 грудня), у третій декаді грудня фоном виявлено поєднання Плутона та Венери у Козорозі (точний аспект – 25 грудня). Потрібно добре постаратися, щоб уникнути посилення ситуацій, які тягнуться роками і не вирішуються. Але це гарний час для того, щоб використати минулий негативний досвід із користю – перетворити його на конструктивну енергію для кардинальних змін у теперішньому.

20 грудня Меркурій — управитель повні, в гармонійному аспекті з Ураном. Меркурій – це думка, а Уран – несподіваний спалах, яскраве осяяння – записуйте, фіксуйте все, що спадає вам на думку найближчими днями до і після повні 19 грудня. З'являться оригінальні ідеї у сфері заробітку, зміцнення свого соціального становища, використовуючи інформацію та знання, що надходить. З різноманітності ідей та думок, у більш спокійний період, ви обов'язково знайдете щось корисне, що допоможе прийняти неординарне рішення та вийти із найскладніших життєвих ситуацій.

Представники знаків Близнят та Стрільця найсильніше відчують енергії повні 19 грудня. Може виникнути конфлікт між свідомою волею та підсвідомими мотивами, необхідність робити складний вибір. Напруженість у взаєминах із іншими людьми сприяє труднощам у роботі та фінансових справах. Схильність до занепокоєння, нервозність може активізувати хронічні захворювання. Від 22 грудня буде легше вирішувати питання щодо всіх життєвих сфер.

Діви та Риби стикаються з перешкодами, можливий розлад свідомої та чуттєвої сфер. Важко знайти підхід до протилежної статі. Ускладнюють ситуацію примхи, суперечливі устремління, підвищена вимогливість до оточення. Можуть виникнути труднощі, пов'язані з досягненнями у соціальній сфері та у сімейній. Намагайтеся виявляти менше активності за кілька днів до і після повні 19 грудня – це допоможе уникнути помилкових рішень, конфліктів та серйозних неприємностей.

Овни, Леви, Терези, Водолії отримують сприятливі можливості змінити своє життя на краще. Допомагають планомірність і послідовність у діях, а заважають – деяка повільність і чутливість до неприємних слів оточення на вашу адресу. Тому є ризик упустити щасливий шанс через сумніви у своїх силах. Уяву, що посилилася, і багата фантазія дозволяє знайти плюси практично в будь-якій ситуації. Через це завершення року для представників цих знаків зодіаку можна назвати вдалим. Зовнішня атмосфера сприяє зближенню людей, легше знайти взаєморозуміння і усунути конфлікти, що тривали.

Тельці, Раки, Скорпіони, Козороги – вільніші та спокійніші у дні повні. Ви більше глядачі, аніж учасники різних заплутаних життєвих ситуацій. З одного боку, можливий негатив оминає вас, але з іншого боку, у повню 19 грудня також багато і позитивних аспектів. І щоб скористатися сильним енергетичним потенціалом повні, доведеться сконцентруватися і не розслаблятися. У третій декаді грудня може виявитись те, що ваша користь для колективу величезна. Ваш позитивний настрій на результат та гарний настрій, надихають оточення, сприяють покращенню працездатності людей.

Повня 19 грудня 2021 року підніме найскладніші, найболісніші теми. Але також воно допомагає усвідомити глибинну суть речей, сприяє звільненню від баласту, від того, що марно.

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