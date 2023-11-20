Повня у Близнятах 27 листопада 2023 року: що на нас чекає в цей час

Повня у Близнятах сприяє встановленню контактів та взаємин між людьми, обміну інформацією. Близнята символізують різноманітну мінливість нашого життєвого досвіду, це енергія постійних змін та легкості буття.

Кульмінаційний момент місячного циклу, що розпочався 13 листопада, припадає на 27 листопада – це день повні в Близнятах, яка відбудеться об 11:16 за київським часом у 5-му градусі. Щомісяця в повню ми відчуваємо стрес і одночасно підвищення енергетичного потенціалу. Вплив повні починається за день і триває ще один день після неї. Це час, коли ми підбиваємо підсумки та оцінюємо результати своїх справ, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Повнею у Близнятах управляє Меркурій, що переміщується Стрільцем, де має статус вигнання. Це знак рівноваги, подібно до того, як лучник, натягуючи тятиву зі стрілою, повинен бути в стані балансу та внутрішньої тиші перед її пуском.

Від 25 листопада Меркурій входить у петлю ретроградності, що посилює схильність мислити абстрактно, у відстороненні від конкретної, реальної дійсності, залишаючи щось осторонь. Світ представляється людям хаотичним і складним, те, що відбувається навколо, здається алогічним.

Основні завдання повні 27 листопада полягають у тому, щоб знайти розумний спосіб вийти за рамки звичайного кола, перейти до обсягу певних знань та інформації, розширити кругозір. Від простого дійти складного, поширити світло та енергію далі, перейти на новий рівень, самому щось розвинути, а не бути посередником.

Попередній досвід має велике значення, допомагає привернути до себе увагу, надихнути інших людей та показати їм нові перспективи у наявній нестабільності. Необхідно приділяти увагу деталям, дробити складні завдання на дрібніші та керовані частини.

Марс утворює опозицію з повнею і, з одного боку, дає високий рівень енергії, заповзятливість, а з іншого – агресивність до чужих емоційних випадів. У цю повню впертість, свавілля, імпульсивність проявляться у багатьох людей. Варто з підвищеною обережністю переміщуватися поблизу проїжджої частини дороги, в стані роздратування краще не сідати за кермо.

Національно-релігійні питання в цю повню загострюються ще сильніше. Люди схильні діяти за переконаннями, відповідно до традицій, але це може створювати більше конфліктів із представниками інших релігійних об'єднань. Підвищується ефективність міжнародного співробітництва та міжнародних відносин.

Повня у Близнятах пов'язана із взаємодією, міжособистісними стосунками та комунікацією. Сприяє починанням, пов'язаним із діяльністю на благо інших людей і всього людства. Добре було б приділити увагу моральному вихованню дітей, звернути увагу на їхні вчинки з позицій моралі. Сприятливий час для журналістів, збирання різних відомостей, виступи перед аудиторією.

Близнята співвідносяться з енергетичним тілом людини, яке є посередником між фізичним тілом та тоншими тілами. Ключові слова: обмін, інформація, мислення, логіка, контакт, навчання, документ, переміщення, родичі, подорож, посередництво, знання.

Знак Близнята та Меркурій характеризують постійну мінливість, усвідомлення двоїстості. Керують органами мови, диханням, верхніми кінцівками – плечима, руками, пальцями рук. А також нервовою системою, окислювальними процесами в крові, що породжують життєву активність, координацією рухів — те, за що відповідає мозочок. Повня 27 листопада нагадує про те, що, можливо, настав час переглянути свою мету та переорієнтуватися на більш високе завдання у своєму житті. Або ж надати своєму життю дещо іншого напряму, що більш відповідає виразу свого внутрішнього світу і духовного устремління, свого призначення.

Повня у Близнятах активізує стихію Повітря. Найближчими днями до і після повні добре привносити у свою повсякденність елементи феншую: дзвіночки, ловці снів, слухати музику вітру, наповнювати будинок приємними ароматами та свіжістю. Особливу увагу приділяйте провітрюванню приміщення. У дні повітря найбільш активна позитивна енергія, яка разом із ним надходить до нашого житла.

Це час легкого спілкування, флірту та легковажності, що ні до чого не зобов'язує. Одне із найкращих положень Місяця для зав'язування нових знайомств. Люди в цей час стають більш відкритими, довірливими та товариськими. Любовний роман цими днями легше розпочнеться не пристрасним поглядом, а дотепним словом чи цікавою розповіддю.

Повня в Близнятах підходить для відвідування стиліста, перукаря, особливо добре робити пишні, повітряні зачіски. Волосся здатне завиватися, але після стрижки, зробленої цими днями, волосся може стати неслухняним.

Процеси постачань та перевезень, відрядження та будь-які поїздки будуть вдалими та незабутніми. Простіше адаптуватися на новому місці, порозумітися навіть із найскладнішою людиною, підтримувати будь-яку розмову. Оскільки Місяць в опозиції з Марсом у день повні, необхідно контролювати свої емоції, вчасно зупинитися, якщо раптом починається неконструктивна суперечка. Важливо протистояння, що зароджується, перевести на жарт.

Представники знаків стихії Повітря (Близнята, Терези, Водолії) максимально відчують енергії повні 27 листопада, яка подарує масу можливостей для здійснення своїх бажань. Можна отримати нову посаду, завести корисні зв'язки та без проблем укласти вигідну угоду, розширити свій бізнес, свою справу, власний проєкт. Зростає впевненість у собі, що дозволяє впоратися з багатьма життєвими проблемами. А невимушена, спокійна поведінка заспокоює оточення.

Непросто Дівам і Рибам у період повні в Близнятах. Напружених ситуацій досить багато, підвищується ризик травм, конфліктних ситуацій. Несприятливі дні на вирішення проблем партнерських чи сімейних взаємин, і навіть стосунків із дітьми. Зростає бажання утверджувати свій авторитет, наполягати на своїй думці, що може вплинути вкрай негативно на сферу партнерства. День повні краще провести на самоті.

Листопадову повню у Близнятах часто називають «морозною», оскільки цей час знаменує перехід з осені в зиму. Також її називають ще "бобровою". Вважається, що в цей час бобри будують греблі та влаштовуються на зиму. Традиція вигадувати назви для повні прийшла від індіанських племен. Вони виходили з особливостей місяців, погодних умов та поведінки тварин.

Під час повні в Близнятах Сонце перебуває в Стрільці і підвищує оптимізм, тому дуже важливо зберігати в собі деяку раціональність. Якщо зібрати всю свою впевненість та почати діяти, то справді можна щось у своєму житті змінити. Чудова можливість підбити підсумки та застосувати всі свої навички для досягнення мети.

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