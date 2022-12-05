Повня у Близнятах 8 грудня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Період повні та найближчі дні після неї будуть наповнені контактами, спілкуванням, зустрічами зі старими знайомими та приятелями. Безліч проблем і завдань вдасться вирішити в період спадного Місяця, який почнеться від 09.12 і закінчиться моментом молодика 23.12, бо легше буде пристосовуватися до життєвих обставин, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Це особлива повня, бо має аспект з'єднання з ретроградним Марсом, а це означає, що теми з минулого стануть важливими в теперішньому. Давно розпочаті, стомливі та мляві справи вимагатимуть уваги. Можливо, настав час повернутися до незавершеного курсу навчання, докласти небагато зусиль і закінчити його, скласти іспит та отримати сертифікат, права та інші дозвільні документи. Все, що ви зробите найближчим часом, обов'язково стане в нагоді в майбутньому.

На момент, коли повня і Сонце перебувають у протилежних знаках, тобто, якщо розділити повне коло, що становить зодіак і має величину кола 360 градусів, на 2, ми отримаємо 180 градусів: аспект — опозиція. Двійка символізує два початки, дві протилежності, відмінність та взаємодоповнення, як Ян та Інь. Проявляти себе світила у цьому аспекті будуть аналогічно – через протистояння, протиріччя до створення цілого (повння). Двійка – активне джерело коливань, тому опозиція пов'язана з розривами, руйнуваннями як видом випробування, пройшовши через як людина отримує доповнення, компенсацію та гармонію. У дні повні потрібно дуже намагатися і знайти точку рівноваги між внутрішнім та зовнішнім, між сім'єю та соціальною життєвою сферою. Однак, насправді це зробити дуже непросто. Потрібно зробити вибір, зважити всі "за" та "проти", знайти компроміс або дійти консенсусу.

Близнята – знак стихії Повітря, активний, пов'язаний із мисленням і комунікацією, але, щоб досягти масштабних цілей, необхідний той, хто веде за собою. Але в період його максимального прояву, наприклад, у повні, можна успішно і вправно впоратися зі щоденними справами, підвищуючи рівень комфорту у своєму житті.

Повня 8 грудня створить атмосферу метушні та турбот, може виникнути необхідність щось коригувати в роботі, вносити зміни. Багато людей у цей період схильні виконувати відразу одночасно кілька справ, але навряд чи всі вони будуть завершені. Тому, як би вам не хотілося виконати одразу мільйон завдань, оберіть найбільш значущі для себе, але не більше двох – трьох.

Оскільки повня і ретро-Марс практично в одному градусі Близнят, то ці планетарні взаємодії створюють особливі енергетичні потоки, що сприяють емоційній поведінці. Цими днями присутня нездорова конкуренція та атмосфера конфліктності, відчувається напруга у колективах, у відносинах із родичами та сусідами.

За можливості, уникайте перебування у громадських місцях, у міському транспорті. Будьте гранично обережні на дорогах, будучи як водієм, так і пішоходом. На Повню 8 грудня і у найближчі дні після неї багато людей у розмовах і діях схильні до негативної реакції на найбезневиннішу ситуацію.

Повня в Близнятах сприятливо впливає на ментальний простір, процеси, що відбуваються в інтелектуальній сфері. Гарний час для глибокого вивчення матеріалу, що цікавить, іноземних мов, самопізнання. Підвищення емоційності в дні повні заважає бачити мету та досягати її. Мудра людина, вчитель, що перебуває поруч, допоможуть задати правильний напрям та зорієнтувати вас на успішне здійснення ваших мрій.

Для того, щоб завжди бути в ресурсному стані, не занепадати духом у найкризовіших ситуаціях, важливо розвинути в собі вміння ставити перед собою короткі, конкретні та важливі завдання, досягати їх, а потім ставити нові, послідовно рухаючись до вищої мети. І повня в Близнятах створює для цього найкращі умови. Зараз добре працює "Молитва" Екзюпері, написана в один із найважчих моментів його життя, яка називається "Мистецтво маленьких кроків". Ця повня дає можливість поступово вирішувати життєві завдання, допоможе розвинути вміння пристосовуватися до нових обставин і м'яко перебудовувати зовнішні обставини під свої плани.

Четвер – це найсприятливіший день тижня, бо цим днем керує Юпітер – найбільша планета Сонячної системи. Символи цього дня – талан, духовність, багатство. До 21 грудня Юпітер переміщається за знаком Риби, де має сильний статус. У четвер відбудеться повня 8 грудня, тому результати того, що відбувається цього дня у перспективі, виявляться корисним і надихають на нові звершення.

Меркурій, який керує знаком Близнят, в день повні 8 грудня перебуває в Козорозі — найвища точка гороскопу, знак реалістів, мудрих людей, здатних ставити мету і досягати її.

У цьому знаку щороку відбувається Зимове Сонцестояння – народження нового Сонця. Повня у Близнятах під керуванням Меркурія в Козорозі допоможе перейти від теорії до конкретних дій та розвинути практичне мислення.

У нумерології цифра 8 трансформує те, що вже розвинене достатньо і, більше у цьому виді удосконалюватися не може, перетворюючи один вид енергії на інший. Вісімка зважує, вимірює, збирає та проводить оцінку. Завдання 8 – оголосити результат, результат пройдених стадій, обмежити прояв далі, бо у своєму прояві ця цифра робить висновок. Своєрідна робота до снаги саме зосередженій і строго симетричній фігурі, створеній двома квадратами (2х4), що перехрещуються, або чотирма відрізками, що нагадує спиці обертового колеса. Також можна уявити вісімку лемніскатою, що символізує нескінченність. Дві протилежності (2) виявилися в кожній стихії (4 – вогонь, земля, повітря, вода), у кожній порі року – 4 сезони у природі. Колесо Року — щорічний цикл із восьми святкових днів, пов'язаний із сонячним календарем. 8 – це момент "збирання врожаю", підбиття підсумків та наведення порядку.

Повня в Близнятах сприяє мінливості, прояву певної двоїстості натури. Люди в цей період здатні до оцінки ситуації одночасно з двох боків, можуть відчувати ненависть і любов одночасно. Це час боротьби в людській душі, війни почуттів та розуму, але, загалом, Близнята – знак інтелектуальних здібностей, легкий та дружній, тому нічого драматичного статися не повинно.

В інформаційному просторі з'явиться багато різної інформації, але важливо навчитися сприймати все, що ви чуєте, у пропорціях 50/50. Довіряйте лише перевіреним джерелам та підтвердженим фактам, займіться підготовкою до Нового року та не звертайте увагу на діяльність пропаганди – так ви збережете своє психічне здоров'я та світлу голову.

Період від повні 8 грудня до місяця 23 грудня (дні спадного Місяця) сприятливий для того, щоб не поспішаючи завершити справи, підготувати базу для майбутніх починань і зустріти 2023 рік у гарному настрої. Прекрасна можливість розібратися у заплутаних ситуаціях та звільнитися від того, що заважає рухатися вперед.

Для представників стихії Повітря повня в Близнятах стане каталізатором багатьох процесів — найближчим часом важко буде знайти час для відпочинку, бо поточні взаємини дуже важливі майбутнього. Ви в центрі подій і задаєте тло тому, що відбувається навколо, посилюється ваша здатність впливати на оточення, формувати громадську думку.

Люди, що народилися під іншими знаками, більш плавно і рівномірно зможуть планувати свій час і матимуть максимум користі в період повні та спадного Місяця, головне врахуйте рекомендації, наведені в цій публікації.

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