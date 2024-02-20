Повня у Діві 24 лютого 2024 року: що на нас чекає в цей час

Повня у Діві пріоритетом визначає доцільність та ефективність будь-яких процесів. Напередодні повні стає явним те, що раніше було приховано, надходить інформація з питань, які раніше через її нестачу, вирішити не виходило.

24 лютого о 14:30 за київським часом відбудеться повня у Діві – остання у поточному астрологічному циклі. Корисно в цей час підбити підсумки, привести до синтезу якийсь минулий період, наприклад рік, і запустити новий цикл свого розвитку. 20 березня в День Весняного Рівненства розпочнеться Новий астрологічний рік, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Керує повнею у Діві Меркурій – планета інтелекту, комунікацій, пізнання світу. На тлі напруженого аспекту Венери з Юпітером ця повня сприяє багатій уяві, зростанню потреб, а також досягненню хороших результатів, якщо направити енергію дня на продуктивну роботу.

Знак Діви належить до стихії Землі, серйозний, конкретний та практичний. Повня – опозиція Місяця та Сонця. 24 лютого Місяць у Діві протистоїть Сонцю в Рибах – виражена вісь фізичного та духовного служіння. Також таке становище світил означає протистояння порядку та хаосу, логіки та інтуїції, реальності та вигадки. Показує єдність та боротьбу Матерії та Духа, що пояснює ситуації, коли іноді люди йдуть за почуттями всупереч логіці.

Сила повні схожа з енергією Марса, тому день повні, а також до і після цієї астрологічної події, зазвичай час войовничий, агресивний. Підвищена емоційність та прагнення конкуренції можуть давати зіткнення між людьми з найменшого приводу, призводити до необдуманих вчинків, загострення конфліктних ситуацій. Марс керує і діловою сферою, тож домовитись буде непросто у дні повні.

Повня у Діві дозволяє легше досягти успіху у професійній сфері, але надмірна критика колег та їхніх дій може негативно відбиватися на психологічній атмосфері в робочому середовищі. Кожній людині слід пам'ятати про те, що егоїзм та підвищена конфліктність завадять під час обговорення проєктів, укладання угод та договорів, відвідування начальства та офіційних органів. Тільки мислездатні та усвідомлені особи зможуть використати потенціал повні в Діві з користю для себе та оточення, а не пускати сильні енергії цього дня на руйнування.

Два тижні після повні варто присвятити завершенню старих справ, чистці простору, зокрема інформаційного. Діва – знак фізичного служіння, ладу та системи. Повня у Діві вимагає розкласти по полицях все і скрізь, у всіх сферах. Те, що ховалося: дії за лаштунками, шахрайство, інтриги, обман – все це розкривається та усувається.

Повня у Діві 24 лютого підтримує будь-які дії, спрямовані на стабілізацію та зміцнення становища. Логічний підхід і послідовність у виконанні завдань дозволять вийти з тупикових ситуацій. Особливо, якщо вони пов'язані з грошима та ресурсами. Гарний час для діагностики захворювань, початку лікування, або просто догляду за собою та приведення свого тіла у форму. У тілі людини знак Діви пов'язаний із органами травлення, селезінкою, підшлунковою залозою – ці органи та системи вимагають уваги найближчим часом.

У період повні в Діві не варто забувати і про духовний складник життя. Бажано налаштуватися на зв'язок зі своєю підсвідомістю, відчути свою душу, дослухатися до підказок власної інтуїції. Енергія Діви в повня може допомогти зрозуміти своє призначення, справжні завдання, значущі не тільки для себе, але й для інших людей.

Закон кількості, що переходить одного разу в якість, дуже точно визначає цей процес. Знак Діви відбиває материнський принцип, керує процесом поступового та повільного духовного розвитку чи Душі. Знаку Діви властиве терпіння, копітка праця, зосередженість, поняття циклів дозрівання. Дозволяє домагатися результатів у довгих, складних та копітких справах, таких як наукові дослідження, лікарська справа, робота з цифрами та точними розрахунками. Повня у Діві сприятлива для виконання завдань, що вимагають монотонного повторення, довгих одноманітних циклів, заради деякої світлої мети зрештою.

Повня у Діві принесе важливі події в життя земних (Телець, Діва, Козоріг) та водних знаків (Рак, Скорпіон, Риби) зодіаку. Земля та Вода – жіночі стихії, пасивні.

Земля дає нам практичність, розважливість та стійкість, уміння бачити суть та підтримувати лад речей. Вода наділяє нас емоційністю та чутливістю, емпатією та гнучкістю.

Діви запам'ятають повню 24 лютого як життєрадісний та продуктивний період. Скористайтеся її позитивним потенціалом, знову повірте в себе та робіть сміливі кроки у напрямку досягнення своїх цілей. Ви зможете подолати перешкоди, якщо зосередитеся на собі, а на недоліках оточення. Подумавши про те, чого навчило вас минуле, зверніть увагу туди, де ви хочете опинитися в майбутньому. Цього дня існує можливість набути балансу, якщо воно було втрачено.

Тельці та Козороги отримують чудові можливості для розвитку кар'єри та бізнесу. Приплив життєвих сил і енергії дозволяє бути помітними у суспільстві та оминати конкурентів. Сприятливий час для здійснення творчих проєктів, спілкування з високопоставленими людьми, вирішення майнових та фінансових питань. Обставини останнього тижня лютого сприятливо позначаться на вашій репутації. Ви знайдете задоволеність собою, відчуєте новий приплив життєвої енергії. Колеги та партнери підтримають вас – сміливо заявляйте про себе та демонструйте свої таланти. У цей період прохання про ласки зустрінуть доброзичливе ставлення.

Риби набувають повнішого відчуття власної унікальності та внутрішньої сили. Якщо ще недавно обставини складалися не на вашу користь, впевненість у собі й життєва сила, що посилилася, допоможуть вам поліпшити їх найближчими днями після повні 24 лютого. Радійте навколишньому світу та своєму місцю в ньому, надихайте інших людей, використовуючи свій потужний творчий потенціал. Ви задаєте тон подіям, що відбувається навколо, здатні обертати ситуацію на свою користь.

Раки та Скорпіони, не бійтеся змін – вони на краще! Повня 24 лютого дозволяє набути психологічного комфорту, а цілі та потреби сплітаються в єдине ціле. Спробуйте відсторонено поглянути на те, що відбувається, і побачити себе збоку — це допоможе швидше досягти високих результатів. Впевненість у собі та у правильності свого шляху привертає до вас увагу потрібних людей, дозволяє набути популярності, просунути власні інтереси.

З іншого боку, легкий успіх у протилежної статі може призвести до проблем у шлюбі, непостійності у почуттях. Тому слід не забувати про наслідки своїх вчинків.

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