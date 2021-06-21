Повня у Козорозі 24 червня 2021: час для вияву лідерських якостей і сміливих вчинків

Повний місяць у Козорозі допомагає багатьом людям визначитися у житті, знайти нові можливості, зміцнити зв'язки з рідними.

Повня у Козорозі 24 червня о 21:40 за київським часом. Місяць — Це символ Душі — найближче до Землі небесне тіло, тому має великий вплив на людину. Повня — момент, коли енергія зростання змінюється енергією убування. До цього часу процеси, що почалися після молодика, досягають максимального розвитку, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Місяць характеризує основні життєві потреби, інстинкти і емоції, які в день повні значно посилюються. Гармонійний взаємозв'язок повного місяця 24 червня з Юпітером у Рибах для багатьох стане поворотною точкою на краще. Однак, представники кардинальних знаків зодіаку: Овен, Рак, Терези й Козоріг — можуть відчути напруженість і зовнішній опір під час виконання важливих справ.

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Місяць у Козорозі в статусі вигнання сприяє стриманості, зводить до мінімуму емоції, активізує логічне мислення. Повня у Козорозі — це сприятливий час для завершення і переходу на новий рівень. Енергія Козорога активізує потребу в міцній опорі, характеризується цілеспрямованістю.

Управитель повні 24 червня 2021 — Сатурн, що рухається Водолієм, — планета обмежень, норм і правил, керує часом і в астрології відомий як Володар Карми, Суворий Учитель. У найближчі два тижні краще працювати саме над тією метою, яку перед собою поставили давно.

За принципом аналогії повні відповідають енергії Марса, тобто це величезна сила і ресурси, максимум активності. Марс рухається знаком Лева, де почувається комфортно, допомагає конструктивно направляти свою енергію, сприяє ефективній діяльності і максимальному прояву талантів і здібностей.

Повня і найближчі дні біля неї — чудовий час для прояву лідерських якостей і сміливих вчинків, про які давно думали, але ніяк не наважувалися. Підвищення працездатності в повню бажано реалізувати в фізичних діях, енергію важливо направити в русло творення.

Повня у Козорозі допомагає багатьом людям визначитися у житті, знайти нові можливості, зміцнити зв'язки з рідними. Але для цього потрібно врівноважити зовнішнє і внутрішнє, соціальні інтереси і особисті, адже навпроти Місяця в Козорозі пребуває Сонце в Раку (опозиція Світил — умова настання повні).

Знак Зодіаку Рак — це сім'я, з якої ми вийшли, а Козоріг — посада або сходинка в кар'єрі, на яку ми піднімаємося. Без міцних коренів, хорошої сім'ї, підтримки Рода, як правило, не буває гарної кар'єри. Структура сім'ї — найпростіша. У питаннях побудови кар'єри і просування службовими сходами — все набагато складніше, ієрархія керівників включає в себе елемент наступності. Тому теми батьків, будинки і роботи завжди переплітаються і впливають одне на одного. А в цю повню виходять на перший план.

Управитель знака Рака — Місяць, який в Повню 24 червня перебуває в Козорозі, в знаку свого вигнання. Багато людей зіткнуться з необхідністю ухвалювати важливі рішення, що стосуються дому та сім'ї. Трапляються ситуації, що вимагають врегулювання взаємин із представниками старшого покоління, з батьками. Професійні завдання можна вирішити вдало, тому що Місяць у Козорозі наділяє всіх стриманістю і відповідальністю.

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