Повня у Козорозі 21 липня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Влітку 2024 року – два повні в Козорозі, які розкривають суворі реалії цього світу, активізує в людях принциповість та консерватизм. За аналогією, повня можна уявити як поворотний момент у низці подій, кульмінацію певного процесу.

21 липня о 13:17 (gmt +3) друга повня в останньому градусі знаку Козоріг. Дуже рідко буває, коли в тому самому знаку два молодики або повні протягом одного календарного року. Попередня повнч у Козорозі була 22 червня, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Девіз Козорога: "Мета", "Я з іншими", "Я прагну". Місія Козорога: створити структуру, побудувати сходи для зростання та розвитку у матеріальному плані та кар'єрі. Цей знак Зодіаку ставить маємо серйозні завдання, повертає до дорослої, виваженої позиції.

Повня у Козорозі допомагає визначити основну мету, способи та засоби її досягнення, зосередивши енергію у потрібному напрямку. Управитель повного місяця — Сатурн, дає здатність структурувати, планувати, концентруватися, організовувати людей і створювати систему.

Енергії повного місяця в Козорозі здатні оживити, дати імпульс і енергію існуючій системі, змусити її працювати у вибраному напрямку. Більше того, 30-й градус є завершальним, тому містить у собі величезний досвід. А значить додасть розсудливості, мудрості та зрілості, яких так не вистачає у сучасному світі.

Місяць у Козорозі має слабкий статус – вигнання, тому повня у цьому знаку сприяє створенню психологічно складного клімату, дає скупість емоцій, слабкі сприйняття, сухе та холодне ставлення до навколишнього світу. Генерує стримані енергії, системність, гіпервідповідальність, прагнення контролювати все довкола. Однак це допомагає зосередитися на структурі та поставлених завданнях.

У період повного місяця в Козорога може з'явитися страх втратити статус, тому люди схильні звалювати на себе більше завдань і обов'язків, ніж зазвичай, у зв'язку з чим зростає ризик зіткнутися з хронічною втомою та емоційним вигорянням.

Два повні в Козорозі ставить перед усіма людьми такі завдання:

подивитися ширше на світ, використовувати його обсяг та інші можливості;

спробувати стати на місце іншої людини і показати, що людину розумієш і готовий допомогти;

розтопити лід у собі, співпереживати та приймати інших, щоб близькі та рідні люди відчували поряд себе тепло та комфортно.

Третя декада липня ідеально підходить для завершення та переходу на новий рівень. Енергія Козорога дає цілеспрямованість, активізує потребу у міцній опорі. У цей місяць на перший план виходить раціональність і соціальна сфера, а внутрішня сторона життя виражена мінімально.

Козоріг прагне досконалості створюваної форми, характеризується наполегливістю і грунтовністю, що допомагає реалізації задуманого у житті. Повня у Козорозі вимагає подолати лінощі, взяти на себе відповідальність, визначити свої особисті межі та шанобливо ставитися до кордонів інших людей. Саме тому ця повня порушить питання боргу, відповідальності та виконання даних раніше обіцянок.

Повня завжди відбувається під час опозиції Сонця та Місяця, тому важливо знайти баланс між внутрішнім та зовнішнім, особистим та соціальним. Місячна енергія тягне назад, у минуле, повня піднімає з підсвідомості спогади.

Сприятливий час для представників символів стихії Землі – Тельців, Дів та Козорогів, а також представників символів стихії Води – Раків, Скорпіонів, Риб, народжених у третій декаді зодіакального місяця. Тобто, якщо період Тельця приблизно з 20 квітня до 20 травня, значить третя декада зодіакального місяця – від 10 до 20 травня. Але, не забувайте про те, що залежно від року, останні дати можуть зміщуватися на плюс/мінус один день.

Повня у Козорозі в цілому є позитивним для представників водних та земних знаків Зодіаку. Формує відповідні обставини для конкретної діяльності та виконання практичних завдань, показує найбільш корисні варіанти того, як розпорядитися матеріальними засобами та правильно їх застосувати.

Обидва повні літа 2024 у знаку Козорога дозволяють набути міцності, стабільності, практичних результатів, спираючись на реальні можливості, розрахунок та конкретні умови. Насамперед, це стосується представників осей Зодіаку: Телець-Скорпіон, Рак-Козоріг, Діва-Риби.

Напружений період для Овнів і Терезів, особливо народжених у третій декаді зодіакального місяця, а також, якщо Місяць та інші особисті планети, знаходяться в зоні від 20 до 30 градусів Овна і Терезів. Ця повня може принести кармічні випробування, а й кардинальні зміни. Воно виховує, вимагає суворого дотримання і правил, виконання роботи з помилками. Багатьом доведеться розриватися одразу на кілька напрямків одночасно, а ще обирати між сімейним відпочинком та активною роботою.

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