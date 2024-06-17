Повня у Козорозі 22 червня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Повня у Козорозі 22 червня о 04:08 (gmt+3) допоможе досягти заданої мети та оформити те, що зароджувалося у сфері професійної діяльності, кар'єри, соціальної реалізації ще в січні 2024 року – після молодика в Козорозі.

Козоріг належить до стихії Землі, його образ – вершина гори, що йде в небо. Тут матерія досягає свого найщільнішого і конкретного вираження. Є матеріальним та практичним знаком зодіаку, він висловлює пік досягнень. Активні енергії знаку Козоріг сприяють серйозному та розважливому підходу до справ, ретельного аналізу, правильного визначення мети та створення стратегічного плану щодо їх досягнення, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Головний управитель Козорога — Сатурн: бог землеробства, охоронець Сонячної системи, суворий Вчитель, владика Карми та Зберігач часу. Другий управитель — Уран: бог Неба, чоловік Геї (Землі), належить до найдавнішого покоління богів. Знак Козорога пов'язаний із відповідальністю, судами, системою, порядком та законом. І якщо які-небудь дії непотрібні наявній системі, що вже сформувалася, руйнують стійку структуру, то покарання приходить негайно.

Козоріг прагне досконалості створюваної форми, характеризується наполегливістю і ґрунтовністю, що допомагає реалізації задуманого у житті. Але в цьому процесі важливо знайти баланс між досягненням цілей та емоційним зв'язком з близькими людьми. Повня завжди відбувається під час опозиції Сонця та Місяця, а це означає, що є шанс знайти рішення, яким чином можна поєднувати свої амбіції та особисте життя. Адже під час повні в Козорозі Місяць перебуває в Козорозі – знаку досягнень, а Сонце – у Раку, у найніжнішому та сімейному знаку зодіаку.

Козоріг – дуже давнє зодіакальне сузір'я південної півкулі піднебіння. Воно було відомо задовго до Гіппарха (давньогрецький астроном, механік, географ і математик II століття до н.е.(наша ера), часто званий найбільшим астрономом античності). Уява стародавніх астрономів помістила на цю ділянку зоряного неба козеня, яке згодом перетворилося на морське чудовисько: наполовину козла, наполовину рибу. У сузір'ї Козорога 1846 року Йоганн Галле і Гейнріх д'Арре відкрили планету Нептун.

Стародавні греки називали це сузір'я "риба-коза", і в цьому виді його представляли на багатьох картах. З назвою Козоріг пов'язують давньогрецьку легенду про божественну козу Амалфея. Мати Зевса (Юпітера) Рея рятувала немовля від його батька – Кроноса (Сатурна). Йому було передбачено, що влада в нього відніме свій син, народжений від Реї. Тому щойно у Реї народжувалась дитина, Кронос відразу ж проковтував її, не бажаючи втрачати владу.

Якось Рея обдурила Кроноса, підклавши йому замість сина камінь, загорнутий у пелюшки, який і проковтнув Кронос. Рея зуміла сховати Зевса у печері гори Іда на Криті. Амалфея (Амалтея) – за однією версією німфа, за іншою версією – коза, у цей період вигодовувала Зевса своїм молоком. Слуги Реї брязканням зброї та щитів заглушали плач дитини. На прохання Амалфеї вони своїми танцями розважали і бавили малюка. Згодом вдячний Зевс підніс Амалфею на небо, де вона відображена в образі зірки Капели (зірка під номером 6 у списку 25 найяскравіших зірок) у сузір'ї Возничого. Шкура Амалфеї служила Зевсу щитом у боротьбі з титанами.

Повня у Козорозі закликає нас ухвалювати відповідальні рішення, терпляче працювати і не допускати халтури у своїй роботі. Усі, хто проходить кризу самореалізації, у найближчі два тижні після повні можуть отримати деякі вигідні пропозиції. Багато людей можуть відчути перспективи, налагодити особисті стосунки, посісти нову соціальну позицію.

Ця повня дійсно змінить ставлення до життя, адже вона відбувається в першому градусі Козорога одразу ж після Літнього Сонцестояння, яке настає під час входа Сонця у знак Раку – 2024 року 20 червня о 23:51 (gmt+3). Кілька днів до і після повного місяця можна відчувати якусь неймовірну сильну підтримку в діях, спрямованих на досягнення цілей та вирішення актуальних завдань.

Сатурн – управитель повні 22 червня – допомагає визначити правильний шлях, сфокусувати свою увагу на найголовнішому. Наполегливість та дисципліна просто необхідні у третій декаді червня, як і нові рішення під час усунення старих проблем. Уран формує обставини, за яких потрібно зробити нові кроки, що дозволить завершити давні справи та отримати ефективний результат. Кожна повня впливає на емоційний стан, тому варто приділити велику увагу своєму внутрішньому стану.

Повня у Козорозі пов'язана зі зміцненням державного устрою, проведенням реформ, підвищенням ефективності роботи держорганів, структур і систем. Вона вплине на зміни у політиці у державному управлінні, на закони, які існують у країнах на встановлені порядки. Найкращий час для ділової активності, пошуку більш перспективної роботи, заяви про свої амбітні плани. Але успіх у цей час багато в чому залежить від емоційного стану, психічного здоров'я, оскільки саме це впливає на точність розрахунків та економію ресурсів.

У третій декаді червня можна здобути заслужену нагороду, зміцнити свою репутацію, перейти на наступний щабель у соціальній ієрархії, а також мотивувати інших людей, спонукати їх до цілеспрямованих дій. У цей період деякі процеси можуть дійти свого логічного завершення. Чудовий час, щоб підвищити рівень своєї кваліфікації, напрацювати нові навички, тобто закласти фундамент щодо майбутніх заробітків.

Повня у Козорозі принесе зміни у партнерстві, допоможе визначити спільні цілі та плани, вивести взаємини на новий рівень. Це час особливої емоційної близькості до романтичного партнера, а результатом може стати оформлення шлюбного союзу та створення сім'ї. Стосунки набувають важливості, багато людей захочуть зміцнити взаємну довіру.

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