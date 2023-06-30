Повня в Козорогу 3 липня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Місяць – у статусі вигнання в цьому знаку, що є складним для чуттєвих взаємин. Остання повня в Козорогу, коли Плутон перебуває також у цьому знаку зодіаку. Це показник того, що черговий етап еволюції людства закінчується, після чого буде новий глобальний цикл, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Козоріг – знак стихії Землі, його характеристики – сухість і холод, за аналогією із землею у грудні-січні. Для Місяця це некомфортне положення, оскільки природні характеристики нічного світила – турбота, почуття, інстинкт самозбереження, світлі емоції. Тому повний місяць у Козорогу генерує стримані енергії, системність, гіпервідповідальність, прагнення контролювати все навколо.

В період повні в Козорогу може з'явитися страх втратити статус, тому люди схильні звалювати на себе більше завдань та обов'язків, ніж зазвичай, через що зростає ризик зіткнутися з хронічною втомою та емоційним вигорянням.

Управитель повні в Козорогу – Сатурн, планета зараз переміщається знаком Риби у фазі ретроградного руху. Ця повня може принести кармічні випробування, але й кардинальні зміни. Сатурн виховує, вимагає суворого дотримання норм і правил, роботи над помилками. Повний місяць у Козорогу змусить пройти уроки представників усіх знаків зодіаку більшою чи меншою мірою.

Повний Місяць у Козорогу нагороджує мужніх, відповідальних, дисциплінованих і завзятих людей, усіх тих, хто довів, що намагався виконувати роботу якісно, і тому заслужив на деякі блага. Ця повня допомагає оформити й запустити проєкти, знайти точку опори, просунутися вгору кар'єрними сходами.

Повня в Козорогу активізує у людях принциповість і консерватизм. Усі, від дітей до людей похилого віку, прагнуть вчиняти щось у суворій відповідності зі своїми переконаннями в будь-яких життєвих ситуаціях. Але саме це й обмежує можливість налагодити контакт, усунути конфлікт, радше навіть посилює і так непрості взаємини.

Повня в Козорогу визначає тло подій на весь період спадного Місяця (3-16 липня). Має яскраво виражену професійну спрямованість, тому любовна сфера відійде на другий план, але це може призвести до охолодження почуттів. Багатьом доведеться розриватися одразу на кілька напрямків одночасно, а ще обирати між сімейним відпочинком та активною роботою. Особливої уваги вимагатимуть маленькі діти й підлітки – подаруйте їм трохи тепла, навіть якщо маєте безліч справ.

Місячна енергія тягне назад, у минуле, повня піднімає з підсвідомості спогади, особливо пов'язані з дитинством, родом, сім'єю. Це символ жіночого початку (Інь) та всього, що х ним пов'язане: процес зачаття, вагітність, народження, розвиток, старіння та завершення життя. У знаку Козорога всі ці теми важко розкрити, емоційні прояви часто негармонійні, оскільки Місяць тут ув'язнений.

Ця повня вплине на представників символів стихії Землі – Тельців, Дів і Козорогів. Ретельне та відповідальне виконання власних обов'язків сприятиме подоланню проблем і труднощів. Підприємцям та керівникам рекомендується з великою увагою поставитися до підлеглих – їхні помилки можуть дорого коштувати. Можливе виникнення несподіваних непрємностей, спричинених помилками когось із колег чи партнерів. Найближчими днями до та після повні можливі підступи конкурентів, інтриги таємних ворогів, але це не вплине на ваш бізнес, підприємство або роботу відділу.

Тельці, Діви й Козороги, у вас гарний шанс покращити своє матеріальне становище. Беріть лише ту роботу, яка принесе вам гарну грошову винагороду. Якщо відчуваєте, що рости більше нікуди, сміливо пишіть заяву на звільнення. Розгляньте варіанти віддаленої роботи через інтернет. Будьте уважні до пропозицій, які надходять від керівництва. Ретельно перевіряйте документи, які підписуєте. Поспіх і метушня можуть принести безліч проблем, вирішувати які вам доведеться тривалий час. Молодим спеціалістам варто вирушити на курси підвищення кваліфікації.

Найскладніше в період повні в Козорогу творчим, емоційним людям. Це зазвичай представники символів стихії Води: Раки, Скорпіони, Риби. Ситуація з фінансами досить напружена через зростання сімейних витрат. Однак скоро все налагодиться, і обсяг грошових надходжень зросте в другій половині місяця. Можуть отримати продовження проблеми з дітьми і, як завжди, все це виллється у великі витрати.

Місяць впливає на кожну людину, а ось яким буде його вплив – позитивним чи негативним, – залежить лише від нас. Повний Місяць у Козорогу вимагає подолати лінощі, виключити легковажне ставлення до тих чи інших питань. Творчим, чутливим та емоційним людям дуже непросто в цей період. Багато хто засяде в зоні комфорту і різко скоротить спілкування зі своїм оточенням. Нічого страшного, за кілька днів життя увійде у звичне русло. Але в будь-якому разі повня у працьовитому Козорогу вітає витривалість і терпіння.

Найскладніше в період повного місяця в Козорогу Ракам, але якщо вони шанобливо ставляться до дисципліни та правил, дотримуються їх, це буде гарне прокачування себе, можливість напрацювати певні якості, що дозволяють досягати поставлених цілей, а також підвищувати якість життя та рівень задоволеності нею.

Овни й Терези дуже імпульсивні в дні молодика в Козорогу, тому можуть припуститися безлічі помилок. Під час ведення діяльності, особливо найближчим часом, надзвичайно важливо зважити всі "за" і "проти", провести аналіз із точки зору власних внутрішніх переконань та як це узгоджується з інтересами оточення, після чого ухвалювати рішення. Напружені аспекти між повним Місяцем і натальним Сонцем змушують мимоволі й надто бурхливо реагувати навіть на найменший подразник. І це збільшує ймовірність неприємностей і небезпек, оскільки не вдається правильно проаналізувати ситуацію. Будьте особливо уважні на дорогах – як водієм, так і пішоходом.

Близнята, Леви, Стрільці, Водолії почуваються більш-менш вільно, повний Місяць у Козорогу морально підготує до приймання наступних змін. Ця повня пов'язана з кармою, минулими подіями, тому якщо вдасться правильно проаналізувати свій досвід, можна легко вийти на новий рівень, отримати бажане, виправити помилки. Повний місяць у Козорогу допоможе побачити в минулих подіях істину, стимул до дій. Це спроба повернення до себе, свого справжнього "я", переоцінка цінностей, висновків, підвалин і традицій. Час ще більш уважної роботи над якістю того, що ви робите.

Читайте також: