Повня у Леві 12 лютого 2025 року: що на нас чекає в цей час

12 лютого 2025 року о 15:53 (GMT+2) настає повні у Леві – однієї з найпотужніших і найяскравіших повень року, що наповнює нас енергією творчості, самовираження та внутрішнього сяйва. Це кульмінація циклу, коли все приховане виходить на поверхню, а емоції вимагають виходу.

Лев – знак вогню, лідерства та харизми, і цього дня Всесвіт закликає нас проявити себе, відкинути страхи та заявити світові про свою унікальність, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Місячне Сяйво Лева: Звільнення та Самовираження

Лев – знак Сонця, він несе світло та натхнення, кличе нас сяяти і не боятися бути у центрі уваги. Повня у цьому знаку вимагає від нас чесної відповіді на запитання:

Чи дозволяю я собі сяяти?

Чи дотримуюся я свого істинного призначення?

Чи достатньо я впевнений у собі, щоб заявити про свої бажання?

Чи готовий я прийняти свою силу і вийти на новий рівень самовираження?

Але це не просто повня розкриття особистості. Цього дня відбувається важливе поєднання Меркурія з Сонцем у Водолії, що надає події ще глибшого сенсу. Це аспект ясного розуму, усвідомлення, нових осяянь і, можливо, доленосних розмов.

З'єднання Сонця та Меркурія у Водолії: Сила Слова та Думки

Повня у Леві висвітлює нас зсередини, але її міць подвоюється завдяки з'єднанню Сонця та Меркурія у Водолії. Це не просто день емоцій – це день інтелектуального осяяння, проривних ідей та сміливих рішень.

Що це означає?

Важливі розмови, які можуть змінити перебіг подій.

Спалах геніальних ідей, несподівані осяяння.

Відкриття правди – прихована інформація виходить на світ.

Можливість донести свою думку до широкої аудиторії.

Якщо у вас є проєкт, що вимагає визнання, або думки, які тривалий час залишалися невисловленими, це найкращий момент, щоб дати їм голос.

Час відмовитися від того, що більше не слугує вашому зростанню.

Якщо ви довго не наважувалися на зміни, Всесвіт зробить їх за вас.

Цей день не терпить компромісів – якщо ви чогось бажаєте, треба діяти!

Як краще використовувати енергію повні 12 лютого?

Прийміть та розкрийте свою унікальність. Лев вимагає, щоб ви перестали ховатися і проявили себе. Дозвольте собі бути яскравішим.

Слідкуйте за словами та думками. Сильна ментальна енергія цього дня може підняти вас на новий рівень, так і заплутати у власних ілюзіях. Говоріть свідомо.

Записуйте ідеї. Вплив Меркурія та Сонця у Водолії може подарувати вам інсайти, які виявляться доленосними.

Уникайте конфліктів. Лев любить драми, але зараз важливо не переборщити. Не тисніть на людей, навіть якщо вам здається, що ви маєте рацію.

Творіть та створюйте. Ця повня ідеальна для мистецтва, музики, танців, публічних виступів, блогів, контенту — всього, що пов'язане з вираженням себе.

Кому особливо важлива ця повня?

Ця повня особливо сильно торкнеться Левів, Водоліїв, Тельців і Скорпіонів, а також тих, у кого важливі планети перебувають у 21–25° фіксованих знаків.

Леви і Водолії відчують цю енергію особливо яскраво, оскільки Місяць та Сонце зачіпатимуть їхні особисті плани та самовідчуття. Леви сяють і здобувають визнання. Водолії вирішують, що для них важливіше – особисте чи громадське.

Тільці та Скорпіони зіткнуться із викликами, що вимагають виходу із зони комфорту. Тільці проходять перевірку на міцність у питаннях сім'ї та кар'єри. Скорпіони стикаються з викликами, пов'язаними з авторитетом та довірою.

Лев: Усвідомлення себе та визнання заслуг

Для Левів це персональна повня, яка ставить їх у центр уваги. Вона може принести:

Усвідомлення своєї цінності. Ви зрозумієте, чого варті і які досягнення вимагають визнання.

Кульмінацію особистих та професійних проєктів. Все, над чим ви працювали, виходить на світ.

Емоційний струс. Якщо довго приховували почуття, вони вийдуть назовні.

Яскраві події у стосунках. Або зміцнення союзу, або усвідомлення, що час рухатися далі.

Водолій: Протистояння між особистими бажаннями та громадськими очікуваннями

Сонце у вашому знаку дає вам силу, але Місяць у протилежному знаку Лева змушує задуматися:

Що важливіше – мої особисті бажання чи інтереси колективу?

Як я взаємодію з оточенням? Чи не пригнічую себе заради інших?

Чи настав час змінити свою роль у суспільстві?

Повня може принести:

Важливу розмову з партнером чи другом.

Переломний момент у особистих чи ділових відносинах.

Яскраві події, пов'язані з публічними виступами, соцмережами чи роботою.

Телець: Виклики та зміни у сфері сім'ї та кар'єри

Для Тельців ця повня утворює напружений аспект до Сонця, що може проявитися так:

Конфлікти між роботою та сім'єю – важливий вибір чи необхідність розставити пріоритети.

Емоційна нестабільність – події можуть вибити зі звичного ритму.

Усвідомлення необхідності змін – якщо щось давно не влаштовувало, доведеться ухвалити рішення.

Скорпіон: Точка напруги – боротьба між контролем та довірою

Скорпіони можуть відчути цю повню як виклик:

Кар'єрні чи статусні зміни – необхідність обстоювати свою позицію.

Ускладненні стосунки з авторитетними людьми – начальством, батьками, партнером.

Перевірка на зрілість – ситуації вимагають виходу межі комфорту.

Головне посилання цієї повні:

Будь сміливим, кажи правду, дозволь собі сяяти. Це повня несе важливі зміни і усвідомлення, відчиняє двері для тих, хто готовий ступити вперед, використовуючи свою силу.

Читайте також: