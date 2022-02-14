Повня у Леві 16 лютого 2022: що на нас чекає в цей час

Повня у Леві 16 лютого 2022: що на нас чекає в цей час

Повня у Леві відбудеться о 18:56 за київським часом 16 лютого. Вона активізує прагнення пізнавати щось нове, розвинути те, що вже напрацьовано, обмінюватися інформацією та енергією, але, не відриваючись від того, що вже досягнуто, вважається традиційним та прийнятним. Можна отримати конкретне підтвердження та оформити результат новими ідеями, новаторством, оригінальністю.

Лев - фіксований знак зодіаку, що дає високий рівень упорядкованості. На основі минулих досягнень та встановленої стабільності є перспектива нового розвитку на фізичному, матеріальному рівні. Багато людей зможуть зосередитися і визначити чітку мету, спрямують енергію в одному напрямку, не розкидаючись і не відволікаючись на всі боки.

Місяць - нічне світило, належить до водної стихії, у період Повні його сила максимальна. Основні життєві потреби, інстинкти та емоції у день повні значно посилюються. Місяць - це символ Душі - найближче до Землі небесне тіло, тому люди, рослини, тварини, схильні до його впливу, відчувають зміни фаз Місяця.

Повня - момент, коли енергія зростання змінюється енергією спадання, це опозиція Місяця (підсвідомість) і Сонця (свідомість), коли Земля перебуває посередині між світилами. Місяць асоціюється з темним боком - де немає Свідомості, але є Підсвідомість.

Знак Лева належить до стихії Вогню, тому для Місяця, а тим більше періоду Повні, не дуже комфортне становище. Люди більш емоційні, чутливі, демонстративні у прояві своїх почуттів, вражень та відчуттів, коли Місяць перебуває у Леві. Багато хто драматично висловлює свої почуття, особливо жінки. Прагнуть відчути, максимально висловити весь обсяг переживань у сімейних, особистих, інтимних стосунках. Чоловіки виявляють ініціативу, наполягають на тому, щоби все було так, як він того хоче.

Повня у Леві керується Сонцем (символ життя), надає сильний вплив на внутрішній світ, сімейне життя, особисті зв'язки. Адже Місяць (управитель знака Рак, архетип Матері) та Сонце (управитель Лева, архетип Батька) - це першооснова всього, що існує на Землі.

Сім'я, діти, батьки дають впевненість, завдяки якій багато хто почувається досить сильними, прагнуть продемонструвати свою творчість, таланти та здібності, зайняти своє місце під Сонцем. Повня у Леві посилює бажання бути побаченим, цей час самовираження та дії, а також романтики та кохання.

У дні, коли Місяць гостює у Лева (14-16 лютого), перед людьми відкриваються нові можливості, з'являється шанс змінити життя на краще. Адже Лев передає Місяцю свою енергетику, а вона посилає її людям, і ми стаємо яскравими, життєрадісними та веселими.

Повня у Леві допомагає досягти вищого рівня свідомості та розпочати наступний життєвий етап, опанувати свою долю. Прекрасний час для того, щоб подивитись на підсумки своєї діяльності з погляду подальшої еволюції. Водночас є така "спокуса", як надлишок емоцій, і нагадує про можливість занурення людини в насолоду, гордість, лінощі та інших вад, які необхідно подолати.

Повня 16 лютого дасть незвичайні почуття, загострення інтуїції. Важливо виявити неординарність, винахідливість, винахідливість. Події, що відбуваються в період 14-16 лютого, показують напрямок виходу на новий рівень, де можна розширити кругозір. Повня у Леві допоможе знайти впевненість у своїх силах, можливості та шанси здобуття нових знань, освіти в новому напрямі. Поліпшується взаємодія з людьми нового кола, розширюються перспективи реальних досягнень.

Гарний час для того, щоб швидко «пробити» ситуацію, вирішити питання, знайти неординарний варіант, незвичайний вихід у ситуації.

Вплив будь-якої Повні відбивається на наших справах і внутрішньому стані, послаблює наше самовладання, робить нас більш емоційними та сприйнятливими до зовнішніх подразників.

Повня 16 лютого формує напружену конфігурацію (Великий Квадрат) з Місячними Вузлами, які показують соціум, суспільні процеси. Є напружена атмосфера, тривожність, люди небайдужі до того, що відбувається у всьому світі, виникає інтерес зрозуміти взаємозв'язки між країнами, перспективи розвитку подій. Поступово, приблизно через тиждень після Повні, люди почуваються комфортно, заспокояться і страхи підуть.

У день Повні 16 лютого необхідно контролювати свої почуття та емоції, піддавати системному аналізу та аналітичним дослідженням будь-яку інформацію. Цього дня кількість спотворених відомостей буде максимальною. Головне, не панікувати, намагатися визначати причинно-наслідкові зв'язки та з упевненістю дивитись у майбутнє.

Леви, Стрільці, Овни перебувають під гармонійним впливом Повні 16 лютого, яке значно посилює життєві потреби, інстинкти та емоції. Мета досягається, в навколишньому просторі представники цих знаків зодіаку спостерігають, загалом, лише щасливі події. Підказки для вирішення завдань та внутрішніх проблем виявляються через інших людей та зовнішні обставини. Важливо не забувати про те, що люди навколо вас хочуть підтримки, саме ви можете їх надихнути на конкретні дії, дати впевненість у своїх силах. Діліться радісними новинами, з оптимізмом беріться за будь-яку справу, ініціюйте роботу в колективі - ви побачите, як усе довкола змінюється на краще. Вас супроводжує везіння в дні Повні, але не втрачайте пильності, стежте за тим, що відбувається навколо, не забувайте приділяти увагу тим, хто поруч.

Близнятам та Терезам Повня у Леві принесе більше нових контактів, стосунки соціальної значущості. Цими днями світ та інші люди стають для вас збільшувальним дзеркалом і відображають те, що ви не хотіли б бачити в собі. Але якщо правильно скористаєтеся можливостями найближчих днів, то зможете знайти гармонію, знайти точку рівноваги між зовнішнім та внутрішнім, особистим та соціальним. Можливо, буде не так легко все вдаватися найближчими днями біля Повні, але доклавши трохи зусиль, терпляче дотримуючись наміченого плану, ви будете задоволені отриманим результатом.

Непросто Водоліям, необхідність робити вибір навіть у найбанальніших питаннях викликає негативні почуття. Намагайтеся зберегти самовладання і взаємодіяти з іншими людьми - це допоможе усвідомити багато речей, розібратися з завданнями, які важко вирішити. Найближчими днями - це час, коли потреби багатьох переважають особисто ваші потреби.

Тельців і Скорпіонів можуть долати суперечливі думки та почуття, які заважають ефективно працювати, захищати свої інтереси та рухатися у напрямку реалізації поставленої мети. Виникає бажання усунутись на емоційному рівні, що сприяє неприємностям у особистих взаєминах. Щоб звести до мінімуму ймовірність негативного розвитку подій, не поспішайте і дійте в рамках ситуації, що склалася. Прискорення будь-якого процесу у вашому випадку - це додаткові перешкоди.

Представники знака Рак відчувають пробудження емоцій. Ваші почуття та ставлення до навколишнього світу, до інших людей можуть зазнати змін. Вас може захопити нова творча сфера, або знайдете якийсь унікальний спосіб самовираження. В основному всі процеси, в які ви залучені, розвиваються гладко найближчими днями, і це буде прекрасний час для ділової сфери, а також романтичних захоплень.

Діви, Козороги, Риби отримують можливість впливати на ситуацію, успіх у будь-якій справі залежить тільки від них. Можливо, вам ніхто не поспішає допомагати, але і не заважає. Повня 16 лютого - нейтральний для вас період, можна правильно оцінити те, що відбувається навколо, і уникнути помилкових рішень.

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