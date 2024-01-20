Повня у Леві 25 січня 2024 року: що на нас чекає в цей час

25 січня – перша повня 2024 року, яка створює сплеск вогненної енергії. Повня у Леві допоможе всім, хто хоче опинитися в центрі уваги та набути популярності. Настає почуття впевненості, з'являється бажання справити на когось враження, здобути захоплення.

Повня у Леві сприяє соціальній інтеграції, усвідомленню своїх справжніх цілей, самовизначенню. Таємниці підсвідомості та глибоко приховані страхи виходять назовні. Для допомоги в усвідомленні себе можна використовувати різноманітні енергетичні практики, медитації. Потрібно "ловити хвилю" творчої наснаги, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня, Сонце і Місяць перебувають в опозиції — на одній осі, на протилежних боках від Землі. Під час повні у Леві Сонце перебуває у Водолії, а Місяць у Леві. Це вісь чоловічих знаків зодіаку, в астрології вона називається вісь захоплень та творчості. Вогонь Лева посилюється Повітряною стихією Водолія, створюючи всі умови для яскравих подій, що запам'ятовуються.

Напружений аспект повні з Юпітером формує енергетично складне тло. Аспект сприяє неврівноваженості, імпульсивності, мінливому настрою. "Гаряча" пора для взаємин. Можливі конфлікти на роботі, особливо з вищими посадовими особами, загострення міжнародних протиріч. Краще звести до мінімуму контакти з іноземцями, відкласти закордонні поїздки та зайнятися своїм внутрішнім світом, просуванням власних проєктів. Або провести час із романтичним партнером, користуючись особливим моментом, коли повністю захоплюють вогняні пориви пристрасті.

Знак Лева перебуває під керуванням Сонця, характеризує життя, кохання, пристрасть, творчість. П'ятий знак зодіаку пов'язаний з осмисленням Творця та творіння, природи людини, сенсу існування. Повня у Леві дає силу усвідомленої особистості, владу над обставинами та іншими людьми, але насамперед над самим собою.

Енергія повні у Леві спонукає до самопізнання, соціальної активності, творчої реалізації. Також включає егоїстичне бажання мати матеріальні об'єкти і домінувати. Це знак фіксованого Вогню, один із найсильніших знаків зодіаку, тому, якщо докладати зусиль, все виходить, головне, спрямувати потенціал повні у Леві у правильне русло – на заняття тим, що ви по-справжньому любите. З'являються можливості для реалізації планів, посилюються людські характеристики, які дозволяють формувати цілі та досягати їх.

У тілі людини Сонце і знак Лева пов'язані з серцем, системою кровообігу, спиною, діафрагмою, а повня у Леві дає підвищене навантаження на ці органи та системи. Причому це також спостерігається за день до і після повні. У цей час добре проводити обстеження та діагностику, оскільки повня вносить ясність у всі процеси.

Повня у Леві підсвідомо налаштовує бути в центрі уваги, допомагає розкрити те, що в нас найкраще та світле. Це час щирості, спонтанних дій та сміливого самовираження. Тому це найкращі дні для того, щоб виступити перед публікою, виявити свою індивідуальність у соціальних мережах.

Батькам слід звернути увагу на своїх дітей, адже найближчим часом можна виявити приховані таланти та здібності, як у собі, так і у своїх дітей, поліпшити взаємини з близькими та дорогими людьми. Саме зараз легко перевести гобі до професійної площини, що призведе до збільшення ваших доходів.

Прекрасний час для тих, хто у пошуку – повня у Леві надає можливості не лише для романтичних знайомств, а й для того, щоб створити постійні, міцні любовні взаємини. Також це сприятливі дні для зачаття дитини та планування сім'ї. Це гарний час для прояснення якихось сімейних питань, вирішення сперечань, зміцнення зв'язків із близькими.

Найсильніший вплив повні у Леві буде на представників символів стихії Вогню: Овен, Лев, Стрілець. Вона дозволить легше і простіше подивитися на проблеми, а значить і знайти їхнє вирішення. Також, на перший план можуть вийти теми, які стосуються майна, матеріального стану, статусу та престижу. З'являться можливості звільнитися від боргів або "закрити" кредит завдяки впливовим друзям і однодумцям.

Повня у вогненному знаку принесе поліпшення у багатьох сферах життя. Багато Овнів, Левів та Стрільців зрозуміють, що настав час взяти участь у якомусь масштабному проєкті. Не пропустіть можливість зайняти своє місце під Сонцем і продемонструвати світові свої найкращі якості! Несподіваним чином відчиняться деякі двері, які ще вчора були щільно зачинені. Варто бути готовими до життєвих поворотів, які змусять змінити пріоритети. Буде можливість отримати користь із їхніх старих контактів і зав'язати нові – на основі спільних інтересів.

Тельцям та Скорпіонам дуже непросто під час повні у Леві. Доводиться напружено працювати, доводити до кінця всі незавершені справи. Якщо використовувати цей час для виправлення помилок у справах, які було розпочато раніше. Зараз головне – не поспішати, а повільно та послідовно робити свою роботу. Повня 25 січня підштовхне до внутрішніх трансформацій та реорганізації свого життя. Близький друг може направити вас по хибному напрямку, тому довіряйте лише собі, дотримуйтесь інстинкту самозбереження.

Останній тиждень січня ідеально підходить для того, щоб очистити простір від старого та непотрібного та звільнити місце для чогось нового та перспективнішого. Повня у Леві пропонує вам відпустити все, що втратило сенс і більше не служить вашому розвитку.

Близнятам, Терезам і Водоліям повня у Леві допоможе почути свій внутрішній голос і зробити рішучий крок у майбутнє. Це період усвідомлень, роздумів, творення та відновлення сил. Слушний час для того, щоб переглянути ваші дружні стосунки та зв'язки. Найближчий період допоможе зрозуміти хто ваш справжній друг, а без кого ви легко зможете обійтися. Повня у Леві спонукає представників символів стихії Повітря змінювати свій світогляд, переглядати переконання, які міцно тримають у минулому.

У житті багатьох Близнят, Терезів та Водоліїв з'явиться нова людина, яка відіграватиме ключову роль у плануванні свого майбутнього. Повня може принести багато гарних ідей — виберіть найкращу, а решту залиште на потім!

Раки, Діви, Козороги та Риби меншою мірою схильні до впливу повні у Леві. Загальні рекомендації, викладені в цій статті, допоможуть використовувати енергії повні максимально ефективно та прожити цю астрологічну подію у позитивному ключі!

Варто розуміти, що це загальний астрологічний прогноз. А ось як повня 25 січня вплине на конкретну людину, які саме життєві сфери торкнеться, можна сказати лише під час аналізу персонального гороскопа.

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