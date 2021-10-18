Повня у Овні 20 жовтня 2021: що нас чекає в цей час

У найближчі два тижні після повні в Овні, на перший план вийде творча активність та інтенсивні любовні взаємини.

20 жовтня відбудеться повня в Овні о 17:57 за київським часом.

Повня — момент, коли енергія зростання змінюється енергією убування. До цього часу процеси, що почалися після молодика, досягають максимального розвитку. За принципом аналогії, повні відповідають енергії Марса. Планета активності, сили, войовничості — Марс рухається у знаку Терези, де має статус вигнання. Тому в найближчі два тижні після повні в Овні, на перший план вийде творча активність та інтенсивні любовні взаємини. Романтика сприяє підвищенню працездатності, частіше трапляються службові романи, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Овен — перший знак (іноді називають "дитина Зодіаку"), тому можуть виникнути нові обставини, які змусять багатьох людей змінити звичні методи роботи, способи дій та досягнення цілей. Милостивий вплив повні в Овні полягає в тому, що вона сприяє підвищенню радості, оптимізму, бадьорості. А в негативному прояві — знижується рівень відповідальності за свої вчинки. Часом, навіть дорослі, зрілі люди можуть поводитися як діти, пред'являти претензії і вимагати більше, ніж може дати інша людина — партнер, колега, близькі люди.

Місяць, що відповідає за внутрішній світ людини, його психологічні особливості, емоції, почуття, перебуває в яскравому і динамічному знаку Овна. Місяць — найближче до Землі небесне тіло, тому зміни його фаз відчувають усі люди, а також домашні тварини. З одного боку, у вогняному знаку нічне світило заряджається позитивом, що допомагає людям відкриватися одне одному, проявляти цікавість до навколишнього світу. З іншого боку, Овен не вміє нічого приховувати, і тому усе особисте життя, цсіемоції, справжні почуття, дії у всіх на виду.

Також читайте Гороскоп кохання на жовтень 2021 року

Чоловіки особливо сильно відчують вплив цієї повні, оскільки вона відбувається в опозиції зі своїм управителем — Марсом, який має слабкий статус в знаку Терези, яким керує Венера. Під впливом жіночої планети спотворюються прояви чоловічої енергії у дні повні, наділяє невластивими чоловікам якостями. Зате багато чоловіків стають романтичними, ніжними, творчими.

Якщо внутрішньо не приймати і не намагатися зрозуміти особливості періоду від повні 20 жовтня до молодика 2 листопада, то планетарні енергії можуть завдати неприємностей. У цей період надають особливий вплив, тому що течуть не природно, а скоріше від противного, тому можуть бути перегинання. Присутність поруч сильної і владної жінки, допомагають вирівнювати невідповідність енергій. Якщо ж немає поруч турботливої і сильної жінки, то можлива компенсація слабкості через перебільшену мужність, агресивна поведінка. Нейтралізувати можливі негативні впливи цієї повні можна в фізичних діях, заняттях спортом і наполегливій праці.

Повня у Овні сприяє підвищенню імпульсивності, жінки стають дуже примхливими, образливими, а чоловіки не розуміють, чим можуть привести їх до рівноваги. Щоб зберегти мир і спокій у стосунках, буде потрібний компроміс, об'єктивний і зважений аналіз того, що відбувається. Найближчими днями після повні кількість ДТП збільшиться, тому слід проявляти підвищену обережність водіям і пішоходам.

Повня — це опозиція Сонця і Місяця, напружений аспект, цього разу Місяць також в опозиції з Марсом, який керує повнею в Овні. А це впливає на загальний емоційний настрій, створює специфічну внутрішню атмосферу. За день до і після повні 20 жовтня, життєво важливо тримати баланс і зберігати рівновагу. У цей день енергії багато, це період максимальної психічної активності людини. Емоційна сфера доходить до крайньої точки розжарювання. Тому вивільнятися ця енергія може не найкращим способом — через сварки, з'ясування стосунків (часто з биттям посуду), тим паче Марс перебуває в поганій позиції, що збільшує можливість виникнення гострих суперечностей і конфліктів, грубе ставлення по відношенню одне до одного — як словесне, так і фізичне. Однак, загострення пристрастей швидко стихає і люди знову готові до зближення, а в любовних стосунках починається новий етап.

Повня 20 жовтня — це пік реалізації життєвих енергій. Приходить розуміння того, що необхідно для відчуття комфорту, задоволення потреб, доповнення. Обставини складаються якнайкраще для того, щоб максимально продемонструвати себе і отримати сильні емоції. Ліпше не затівати жодних починань, а спокійно працювати з тим, що є або завершувати раніше розпочате. Варто враховувати те, що в дні повні все виходить на поверхню — виявляються помилки, справжнє ставлення одне до одного, приховані факти. Від цього дня багато процесів почнуть підходити до свого логічного завершення. Якщо були яскраві конфлікти, труднощі, проблеми, то вони поступово почнуть загальмовується. З'являється відчуття втоми і бажання зупинитися, щоб почуватися добре, потрібно зменшити витрату енергії, особистих ресурсів.

Діяти в команді, взаємодіяти складно під впливом овнівских енергій, а слідувати встановленому розпорядку і новими правилами, досить складно. Якщо ж у цю повню надійде пропозиція або з'явиться можливість отримати новий досвід, то варто входити тільки в уже запущений робочий, діючий проєкт, водночас бути готовим до того, що доведеться прийняти існуючі умови. Але в цей час вдається користуватися результатом роботи інших людей, водночас важливо розрізняти взаємну користь і споживацтво.

Починається період, коли занурення в свій внутрішній світ обов'язково дасть позитивні результати — найближчим часом можна вирішити свої глибоко особисті проблеми. Старанна робота над собою сприяє конструктивним трансформаціям, можна змінити багато ситуацій, людей, навколишню дійсність. Період від повні до молодика сприятливий для особистісного розвитку, у разі правильного використання свого потенціалу, можна досягти високого духовного зростання.

Представники знаків ОВЕН і ТЕРЕЗИ відчують вплив енергій повні 20 жовтня дуже потужно. Тому слід підготуватися до різних змін, новим людям, ситуацій, тенденцій. Не поспішайте одразу вмикатися в процеси або зав'язувати довгострокові стосунки — візьміть деякий час на роздуми. Не варто одразу міняти нинішній стан речей. Якщо бажання не зникне через кілька днів, значить настав час привнести у життя нові фарби.

РАКИ і КОЗОРОГИ можуть зіткнутися з різними перешкодами, незгодою з боку оточення, колег, родичів. Конфліктний період найближчим часом після повні, але поступово, до молодика 2 листопада більшість негативних ситуацій зникнуть без сліду. Дуже важливо в дні повні зберегти самовладання і не зруйнувати те, що можливо затягнулося в часі і зараз стомлює. Після 20 жовтня розпочнеться період упорядкування, стане зрозуміло, коли можна буде отримати реальну користь від прикладених зусиль.

ЛЕВИ і СТРІЛЬЦІ везунчики у найближчі дні. Вас раді бачити, слухати, працювати з вами — скористайтеся цим періодом. Якщо все продумати і правильно спланувати, вчасно продемонструвати свої сильні боки і можливості, то вдасться просунути свої проєкти, захистити інтереси, отримати підвищення на посаді або поліпшити умови роботи і оплати праці.

БЛИЗНЯТА і ВОДОЛІЇ, якщо ви втомилися, перебуваєте в стані невизначеності, приготуйтеся до приємних сюрпризів. У повню ви відчуєте приплив життєвих сил, енергії, оптимізму і з легкістю зможете обійти своїх конкурентів і отримати перші результати своїх старань. Поліпшення вже на порозі — будьте готові до нового приємному повороту подій.

ТЕЛЬЦІ, ДІВИ, СКОРПІОНИ, РИБИ — нейтральний період, все залежить тільки від вас. Ви вільні вибирати те, що вам зручно, проте не варто розраховувати на допомогу з боку. Втім, заважати вам також ніхто не буде в дні повні 20 жовтня.

Читайте також: Що зірки нам пророкують: гороскоп на 18-24 жовтня 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання