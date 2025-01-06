Повня у Раку 14 січня 2025 року: що на нас чекає в цей час

14 січня 2025 року Місяць досягне своєї повної фази в 24⁰ знаку Рак. Ця подія принесе потужний потік емоційної енергії, яка спрямує нас до усвідомлення сімейних цінностей, внутрішнього світу та глибинних почуттів.

Перша повня року називається "Вовчий Місяць", відбудеться о 00:27 (gmt+2), спонукаючи нас задуматися про своє місце у світі, переосмислити цілі, об'єднати ресурси з близькими та дорогими людьми для виживання та процвітання, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова)

У міфології Місяць як покровителька Раку часто зображується як мати або захисниця. Це проявляється в архетипах Раку:

дбайливої матері, яка оберігає своїх дітей та створює для них безпечний простір;

мудрої старої, яка зберігає секрети минулого та вчить, як приймати життєві цикли;

зберігача домашнього вогнища, який знаходить щастя у підтримці затишку та гармонії.

Місячне світло – це не агресивне сонячне світло, а м'яке та приглушене, що відображає характер Раку. Він діє не силою, а турботою, не вимагає, а пропонує. Магія Місяця посилює зв'язок Раку з духовним світом, снами та підсвідомістю. Повня у Раку – це союз інтуїції, емоцій та турботи. Вона нагадує, що справжній будинок знаходиться не лише у стінах, а й у нашому серці.

Знак Раку – це символ будинку, сім'ї, інтуїції та турботи. Повня у цьому знаку посилює наші емоційні потреби, прагнення до безпеки та бажання оточити близьких теплом.

Місячна енергія в Раку пов'язана із захистом, турботою та відновленням. Це слушний час, щоб звернути увагу на свій внутрішній стан, емоційні запити та відносини з близькими.

Сонце в Козорога в опозиції до Місяця додає тему балансу між будинком та кар'єрою. Ця повня може підсвітити питання: чи достатньо часу приділяється близьким, і як зберегти гармонію між особистим життям та професійними амбіціями?

Повня у водному знаку завжди пов'язаний з інтенсивними почуттями і фокусується на сімейних стосунках. Старі емоції, спогади чи переживання можуть вийти на поверхню. У ці дні ви можете отримати відповіді на важливі запитання, просто слухаючи себе.

Назва "Вовчий Місяць" сягає корінням у давні традиції, пов'язані з природою, спостереженнями за тваринами та сезонними особливостями життя людей. Вперше було зафіксовано у культурах корінних народів Північної Америки, а також перегукувалось із традиціями Європи.

У січні ночі особливо довгі, холодні та тихі. Саме в цей час зграї вовків виходили на полювання, їхнє виття було чутно частіше і голосніше. Виття вовків сприймалося як містичний звук, символ самотності, виживання і сили.

Взимку люди жили в умовах обмежених ресурсів, і виття вовків нагадувало про суворість природи та необхідність триматися разом. Вовк також символізував інтуїцію, захист і мудрість, що посилювало його зв'язок із містикою повного місяця.

Вовк у міфах та легендах часто асоціювався з нічним світилом. Деякі стародавні культури вважали, що вовки виють на Місяць, намагаючись досягти його магічної енергії.

Північна Америка: корінні народи вірили, що виття вовка під повнею з'єднує його дух з місячною богинею. Це вважалося закликом до захисту свого роду.

Скандинавія: вікінги пов'язували вовків із Рагнароком. У міфах гігантський вовк Фенрір мав поглинути Місяць і принести кінець світу.

Стародавній Рим: вовчиця, яка вигодувала Ромула і Рема, була символом сили, материнства та виживання. Її зв'язок з Місяцем підкреслювала зв'язок між природою та її циклами.

Повня 14 січня нагадає про важливість близьких зв'язків та чуттєвих взаємин. Поєднання повні з ретро Марсом дасть шанс переглянути минулі помилки і рухатися вперед з упевненістю.

Знаком раку управляє місяць. У міфології та астрології наше нічне світило завжди було символом турботи, емоцій, жіночності та циклічності. Тому знак Раку є символом будинку, сім'ї та внутрішнього світу.

Місяць займає особливе місце у міфах багатьох культур. Вона часто зображувалася як богиня, пов'язана з жіночим початком, родючістю та захистом. У давньогрецькій міфології Місяць був втілений у богині Селені. Її образ – це м'яке місячне світло, яке освітлює шлях у ночі. Вона керувала припливами та відливами, символізуючи циклічність життя. У римлян її називали Місяць, підкреслюючи її зв'язок із нічним небом та природними циклами.

Ця повня посилює інтуїцію, інстинкти та внутрішню силу. Є часом роздумів про свою "зграю", будинок і захист. Вовчий Місяць нагадує нам про наш зв'язок з природою, інстинкти і силу виживання. Вона кличе нас бути сміливішими, мудрішими і дбайливішими, як вовк у своїй зграї.

Повня у Раку робить людей неймовірно чутливими. Емоційний інтелект посилюється та допомагає знаходити правильні рішення. Особливо жінок та дітей – вони глибоко сприймають навколишній світ, тонко відчувають настрій людей.

Як Місяць зберігає відбиток сонячного світла, і Рак зберігає спогади. Це знак, який дбайливо ставиться до свого минулого, коріння та традицій. Тому корисно поспілкуватися з мамою чи бабусею, переглянути фотографії.

Бажано відкласти прийняття важливих рішень на деякий час і бути дуже обережними, оскільки під впливом почуттів можна наробити помилок.

Повня завжди пов'язана з кульмінацією та завершенням. Подумайте, від чого ви готові відмовитися, щоб жити більш гармонійним та спокійним життям. Рак – це знак, який найяскравіше уособлює ідею будинку як безпечного простору. Місяць, будучи управителем цього знака, посилює потребу в теплоті, затишку та емоційній захищеності.

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