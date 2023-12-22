Повня у Раку 27 грудня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Повня у Раку 27 грудня, у знаку сили Місяця, активізує емоційний складник життя. Також за рахунок зростання інтуїції допомагає відчинити "двері" в нове, успішно завершивши старі справи. Найкраще, що можна зробити в цей період — приділити час сім'ї і чекати на свою "зіркову" годину.

Рак – найсімейніший знак зодіаку, жіночий, душевний. Повня о 02:33 за київським часом на тлі напруженого аспекту ретро-Меркурія з Нептуном принесе безліч переживань, суперечливих думок, особливо у питаннях вибору – від зміни місця проживання до планування майбутнього своїх дітей. Вчинки менш логічні, оскільки їх диктує підсвідомість. Посилюється інстинкт самозбереження, тому почуття тривоги супроводжує скрізь і в усьому, особливо якщо це стосується питань безпеки, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня в Раку акцентує увагу на внутрішніх відчуттях: світ сприймається почуттями, а не розумом. Люди стають більш вразливими, зростає потреба в коханні. Проникливість, що загострилася, дозволяє зрозуміти те, що поки не виявлено, але вже впливає на розвиток тих чи тих життєвих ситуацій. Енергії змін ми зможемо відчути одразу ж після повні, в період спадного Місяця.

У повню і найближчими днями після неї варто довіритися життєвому досвіду рідних і дорогих вам людей, дослухатися до свого внутрішнього голосу під час ухвалення рішень. Щось зовсім нове втілювати в життя краще вже після молодика 11 січня 2024 року. На перший план поставити дім, сім'ю та чуттєві стосунки – це головні цінності повного місяця у знаку Раку.

Останні дні 2023 року – це час глибоких роздумів, а будь-яка дрібниця може вибити з колії, порушити психологічний комфорт. Зберігати душевну стабільність під час повні в Раку досить складно. Бажано всі професійні справи закінчити за кілька днів до повні 27 грудня, оскільки кількість службових конфліктів зросте в цей період. Намагайтеся не брати близько до серця те, що відбувається, відстороніться від неприємних ситуацій і подумайте про щось хороше.

Рак – знак стихії Води, повня тут проявляє себе максимально, люди демонструють весь спектр почуттів: від боязкості та сором'язливості, потреби дотримуватися сімейних традицій до неймовірної відданості рідній країні та національній культурі. У такі періоди найчастіше відбуваються героїчні подвиги, добрі результати дає патріотичне виховання.

У період гармонійних місячних енергій можна знайти міцний "тил", отримати підтримку на шляху до того життя і того місця, де можна розслабитися, знайти спокій і забути про всі турботи. Спілкуйтеся, обмінюйтесь думками, погортайте сімейний альбом і віддайтеся спогадам – попереду гарний час для зміцнення родинних зв'язків, збереження наступності поколінь.

Місяць відповідає за наші потреби у повсякденному житті, стосунки з жінками. Він особливо важливий у дитинстві та дитячому віці до 4 років. Тому діти також дуже чутливі до енергій повні в Раку. За повні в Раку сильніше проявляються материнський інстинкт, бажання оточити дитину теплом та турботою. Бажано мамам і бабусям бути поряд із маленькими дітьми і за рахунок свого життєвого досвіду знаходити правильні рішення, якщо діти вередують, самі не знають, чого хочуть. Травмувати дитячу психіку дуже легко цими днями. Все, що відбувається (погане і добре) найближчими днями до і після повні в Раку, Скорпіоні або Рибах, глибоко відкладається в глибинах підсвідомості.

Представникам знаків Рака, Скорпіона та Риб слід скористатися цим моментом, щоб побудувати гармонійні стосунки з оточенням. Прихованість, недовірливість, недомовленість можуть відштовхнути людей, які вам дорогі. Тому не бійтеся показувати свої почуття, говорити про те, що вас найбільше хвилює — це допоможе вирішити не тільки наявні напружені ситуації, як на роботі, так і в сім'ї, а й власні внутрішні проблеми. Гарний час для роботи з фахівцями, які допомагають розібратися в собі, зрозуміти справжні свої потреби та відокремити їх від хибних бажань. Але загалом усе, що відбуватиметься в останній тиждень 2023 року, є для представників водних знаків корисним і на користь майбутнього.

Складніше Овнам, Терезам та Козерогам у період повні в Раку, оскільки підвищена чутливість до всього, що відбувається. Ба більше, фантазія в цей час настільки розвинена, що багато проблем є надуманими. Душу мучать страх і тривога, всюди ввижаються загрози та змови. Однак, необхідно зробити все, щоб опинитися там і з тими людьми, з якими добрі стосунки і є відчуття безпеки. Краще відкласти робочі стосунки на січень, тобто найближчі дні до і після повні в Раку зовсім не підходять для ухвалення важливих рішень і активних дій. Через внутрішню напруженість, емоційну нестабільність, навряд чи вдасться досягти успіху.

Абсолютно всім представникам зодіакальних знаків слід пам'ятати про те, що нервова напруженість, яка присутня у багатьох у дні повні, здатна посилити проблеми зі здоров'ям. Іноді ціною титанічних зусиль доводиться зберігати незворушний вигляд, але всередині в цей час відбуваються руйнівні процеси. У такому разі краще звільнитися від цієї напруженості – це можна зробити різними способами: одному достатньо поплакати, а іншому кілька годин провести у тренажерному залі. Ті хронічні захворювання, які виявляться у цей період, носять психосоматичний характер. І головне завдання полягає в тому, щоб визначити природу емоційного стану, що спричинив проблему зі здоров'ям.

Повня у Раку особливий вплив чинить на свійських тварин. Вони можуть тремтіти без причини, бути надмірно збудженими, гавкати і нявкати більше, ніж зазвичай. Особливо уважно слід поставитися до поведінки вагітних і самок, що годують, новонароджених цуценят і кошенят. Якщо до повні не було жодних проблем, то,найімовірніше, можна обійтися і без ветеринара. Але якщо вже спостерігали щось подібне у домашніх вихованців, відвідували ветеринара, лікували своїх улюбленців, то дивна поведінка точно неспроста.

У плані фінансів період повні в Раку не дуже сприятливий, оскільки витрати залежать від внутрішнього стану. А під впливом емоцій легко придбати те, що навряд чи стане в пригоді, угоди, з високою ймовірністю, виявляться невигідними. Тим паче повня 27 грудня посідає фазу ретроградності Меркурія. Але про новорічні подарунки коханим та дорогим людям не можна забувати! Тільки купувати їх потрібно не в останній момент.

Повня у Раку сприяє поліпшенню подружніх взаємин, зближенню партнерів. Можна повернути в особисте життя романтику, навіть якщо вже у шлюбі не один десяток років. Це гарний час для обговорення наболілих питань, але без різких слів та виявів грубості. Не треба вдавати, придумувати щось незвичайне, тому що тільки щирість і простота допоможуть справити хороше враження на іншу людину, домогтися її симпатії.

Новий рік – сімейне свято, а повня у Раку зробить атмосферу найбільш сприятливою для зміцнення стосунків з рідними та близькими людьми.

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