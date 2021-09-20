Повня у Рибах 21 вересня 2021: що на нас чекає в цей час

Повня у Рибах 21 вересня 2021: що на нас чекає в цей час

Корисно в цей час підбити підсумки, проаналізувати якийсь минулий період і запустити новий цикл свого розвитку.

21 вересня о 02:55 за київським часом настане Повня в Рибах (15-е місячна доба). Містичний час, що дозволяє заглянути в глибини Душі. Нічне світило впливає на всю живу природу, на всі розумні і нерозумні істоти. Знак Риби — 12 знак Зодіаку, завершальний, належить до стихії Води, це змішання і злиття всього напрацьованого досвіду Зодіаку. Океан як аналогія зі знаком Риби найбільш яскраво ілюструє нескінченність внутрішнього потенціалу, зібраного всім Зодіаком, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Місяць на нашому небі багатолиий і мінливий, він постійно змінює свою фазу, як жінка змінює свій настрій і самопочуття. Тому місячних богинь налічується кілька, передусім, це Артеміда сестра Аполлона (Сонце). Вона піклується про все, що живе на землі, росте в лісі і полі, благословляє шлюб, народження дітей, викликає зростання трав, квітів, дерев. Артеміда любить відпочивати в тіні і прохолоді, щоб ніхто не порушував її спокій. Також місячною богинею є Селена. Щоночі Місяць — Селена, символ жіночності і сприймає початку, мирно світить на сплячу землю сумним срібним світлом, вона так любила прекрасного Ендіміон, що занурила його у вічний сон, бажаючи бачити його завжди молодим, кожен день вона пестить його і шепоче слова любові, але не отримує відповіді. І, нарешті, Геката — богиня чаклунства, яку супроводжують різні чудовиська (страхи і манія), що живуть в підземному світі. Вона відображає період темних ночей, коли Місяця не видно на небі (можна сказати, він максимально «темний», поглиблений в себе) перед Молодиком.

Місяць — володар прихованих природних сил; вплив його залежить від фаз. Повня у Рибах дає людині збільшення емоційного сприйняття, його сплеск, посилюється чуттєвість. Цього дня бажано зменшити кількість споживаної рідини, виключити спиртне, особливо, якщо є проблеми з нирками. Вразливою стає шкіра, підвищується небезпека алергій, з'являється схильність до набряків. Лікарські препарати приймайте тільки за призначенням лікаря — не займайтеся самолікуванням! Місяць відповідає за наші потреби в повсякденному житті, взаємини з жінками. Зміни його фаз особливо важливі в дитинстві і дитячому віці до 4 років.

Повня вересня 2021 дуже важлива, тому що вона трапляється напередодні Осіннього Рівнодення, яке відбудеться 22 вересня о 22:21. Для багатьох це стане переломним моментом, коли приходить усвідомлення — по-старому більше не можна. Оскільки емоції в повня перевищують допустимі межі, вельми складно все досконально зважити і прийняти вдумливе рішення. У таких випадках і допомагає життєвий досвід і мудрість представників старшого покоління. Енергія повні допомагає втілити наші проєкти в життя.

Також читайте Гороскоп кохання на вересень 2021 року

Повня — особливий час, коли енергетика простору змінюється і сил стає в надлишку. Енергія повні сприяє активації ваших потреб і бажань, що допомагає багатьом людям визначитися у житті, знайти нові можливості, зміцнити зв'язки з рідними. Однак, в цей день можливі емоційні зриви, безсоння, тому що стихія Води, що відповідає за почуття і емоції, максимально проявлена під час повні в Рибах.

Керує повнею в Рибах — Нептун (Посейдон) — господар підводного царства, де стоїть його чудотворний палац, здатний викликати грізні бурі і коливати землі, в його оточенні є віщий старець — Нерей, який відає все сокровенні таємниці. Посейдон — покровитель моряків, рибалок, віщунів, він відповідає за воду, завдяки якій існує все живе, він живе далеко на кордонах світу, і всі землі охоплює підвладний йому океан, його не турбують справи земні, а тільки вищі духовні устремління.

Число 21 дуже співзвучне потенціалу знака Зодіаку — Риби. Це абсолютність, ідеальність, змішання, злиття, повне єднання, закінчення циклу. Жіночий, темний, пасивний складник (2) об'єднався з Одиницею (1) — яка несе в собі чоловіче, світле, активний початок. Тобто Двійка прийняла якості Одиниці, яка, своєю чергою, розвинула якості Двійки. Це завершення існування і розвитку системи. На стадії 21 досягнутий максимально можливий рівень розвитку, за якого система являє собою одне ціле. Подальші стадії вже призводять до виникнення нових суперечностей, які ведуть за собою нову взаємодію і новий виток становлення системи в черговому витку еволюції. На стадії 21 вже неможливо повернути систему в такий суперечливий (початковий) стан, це можливо лише на новому рівні, але в цій системі цикл вже завершений.

Енергетичний потенціал повні в Рибах 21 вересня для багатьох стане поворотною точкою, зміни можуть бути як в кращий, так і в гірший бік. Але загальне для все — завершення, підбиття підсумків і підготовка до нового життєвого циклу.

Для представників знаків стихії Води: Рак, Скорпіон, Риби, ця Повня принесе емоційне піднесення, посилиться проникливість, здатність тонкого сприйняття довкілля. Якщо ви зайшли в глухий кут і не знаєте, що робити далі, Повня у Рибах допоможе запустити процес завершення і оновлення. Також відкриє нові перспективи, дасть сприятливі шанси і можливості. Посилиться творча уява, багато хто знайде душевну гармонію, а гармонічний психологічний фон здійснить благотворний вплив на всі життєві сфери.

Дівам не просто в серп і в найближчі дні після нього — опозиція Місяця до Сонця в Діві сприяє перепадам настрою, непостійності почуттів, можливі навіть порушення здоров'я. Ситуації вибору буквально у всьому ще більше стомлюють, підсилюють нервозність.

Близняти і Стрільці зіткнуться з різними перешкодами, з'явиться багато клопоту і турбот. Наявні неприємні ситуації або взаємини можуть так і закінчитися на негативній ноті. Важливо опанувати себе, відкинути непотрібні емоції і докласти всіх зусиль, щоб звільнитися від тривожних думок і почати процес зміни життя на краще.

Для Тельців і Козорогів ця повня виявиться сприятливою, допоможе поліпшити матеріальне становище або успішно завершити фінансові справи або зміцнити наявний фундамент як в грошовій сфері, так і в партнерських взаєминах.

Овни і Водолії можуть виявитися в двозначній ситуації, але в цьому разі найкраще буде зберегти нейтральність, не варто проявляти ініціативу чи ініціювати будь-який процес. Вичікування — найкраща модель поведінки на найближчі два тижні.

В повні у Рибах найлегше щось відпустити в своєму житті, опрацювати прив'язки до матерії, звільнити Дух від полону матерії. Енергії знака Риби допоможуть усвідомити сутність цього принципу. Корисно в цей час підбити підсумки, проаналізувати якийсь минулий період і запустити новий цикл свого розвитку.

Читайте також: Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 вересня 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання