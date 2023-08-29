Повня у Рибах 31 серпня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Фінал літа – повня у Рибах 31 серпня о 04:35 за київським часом, що символізує завершення важливого життєвого циклу, після якого настане новий початок. Друга повня серпня відбувається в останньому, дванадцятому, знаку зодіаку і закликає відпустити минуле, що дозволить розчистити дорогу в майбутнє.

У ніч проти 31 серпня ми станемо свідками найяскравішої повні, її також називають "супермісяцем", тому що саме цього разу Місяць підійде максимально близько до Землі (перигей). Ця подія має ще одну назву – Блакитний Місяць. Так називають другу повню за один календарний місяць (перше було 1 серпня). Потужна ніч на нас чекає, тож треба заспокоїтися, що дозволить наповнитися світлом, після чого відпустити все непотрібне та сміливо йти далі, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня в Рибах перебуває під керуванням Нептуна та Юпітера. Планети створюють особливе, містичне тло – розмивають кордони та розширюють простір, посилюють фантазію, дозволяють оцінити ситуацію загалом. У дні повні важко вловити деталі і внести конкретику в поточні процеси. А надмірний оптимізм шкодить у цей час, тому важливо все ж таки трохи заземлитися і подивитися реально на речі.

Жіноча енергетика знака Риби зашкалюватиме, але в такому разі ми можемо її із задоволенням пустити на емпатію, прийняття, співчуття та підтримку інших. Дуже важливо приділяти час собі, зайнятися хобі чи духовними практиками. У метушні міських буднів треба не забувати звертатися всередину себе, дозволяти собі хвилини усамітнення. І в такий потужний період, коли внутрішні сили б'ють ключем, саме час спрямувати їх на добрі справи. Медитації, улюблена музика, відпочинок біля води, допоможуть керувати всіма емоційними поривами та знайти шлях для реалізації задуманого.

У ніч проти 31 серпня дозволено проводити практику омолодження у природних водоймах, де можна викупатися у місячній доріжці. У будь-якому разі, де б ви не опинилися, намагайтеся утримати чистий і безхмарний стан розуму якомога довше, але водночас стежте за тим, щоб ваше тіло не напружувалося, а почуття були врівноваженими. Найкраща медитація в день повні в Рибах – це тиша, шум води, звуки природи.

Повня у самому творчому знаку виводить на поверхню приховані таланти та здібності. Хороший період для того, щоб навчитися чути себе – інтуїція вас не підведе, важливо лише втихомирити розум. Сни цієї доби, як правило, віщі, можуть бути різного характеру, проте багато залежить від психологічного стану людини. Крім того, за тим, який був сон – гарний, яскравий, барвистий чи похмурий, тьмяний і неприємний, кожен може визначити, яка ж енергія зараз переважає у його підсвідомості, світла чи темна.

У повню звичайно добре проводити різні практики на очищення і простору і думок. Якщо наснилося щось важке, то ваш внутрішній стан перебуває в дисбалансі, займіться собою. Людям із тонкою душевною організацією особливо складно під час повні в Рибах. Вони екзальтовані, збудливі, легко піддаються спокусам плоті і страждають через це, у них швидко змінюється настрій. Важко керувати своїми емоціями, тому емоції керують такими людьми.

Сперечатись і доводити правоту – не треба, набагато корисніше зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок і прийняти те, що відбувається. Не рекомендується виявляти амбіції, перекладати відповідальність на інших, піддаватися азарту. Не зайвими будуть і афірмації вони допоможуть налаштуватися та притягнути лише найкраще. Постарайтеся подякувати всім і вся за те, що ви маєте.

Представники символів стихії Води: Раки, Скорпіони та Риби – найбільш сприйнятливі до впливів повні 31 серпня. Тому напередодні цієї дати важливо опанувати себе, відпустити ілюзії, аби зберегти зв'язок із реальністю. Але також "пророблені" представники водних знаків можуть глибоко і всерйоз закласти програми кохання, комфорту, балансу у своєму житті. А будь-які оздоровчі процедури матимуть високу ефективність.

Як завжди, під час повні Місяць набере максимальної сили, і його енергія буде відчуватися повною мірою. У Рибах наше нічне світило сприяє творчому розкриттю, романтичному настрою, дає схильність ухвалювати рішення під керівництвом інтуїції. Повня 31 серпня допомагає перевернути чергову сторінку книги нашого життя та відкрити новий досвід.

У знаках стихії Води повня дає емоційне піднесення, також відчувається потреба у спілкуванні з метою донести свої думки, почуття, бачення ситуації через образи, метафору. Загострена інтуїція тим часом спонукає звернути увагу до філософію, астрологію, містичні прояви, сновидіння. Не варто шукати логіку в тому, що відбувається в період активізації знака Риби, краще відпустити ситуацію і довіритися Всесвіту, тоді все стане простіше, легше і краще.

День повні наповнений енергією різного роду та якості. Яку саме енергію прийме людина, залежить від її усвідомленості, розуміння наслідків того чи іншого вчинку. Обов'язково відстежуйте свої думки, намагайтеся не входити до повні з негативом. Слід пам'ятати про те, що найближчими днями до і після повні підвищується небезпека піддатися спокусам, стати навіюваним, лінивим. Важливо утихомирювати емоції, приборкувати свої пристрасті і починати зміцнювати самодисципліну, поводитися тихо і мирно.

Загалом, повня 31 серпня, день неоднозначний. Попри свою складність, він є основою для частини місячного місяця, що залишилася, коли можна побачити результати своїх зусиль, зроблених у першій частині місячного циклу. У фінансових справах слід бути обережними, оскільки підвищена емоційність і схильність до легковажності можуть призвести до необдуманих рішень і, як наслідок, матеріальних втрат. Хоча інтуїція і підказує загальні тенденції динаміці різних процесів, виникають складнощі з об'єктивним аналізом і вибором грамотної стратегії.

Наприкінці серпня – на початку вересня краще нічим важливим не займатися, але можна розпочинати прості справи, які не потребують надмірних зусиль. Уникайте великих фінансових операцій та переговорів із діловими партнерами. Повня в Рибах сприяє бізнесу, пов'язаному з мистецтвом, індустрією краси, туризмом і відпочинком. Зверніть увагу на цікаві ідеї, вони можуть стати в пригоді надалі.

Вирушаючи у подорожі або відрядження в період від 30 до 1 вересня, слід враховувати, що не все може йти за планом, і не так, як ви гадаєте. Цими днями підвищується ймовірність травм та сильних нервових перенапружень. Будьте гранично обережними, якщо приймаєте якісь ліки, оскільки зростає сприйнятливість організму до алергенів. Продукти, що вживаються в цей час, повинні бути якісними та свіжими. А ще краще поголодати або посидіти на дієті і, звичайно, необхідно повністю відмовитися від алкоголю та інших засобів, які змінюють свідомість.

Дні поблизу повні в Рибах вважаються слушними для романтичних зустрічей. Але розмовляти на серйозні теми про спільне майбутнє, освідчуватися та розпочинати спільне проживання, а тим більше укладати сімейний союз, рекомендується лише зрілим людям, які впевнені у своїх почуттях та ретельно обдумали своє рішення. Пари, які психологічно ще не готові до створення сім'ї, можуть зіткнутися з розчаруванням, оскільки бачення ситуації досить розмите, узагальнене. Але ця повня допоможе "оживити" усталені, давні стосунки, дасть поштовх для розвитку нових любовних зв'язків.

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