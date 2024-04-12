Повня у Скорпіоні 24 квітня 2024 року: що на нас чекає в цей час

24 квітня — повня в Скорпіоні о 01:49 за київським часом. Це знак стихії Води, що має фіксовані якості, тому пов'язаний більше з емоційною сферою людини, таємницями підсвідомості. Скорпіон — найсильніший і найвитриваліший знак зодіаку, керує питаннями життя та смерті, сексуальною сферою, величезними грошима та владою, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Плутон — управитель повні 24 квітня, у цей день перебуває на вершині напруженої конфігурації "тау-квадрат" із Сонцем та Місяцем, запускає небезпечні трансформаційні процеси. Неприємні події, які відбудуться в межах плюс/мінус 3 дні до і після повні, вкажуть, у яких сферах утворився застій енергії. А отже, настав час зробити деякі перетворення свідомо, а не пускати все на самоплив – без докладання зусиль проблема сама собою не зникне.

24 квітня — потужна повня в Скорпіоні, тому якщо ви самі її кудись не застосуєте, це зробить за вас природа. Це час звільнення від минулого і зайвого, час відсікання зв'язків, що зжили себе. На поверхню виходять тіньові сторони особистості, негатив у всіх життєвих сферах. Хто гідно впорається з обставинами, подолає звивистий шлях до вершини, яка у кожного своя.

Другий управитель Скорпіона — некерований Марс, що посилює особисті амбіції, цілеспрямованість, конкуренцію. Планета активізує точки кризи людини, які є і точками зростання. У день повні Марс в опозиції з негативною кармічною точкою – Чорним Місяцем — порушує найболісніші питання. У кожній кризі закладено деяке випробування, і, відповідно, перемога та перехід на новий рівень. Всі випробування, через які нам доводиться проходити, служать нашому очищенню та розвитку Духу.

Найближчими днями до і після повні 24 квітня, люди схильні діяти агресивно, намагаючись усіма можливими та неможливими способами реалізувати свої бажання та цілі. У місячній астрології моменту повні відповідає Марс, що символізує активну рушійну силу, величезну спрагу життя і пристрасність. І багато людей керуються девізом: "все чи нічого".

Скорпіон – стародавнє зодіакальне сузір'я, включене до каталогу зоряного неба Клавдія Птолемея "Альмагест". Розташоване цілком на Чумацькому Шляху. Сузір'я Скорпіон складається із яскравих зірок і має характерний малюнок, в якому вгадується форма скорпіона. Справжньою окрасою сузір'я є яскрава зірка, червоний надгігант Антарес, що грецькою означає "суперник Ареса (Марса)". За яскравістю та кольором ця зірка справді дуже схожа на Марс. Її діаметр у 700 разів більший за сонячний, а світність інтенсивніший у 9000 разів.

Цікавим об'єктом Скорпіона є найпотужніше дискретне джерело рентгенівського випромінювання – нейтронна зірка Скорпіон Х-1 та її супутник, зірка-компаньйон, речовина якої активно поглинається першою. Представники знака Скорпіон також схильні до постійної самоїдності та самокритики, образно – самі себе жалять. А повня у цьому знаку масштабує подібні процеси.

Міфологія пов'язує сузір'я Скорпіона із трагічною долею Фаетона. Бог Сонця Геліос одружився з Клименою, донькою морської богині Фетіди. Вона народила йому сина, якого назвала Фаетон (грецькою — "охоплений полум'ям"), на відміну від батька юнак не був безсмертним. Коли Фаетон виріс, він попросив Геліоса дати йому на один день вогняну колісницю з крилатими кіньми, щоб промчати на ній небесними просторами. Почувши це прохання, Геліос почав умовляти сина, що йому, як смертному, буде не до снаги впоратися з кіньми. Однак Фаетон залишився непохитним, і Геліосу довелося йому поступитися.

Радісний Фаетон сів на колісницю і взяв поводи до рук. Коні помчали, як вихор, і у Фаетона ледве вистачало сил, щоб утримувати поводи і керувати ними. Раптом з'явився величезний Скорпіон, покритий отруйною лускою. Він направив на коней і Фаетона своє смертельне жало. Злякався Фаетон чудовиська, випустив з рук поводи і впав у колісницю. Коні відчули себе вільними і рвонулися від страшного Скорпіона вгору до зірок. Досягши небесних висот, коні стрімко почали спускатися донизу. Полум'я від колісниці, що близько опустилася, охопило Землю. Вогонь спалював міста, родючі поля, гори та ліси. Закипіла вода в річках та морях. Смерть загрожувала Землі. Зевс, дізнавшись про це, погасив бурхливий вогонь. Підняв він свою могутню руку і розбив блискавкою вогняну колісницю. Коні Геліоса розбіглися, а по всьому небу розлетілися її уламки. Фаетон, охоплений полум'ям, полетів до Землі і впав у річку Ерідан, розбившись на смерть.

Особлива сила тяжіння, природний магнетизм Скорпіона, передається Місяцем цьому знаку, формуючи особливий психологічний клімат у дні квітневого повного місяця. Є тривожні настрої, що вселяє страх. Але одночасно захоплює все заборонене, містичне та секретне. Місяць у Скорпіоні – у падінні, це найвразливіше становище нічного світила, в особистих гороскопах показує схильність до саморуйнування. Інстинкт самозбереження практично повністю замінено жагою до влади.

На тлі ретроградного Меркурія (1-25 квітня) відбувається більше помилок, зокрема тих, що призводять до непоправних наслідків. Багато що ховається в цей період, спотворюється, висловлювання часто різкі та необдумані, достатньо випадків маніпуляцій цими днями. Меркурій переміщується Овном, а цим знаком зодіаку так само, як і Скорпіоном, керують войовничі планети — Марс і Плутон. Трохи пізніше буде зрозуміло, що події третьої декади квітня активно змінюють світ. Повня 24 квітня має потужний арсенал впливу на навколишню дійсність.

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