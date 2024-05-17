Повня у Стрільці 23 травня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Квітковий Місяць – так називають повню у травні. Це ідеальний час, щоб відкрито висловити свої найглибші почуття та емоції. Розкриваються секрети, завершуються процеси, що сприяє розширенню у всіх життєвих сферах. Інформації найближчим часом буде дуже багато.

23 травня повня о 16:53 (gmt+3) — по осі знань, переміщення, розширення світогляду. У повню Місяць завжди в опозиції із Сонцем, тобто енергетичний фон дня містить у собі певний конфлікт. Управитель — Юпітер (планета-благодій), і це про широту це про розширення це про оптимізм. Багато людей фокусують свою увагу на пошуку покликання, аспектах майбутнього, правді та амбіціях, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Стрілець – найрадісніший і найпозитивніший знак зодіаку. Знак викладачів і наставників, вищої освіти та зарубіжжя, філософії, моральних принципів, а також мудрості, широкого кругозору, глобальних ідей та розвитку. Цілком імовірно, що якісь переконання доведеться змінити, оскільки помітите, що колишні переконання більше не працюють і вони просто неактуальні.

Настав час знайти новий сенс, вийти з якоїсь парадигми та знайти для себе якісь нові цінності, які працюватимуть на вас. Повня 23 травня 2024 року стане кульмінацією того, що розпочато ще в молодик у Стрільці 13 грудня 2023 року. Повня — це час завершень, це завжди пік енергій і це час, коли щось підходить до свого закінчення. У період повні ми пожинаємо плоди того, що посіяли поблизу молодика в цьому ж знаку зодіаку – приблизно за 6 місяців до дати повні.

Корисно направити енергію повні в Стрільці 23 травня на реалізацію планів, які з вами вже давно, на здобуття знань та навичок, які дозволять підвищити свою конкурентоспроможність. Дуже сильне емоційне викидання йде цього дня, що може дати непередбачувані події та різкі зміни у планах – Юпітер поблизу Урана (планета революційних перетворень, нововведень та несподіванок) найближчими днями до і після повні.

Повня у Стрільці може посилити наше невдоволення всім – від своєї зовнішності до стану справ у сфері особистих і ділових взаємин. І, як наслідок цього, щоб компенсувати це невдоволення, зростає ризик йти в зайві витрати або переїдання, лінощі. Будьте уважними, дотримуйтесь моральних норм, намагайтеся вдаватися до поміркованості у своєму житті! Немає нічого поганого в тому, щоб себе потішити і собі щось купити, але, коли це 10 закупів за один день, виникає дисбаланс.

В останній тиждень травня 2024 року можливі обставини, які складно пояснити логічно. Дивні події та несподівані новини впливають на настрій, який скаче – то почуваєтеся богинею чи мачо, то спустошеною і абсолютно нікчемною людиною. Та й збої у роботі техніки можуть створити додаткові труднощі.

Якщо щось клекоче всередині, краще зайнятися спортом, фізичною роботою — це чудовий вихід з цієї надмірної емоційності, яка виникає в період повні в Стрільці. А ще з усіх цих непередбачуваних енергій буде творча активність, спілкування з наставником, астрологом чи психологом, або мудрою людиною, думці якої ви довіряєте.

У день повні 23 травня 2024 року Венера буде у поєднанні з Юпітером – дві сприятливі. Планети, які можуть принести успіх та успіх. Це енергія чарівності, великодушності, творчості, шарму, харизми. Головне, не піддаватися лінощам, контролювати свої бажання та визначити для себе розумні обмеження. Але, це, справді – непросто, оскільки потяг до витрат і насолод у період повні в Стрільці, може бути навіть надмірним.

Юпітер — управитель повні в Стрільці, формує гармонійний аспект з дружньою планетою — Нептун. Тому можна направити цю потужну енергію натхнення та експансії у творчість та роботу з красою. Корисно відвідати виставку, театр чи музей (у багатьох країнах у другій половині травня – день відчинених дверей). Так можна просто вирушати на шопінг — головне, не переборщити.

Повня у Стрільці — це енергія талану, концентрація посилюється за два дні до і після повні. Слушний час для того, щоб зайнятися чимось зараз дуже важливим, планувати якийсь проєкт – це ідеальний час для створення бази, формування фундаменту. Благодійність допоможе напрацювати собі гарну карму!

Стрілець – старовинне сузір'я, де є багато цікавих об'єктів. Це і найкрасивіша частина Чумацького Шляху, і зірка Стрілець А, яка вважається надмасивною чорною діркою у центрі Галактики. А також безліч кульових скупчень, темних та світлих туманностей. Така "велика кількість" об'єктів пояснюється тим, що в напрямку Стрільця розташований Центр нашої Галактики. Однак він закритий хмарами міжзоряного пилу і тому невидимий.

Стародавні греки в сузір'ї Стрільця бачили образ кентавра Хірона, міфічну напівлюдину-напівконя. Кентавр Хірон славився добротою та мудрістю. Він допомагав Пелею, батьку Ахілла, знайти чудовий меч і одного разу врятував його від загибелі, коли на нього хотіли напасти кентаври. У будинку Хірона боги святкували весілля Пелея та богині Фетіди. Саме під час цієї урочистості богиня розбрату Еріда, скривджена тим, що її не запросили на весілля, підкинула "яблуко розбрату" з написом "Найпрекраснішій". Цей епізод став приводом для початку Троянської війни.

Мудрий кентавр Хірон виховав Асклепія – бога лікарів та лікувального мистецтва, сина Апполона та німфи Короніди. Немовлям Асклепія було віддано Хірону після смерті його матері.

Хірон виховував та навчав різноманітних мистецтв героїв Ахілла та Ясона. Ахілл (Ахіллес) був одним із найбільших героїв Троянської війни. Ясон, син царя Есона, вів морем корабель "Арго", на борту якого пливли з ним легендарні аргонавти під час походу до Колхіди за золотим руном.

Випадково Хірон був смертельно поранений своїм другом Гераклом. Будучи безсмертним і не маючи сил терпіти муки від отруйної стріли, змащеної отрутою лернейської Гідри, він добровільно зійшов у царство Аїда.

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