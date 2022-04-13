Повня у Терезах 16 квітня 2022: що на нас чекає в цей час

Повня у Терезах 16 квітня 2022: що на нас чекає в цей час

У період Повні сила Місяця максимальна, що сприяє загостренню життєвих потреб, інстинктів та емоцій.

Повня у Терезах 16 квітня 2022 о 21:55 за київським часом допоможе набути гармонії, знайти точку рівноваги в дуже непростих життєвих умовах. Це час компромісів та угод на основі взаємних поступок. Повня у Терезах полегшує шлях до гармонії та рівноваги духу та тіла. Намагайтеся, щоб у цей період вас оточували тиша та спокій, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Місяць — володар прихованих природних сил, впливає на підсвідомість, душу людини, інтуїцію, її настрій, нервову систему, відповідає за інстинкт самозбереження. Нічне світило впливає на всю живу природу, на всі розумні та нерозумні істоти. Місячний цикл починається з Молодика, а Повня — це середина циклу, після цього моменту енергії зростання змінюються енергіями спадання.

У період Повні сила Місяця максимальна, що сприяє загостренню життєвих потреб, інстинктів та емоцій. Місяць — це символ Душі — найближче до Землі небесне тіло, тому люди, рослини, тварини, схильні до його впливу і відчувають зміни її фаз.

Повня у Терезах послаблює прагнення до практичності, зростає відчуття, що баланс і плавність – це цінніші якості, ніж точність. Соціальне спілкування, комунікації, зустрічі з іншими людьми, з якими може бути створена гармонійна атмосфера – основні бажання у другій половині квітня 2022 року.

Повня 16 квітня відбувається в шістнадцятий місячний день, її символи — метелик, голуб, важкий шлях сходження у вигляді сходів. Пов'язаний із концепцією справедливості, з рівновагою, гармонією між астральним та фізичним тілами. Щоб уникнути спотворень, дуже важливо дотримуватися помірності та спокою, не порушувати жодними сторонніми діями внутрішній комфорт і світ у душі оточення.

Венера є управителем Повні у Терезах, переміщається за знаком Риби, де має сильний статус – екзальтація (це одне з визначень сили планети). З психологічної точки зору — це яскраво виражений захоплений або збуджений душевний стан. Повня у терезах 16 квітня позитивно вплине на людей, допоможе позбутися похмурих думок чи депресії, повірити у світле майбутнє.

Субота – день Сатурна, планета у Терезах екзальтується, а це означає, що Повня 16 квітня 2022 року сприяє зміцненню досягнутих позицій. Але також і конструктивним змінам і усвідомленням того, що ж вважається нормою, правильним, прийнятним у обставинах, що склалися, і як цим користуватися.

Цього дня бажано відпочити від активних дій, залишитися осторонь суєти та напруженості, присвятити день створенню комфорту вдома або в колективі однодумців. Корисно провести день у неспішних роздумах, займатися торгівлею, творчістю, музикою та поезією, приділити час улюбленій справі.

Повня у Терезах допомагає налагодити взаємини з чоловіком, романтичним партнером, друзями. Найкраще цього дня – разом вирушити кудись на природу. Якщо можливо, з'їздіть на озеро, річку, море або до лісу.

Нумерологія 16 – це максимум розвитку на фізичному, матеріальному рівнях, тобто це енергія швидкого зростання. Але важливо, щоб була зосередженість і чітка мета, тоді це зростання буде направлено в одному напрямку, не розкидаючись і не відволікаючись на всі боки. Особливість стадії 16 – високий рівень упорядкованості. До етапу 16 вже є напрацьована, міцна база (10) і є симетрія, гармонія побудови (6), що дає (10 + 6 = 16) певний результат, який перевершує всі попередні. Та своєрідна «планка» чи межа, що визначає 16 – це певний пік тілесного, матеріального вдосконалення системи. Якщо 16 буде продовжувати далі свою побудову (а не продовжувати через динаміку процесу воно не може), то настане надвиробництво, надлишок або застій (8 + 8), як результат (8) результату (8).

Число 16 — енергія висхідного руху еволюції, пов'язане з досягненням вищого рівня свідомості та початком наступної стадії життя. Дає шанс людині опанувати свою долю, проаналізувавши підсумки своєї діяльності з погляду подальшої еволюції. Це енергія для подолання закону тяжіння.

У сумі 16 дає 7 – новий рівень – це духовне число. Сімка настільки чутлива, що має сильно розвинену інтуїцію. Її енергія показує напрямок виходу на новий рівень, допомагає «пробити» ситуацію, вирішити питання. Дозволяє знайти впевненість у своїх силах у разі поїздки до далеких країв, чужої країни. Дає можливості та шанси отримання нових знань, освіти у новому напрямі. Покращує взаємодію Космосу з людьми нового кола, іноземцями. Розвиває та розширює перспективи реальних досягнень.

У ОВНІВ з'явиться можливість відпочити та зайнятися особистим життям. Позитивний прогноз Повня реалізується досить швидко.

ТЕЛЬЦІ перебувають у епіцентрі подій. Не можна сказати, що період спокійний, але цікавий, трансформаційний, з одного боку, певний життєвий етап закінчено, але з іншого боку, відкриваються прекрасні перспективи.

БЛИЗНЯТА знайдуть для себе комфортні умови існування. Тема романтики, любові буде присутня, але меншою мірою, ніж у представників інших знаків зодіаку.

РАКИ задоволені – досягається рівень бажаного комфорту, а гармонія у любовній сфері, у сім'ї сприяє доданню сил та внутрішньої регенерації.

ЛЕВ – цар, якщо раніше не було такого відчуття, то від другої половини квітня ви в центрі, вас помічають, вам вдається впливати на публіку, особливо на представників протилежної статі.

Представники знаку ДІВА зайняті справами, роботою, часто перебувають у ситуації вибору, хоча є можливість значно покращити стосунки у сім'ї, з романтичним партнером.

ТЕРЕЗИ почуваються чудово, нарешті впевнені в правильності свого вибору. Відчуття внутрішньої свободи, увага з боку інших людей допомагають опрацювати свої страхи, сумніви та знайти точку рівноваги.

СКОРПІОНИ досягнуть своїх цілей, якщо активно займуться цим найближчим часом. Дивним чином обставини складаються так, як потрібно, і ви потрапляєте у потрібний час, у потрібне місце.

СТРІЛЬЦІ можуть отримати навіть більше, ніж очікують від партнерів, це стосується як особистих, так і ділових взаємин. Обставини дозволяють вийти з тіні, набути популярності, просунути свої інтереси.

КОЗОРОГИ визначаються з вибором, розуміють, як будувати своє життя далі. Попри зовнішню напруженість, в оточенні з'являються потрібні люди, завдяки участі яких життя здається набагато яскравішим і світлішим.

ВОДОЛІЇ заспокоюються, на якийсь час світові проблеми, які цікавлять їх, відходять на другий план, а зараз хочеться простого сімейного щастя та дружнього спілкування.

Представників знака РИБИ супроводжують талан та везіння у сфері взаємин. Використовуйте потенціал Повні на максимум.

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