Повня у Терезах 6 квітня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Знак зодіаку Терези несе енергію рівноваги, балансу та гармонії. Повня у Терезах, яка відбудеться 6 квітня о 07:34 за київським часом, допоможе встановити рівновагу у своєму житті, активізує соціальні контакти та бажання знайти свого ідеального партнера або покращити наявні взаємини.

Управитель повні — Венера — переміщується за знаком Тельця, де має сильний статус — управління, що збільшує позитивний потенціал повного місяця 6 квітня. Гарний час для пошуку компромісу, організації спільних проєктів, підписання договорів, одруження. У дні повні (5 – 7 квітня) можна побачити спотворення у той чи той бік і зрозуміти, що потрібно зробити для гармонізації та досягнення балансу, як в особистому житті, так і в соціальному, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Терези — єдиний неживий знак зодіаку, що символізує протилежності, як основу будь-яких процесів і станів, початок всього Сущого. Повня у Терезах допоможе усвідомити себе, налагодити зв'язок зі своєю підсвідомістю, гармонізувати в собі духовний і матеріальний початок, щоб перебувати у впевненій твердій і серединній позиції.

Стихія Терезів — Повітря, яке надає цьому знаку нейтральність, справедливість, неупередженість. Діке — у давньогрецькій міфології богиня правди, яка розуміється як єдиний закон світоустрою. Атрибутом Діке слугували ваги, вона була дочкою верховного бога — Зевса — та його другої дружини, богині правосуддя – Феміди. Діке йде з мечем у руках за злочинцем і пронизує нечестивця, зберігає ключі від воріт, через які пролягають шляхи дня та ночі. Вона вершителька справедливості у кругообігу душ. Її зображали такою, що душить і б'є несправедливість.

Людина у своєму житті постійно перебуває під впливом різних пар протилежностей, які їй доводиться врівноважувати та гармонізувати — духовне та матеріальне, чоловіче та жіноче, особисте та суспільне, активність та пасивність тощо. Цим процесом якраз і управляє знак Терези і протилежний йому — Овен, будучи у цьому сенсі центральною віссю всього Зодіаку. Ця вісь ділить зодіакальне коло на внутрішню та зовнішню півсфери, що символізує поняття "Я" (Овен) і "Ти" або "Ми" (Терези).

Терези — охоронець закону та покровитель юриспруденції. Вони уособлюють справедливість, суд та закон карми. Якщо ж людина сама не врівноважує енергії у своєму житті і не знає заходів, то це робляіть за неї закон карми чи людське правосуддя.

Негармонійна енергія Терезів може проявлятися як нескінченні коливання, сумніви та нестійкість. Це постійні "гойдалки" у житті, нездатність встановлювати та зберігати взаємини, невміння зробити вибір і зайняти тверду позицію.

У гармонійному варіанті енергія Терезів дає естетичне сприйняття навколишнього світу, здатність врівноважувати протилежності, досягти балансу і впевнено йти серединним шляхом, тобто тримати золоту середину між аскетизмом та насолодами, не впадаючи в крайнощі. Є така народна мудрість: у всьому потрібна золота середина! І як варіант: у всьому потрібна міра! Мається на увазі, що будь-які крайнощі, у будь-який бік – це зазвичай і завжди погано. Такий підхід приведе до найсприятливішого результату.

Енергія Терезів також управляє грошима, які є врівноважвальною енергією в багатьох людських взаєминах. Якщо ж в особистому гороскопі Венера як управителя Тельця і Терезів вражена, то в людини постійні матеріальні проблеми, нещасливе особисте життя, а в діловій сфері не вдається створити взаємовигідні партнерські стосунки. Астрологічна консультація необхідна у такому разі, з допомогою різних методик можна визначити причини невдач і знайти способи виходу з круговороту неприємностей.

Повня у Терезах 6 квітня особливо сприятлива для працівників індустрії краси, творчих особистостей, юристів, дипломатів, а також для тих, хто шукає кохання, романтику або ділового партнера. У цей час Місяць в опозиції з Юпітером – будьте обережні у своїх бажаннях! Юпітер може дати так багато, що не забрати. Або ж підштовхне до необдуманих обіцянок, шаленого азарту. Під впливом такого аспекту багато людей схильні "роздмухувати з мухи слона", перебільшувати свої потреби, що в результаті може призвести до втрати вдалого шансу або втрати репутації.

Період від 5 до 7 квітня 2023 року може принести безліч спокус брати ще й ще, витрачати на красиві речі нерозумно багато, позичати гроші, оформлювати кредити, зовсім не думаючи про те, що доведеться віддавати і з відсотками. Тільки той, хто здатний вчасно включити свій "стоп-кран", зможе зробити правильне перезавантаження свого життя, щоб виявити та усунути ті недоліки, бар'єри та перешкоди, які заважають бути здоровою, красивою, щасливою людиною. І повня 6 квітня дає шанс змінити своє життя на краще, якщо дотримуватися принципу "золотої середини".

Якщо ви прагнете набути популярності, залучити клієнтів, замовників, допомогу впливових людей, скористайтеся потенціалами цієї повні. Це гарний час для запускання реклами, читання лекцій, вирішення питань, пов'язаних із зарубіжжям. Водночас важливо дотримуватися традиції, дотримуватися закону, стежити за маніпулятивними фразами і намагайтеся їх уникати.

Намагайтеся врівноважити в собі матеріальне та духовне, не женіться за величезними прибутками — вони прийдуть як наслідок, як подяка за ваші старання, але трохи пізніше. Розширюйте соціальні зв'язки, будьте готовими до компромісу — і тоді енергія повні у Терезах 6 квітня принесе вам гарні плоди та бажаний матеріальний результат. Ця повня відкриє безліч можливостей у професійній сфері, а також швидкий і легкий спосіб знову відчути себе спокійною і врівноваженою людиною.

Юпітер в опозиції з повнею у Терезах, яким керує Венера в Тельці, посилює апетит, підвищену вимогливість до родини, партнера, невдоволення тим, що маєш. Ключем до запобігання саморуйнівної поведінки є помірність за допомогою самоконтролю, дотримання принципу "золотої середини".

Ще один можливий прояв повного Місяця в опозиції до Юпітера — це надлишок уваги, який відчувається як такий, що тисне або вимотує. Батьки та інші старші родичі або громадськість можуть вторгатися у ваше приватне життя. Тому ще до повні важливо правильно встановити особисті межі, щоб мінімізувати зайву увагу до своєї персони та своєї діяльності, якщо вам цього не хочеться. Надмірна відкритість своїх почуттів або щедрий настрій може призвести до небажаних наслідків, тому якщо ви чи ваша близька людина від природи добра і великодушна, намагайтеся, щоб інші цим не скористалися на шкоду вам.

Повня 6 квітня може принести великі проблеми тим, у кого вже є труднощі з самоконтролем чи залежністю. Але також, ця повня вчить доводити справи до кінця, зважувати всі "за" і "проти" перед тим, як ухвалити рішення. Будучи протилежними Овну, Терези відповідають за практичне та конкретне втілення творчих імпульсів та водночас обов'язкове дотримання балансу і міри.

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