Повня у Водолії 1 серпня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Перша повня серпня 2023 року у Водолії, відбудеться 1 серпня о 21:31 за київським часом, у знаку безперервних змін, хвильового руху, інновацій, принесе цікаві та несподівані події. Друга повня місяця – 31 серпня у знаку Риби.

Символ Водолія – блискавка, що поєднує небо та землю, уособлює творчий імпульс, який є рушійною силою будь-яких процесів. Енергія Водолія пов'язана із спілкуванням та взаємодією людей у спільнотах, з колективами, вона є об'єднувальною та комунікативною. У Водолії усвідомлюються групові інтереси і з'являється свідома відповідальність окремої людини перед групою. Це знак дружби та єдності людей, революційних перетворень заради майбутнього, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Головний управитель Водолія – Уран, другий управитель – Сатурн. Стихія Водолія – Повітря, тому цей знак є всепроникним і його вплив проявляється у багатьох сферах нашого життя. Сатурн заземлює Водолія, а Уран підіймає його у вищі ментальні сфери, а балансування цих двох принципів – основне завдання Водолія. Тобто, повинна бути усвідомленість у застосуванні та втіленні у реальність всього незвичайного, неординарного, нового.

Основний принцип знака Водолія – подолати всі перешкоди та внести у навколишній світ щось нове. Бувши знаком стихії Повітря, Водолій повинен передавати свої знання та ідеї далі мовою, яка була б зрозуміла і зручна не лише для неї, а й для своїх послідовників, потенційних учнів. Повня у цьому знаку посилює ментальні процеси та можливості нашого розуму, коли ми здатні прийти до нестандартного, але конструктивного рішення найнесподіванішими способами.

Девіз: "Я вільний!", "Всі вільні". Місія Водолія – рух, динаміка, пізнання нового, прогрес, впровадження реформ, допомога людям реалізовувати їхні мрії. Водолія надихають загальна любов до нового та прагнення допомогти людству у його розвитку. Ідеї Водолія трансформують реальність, сприяють еволюційному процесу.

Водолій – один із найскладніших знаків Зодіаку, який постійно спантеличує людей, є у нього і негативні прояви. Наприклад, у стараннях оновити навколишній світ, може зайти так далеко, що буде прагнути змін заради самих змін. Це знак постійного пошуку, але не систематичного, а імпульсивного. Завдяки раптовим осяянням досягається результат, причому без витрат часу на довгу і копітку працю. Часто люди не розуміють ідеї Водолія, яких багато, але не вистачає посидючості та серйозності ці ідеї послідовно втілюватимуть у реальність.

Всі повні мають великий вплив на наше життя і тісно пов'язані з тим, що відбувається в природі. Після повні Місяць починає спадати, а це означає, що саме час прибрати зі свого життя все непотрібне. Не бійтеся міняти те, що давно застаріло. Сміливо викидайте речі, які мають непридатний зовнішній вигляд і більше не дають задоволення від користування.

Повня у Водолії ідеально підходить для того, щоб очистити свої соціальні мережі та телефон від непотрібних контактів, пошту – від вже неактуальних листів та повідомлень. Слушний час для відсікання токсичних зв'язків, фальшивих друзів і контактів, які спустошують.

Повня 1 серпня стане кульмінацією того, що було розпочато в місячний місяць, що розпочався з молодика у Водолії 21 січня 2023 року. Однак у повню у знаку Водолія не варто починати щось нове і пускати у своє життя глобальні зміни. Зосередьтеся, щоб виправити помилки минулого. Наприклад, помиріться з подругою, з якою через безглузду причину перестали спілкуватися, або спробуйте відновити стосунки з минулими діловими партнерами, з якими так і не вдалося реалізувати проєкт.

Повня у Водолії активізує сильну потребу у свободі, а також бажання залишити позаду все, що більше не допомагає у реалізації своєї мети. Прагнення знайти щось краще, цікавіше, може підштовхнути до авантюр, тому важливо усвідомлювати наслідки своїх вчинків.

Повня у Водолії 1 серпня допоможе розвантажити голову від негативних думок і розпочати процес створення сприятливого простору. Період спадного Місяця до 16 серпня сприятливий для інтелектуальної діяльності. Саме час прислухатися до того, що каже вам ваша підсвідомість, спираючись на логічні висновки, щоб прийняти найкраще рішення на майбутнє.

Повня у Водолії на тлі ретроградної Венери в опозиційному знаку Зодіаку – у Леві, змушує нас здійснити переоцінку цінностей у питаннях кохання, партнерства, власної значущості, а також дружніх взаємин. Ті люди, з якими ми йшли життєвим шляхом якийсь час, можуть показати себе з несподіваного і не найкращого боку. Багато людей починають усвідомлювати, що в їхньому житті по-справжньому цінно і як правильно мають бути розставлені пріоритети.

Ця повня показує, як ми можемо оновити своє життя за допомогою наших зв'язків з іншими людьми, вступаючи в спільноти та групи за інтересами, використовуючи ресурси інтернет-простору та соціальних мереж. Цілком імовірно, що найближчим часом виявляться внутрішні блоки, проблеми і страхи, але саме в період спадного Місяця їх легко позбутися.

Тільці та Скорпіони перебувають під напруженими аспектами від повні у Водолії. Ви можете відчути, що оточення не помічає і недооцінює вас як особистість. Можуть статися конфлікти з друзями та однодумцями, які затягнуться надовго. Щоб уникнути неприємного повороту подій, краще не плануйте на 31 липня – 2 серпня нічого важливого, відкладіть важливі справи та насолоджуйтесь спокійним відпочинком, спілкуванням з дітьми та коханою людиною.

Простір Левів та Водоліїв наповнений активною енергією, відбувається багато подій різного характеру, загалом нудьгувати не доводиться. Навіть якщо і опинитеся в неприємній ситуації, з'являться можливості вийти з них без особливої шкоди для себе. Нічого не бійтеся і не сумнівайтеся у власній силі та значущості для оточення. У дні повні у Водолії, ви попереду всієї планети! Однак, пам'ятайте про те, що енергія повні у Водолії може підштовхнути до ексцентричних вчинків, а це завжди неоднозначно сприймається в суспільстві.

Найближчі дні до і після повні 1 серпня сприятливі для представників знаків: Овен, Близнята, Терези, Стрілець. Ідеально, якщо представники знаків стихії Повітря (Водолії, Близнята, Терези) та знаків стихії Вогню (Лев, Стрілець, Овен) зберуться разом, складуть плани, обмінятися ідеями та зроблять щось корисне для суспільства. Повня у Водолії змусить вас вийти із зони комфорту. У ці дні вам супроводжує успіх і щастя, займайтеся важливими справами і сам Всесвіт вам допоможе!

Раки, Діви, Козороги, Риби – нейтральний час для вас. Просто проведіть час із тими, хто підіймає вам настрій та поділяє ваші погляди на майбутнє. Саме час встановити чіткі межі у відносинах з тими, хто витягує з вас сили та тягне на дно, захистіть себе від деструктивного впливу та звільніть простір для нових людей, які підуть із вами в одному напрямку.

Повня у Водолії сприяє різноманітним експериментам, прояву своєї індивідуальності, сприяє оновленню свого житлового та робочого простору, звільняючи від застарілого та безперспективного.

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