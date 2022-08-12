Повня у Водолії 12 серпня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Ця повня несе у собі складні енергії оскільки у поєднанні з ретро Сатурном (другий управитель Водолія), а також формує напружені аспекти зі своїм головним управителем - Ураном та кармічними точками - Місячними Вузлами, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Повільні планети (Сатурн та Уран) та Місячні Вузли показують загальнолюдські процеси, соціальні події. Енергії цих планет та фіктивних точок запускають масштабні програми, що мають загальнонаціональну значущість. Повня у серпні 2022 року змінить життя багатьох людей, відкриє істину і прямо вкаже на помилкові переконання. Уран і Сатурн конфліктують від 2021 року, і це триватиме до 7 березня 2023 року. Але криза великих змін рано чи пізно закінчиться, тому потрібно усвідомлено підходити до того, що відбувається і намагатися адаптуватися до обставин, що постійно змінюються.

Сатурн - планета Часу, пов'язана з минулим, бюрократією, консерватизмом, суворою ієрархією, нормами та правилами. А Уран прагне в майбутнє, характеризує революційні перетворення, свободу, все нове та прогресивне. У цих характеристиках можна побачити фундаментальні відмінності між природою Сатурна та Урана. Поки що лідери багатьох держав, корпорації, різні системи управління змагаються між собою за домінування у світі, страждають звичайні люди.

Крім планет, на небозводі ми спостерігаємо так само і крапки, що світяться, які на відміну від планет, здаються нам нерухомими. Нерухомі зірки ще від Стародавніх часів, залежно від їх перебування в тій чи тій частині небесного склепіння, були об'єднані в групи - сузір'я.

Усього зараз за астрономічною класифікацією налічується 88 сузір'їв. Відстежуючи рух Сонця (а отже і всієї Сонячної системи), давні спостерігачі зазначили, що Сонце проходить через одні й ті ж сузір'я, описуючи те саме повне коло приблизно за 365 діб. Шлях Сонця через 12 сузір'їв давні греки назвали екліптикою. Площину, в якій розташована екліптика, називають площиною екліптики.

Усіх, хто входить у зіткнення з орбітою Сонця сузір'я, називають - зодіакальними. Від слова зодіак, що означає - Коло Життя, тому що Сонце для нашої Сонячної системи та самої планети Земля і є життя.

Важливим поняттям в астрології є уявлення зодіаку як проєкції зодіакальних сузір'їв на площину екліптики. Сузір'я - об'ємні, мають індивідуальну форму та обриси, різні за довжиною та займають на екліптиці кожен свою "територію". А знаки зодіаку - це рівні сектори на колі, отримані внаслідок проєкції сузір'їв на площину екліптики. Протяжність сузір'їв різна, а протяжність знаків зодіаку однакова - 30 градусів.

Прийняті назви знаків зодіаку походять від назв сузір'їв, якими проходить шлях Сонця. 11-те сузір'я здалося древнім грекам схожим на фігуру людини зі глечиком. У різних народів сузір'я Водолія асоціювалося з одним образом - водою, джерелом всього живого на Землі. В астрології все структуровано, стихії, що заступають знакам зодіаку, циклічно повторюються в порядку, і Водолію відповідає стихія Повітря (ментальний вимір, інтелект).

Водолій - знак людства, завжди спрямований у майбутнє. Це знак Повітря, чим можна пояснити його широту і здатність проникати одночасно в багато сфер. Міфічний персонаж Водолія - Девкаліон - герой всесвітнього потопу. За переказами, за численні гріхи людей мідного віку, Зевс вирішив послати на землю сильну зливу, щоб затопити землю і занапастити весь людський рід. Прометей, дізнавшись про це, порадив Девкаліону побудувати корабель, щоб він міг урятуватися на ньому зі своєю дружиною. Так згодом і сталося. Девкаліон та Пірра були єдиними з людей, кому вдалося вижити після потопу. У Біблії схожий сюжет ліг в основу переказу про Ноя та його ковчег, на якому врятувалися він, його дружина та діти. Всесвітній потоп був посланий на землю за людські гріхи, як і потоп Девкаліонів. На згадку про потоп на небі з'явилося сузір'я Водолія. На старовинних картах воно зображується у вигляді людини, що ллє воду.

Повня 12 серпня сприяє максимальному прояву енергій вищої планети - Уран та соціальної планети - Сатурн. Ця Повня під управлінням планет-гігантів, перевірятиме всіх на міцність та самостійність. Неможливо протистояти їхнім планетарним впливам, потрібно просто прийняти аскезу щодо Сатурна та оновлення щодо Урану. Не можна виявляти слабкість, звинувачувати весь світ у своїх невдачах. Потрібно навчитися пристосовуватися до змін, бути готовим до дискомфорту через обмеження харчування, фізичні чи інтелектуальні навантаження.

Повня у Водолії 2022 ще наполегливіше нагадає про необхідність змін у наявному світовому порядку та облаштуванні суспільства. Назад дороги немає, процес запущений, і ніхто не може його зупинити. У боротьбі між старим і молодим завжди перемагає той, хто робить ставку на молодість.

Головний управитель повня 12 серпня - Уран, але планета від кінця 2018 до 2026 року в слабкому статусі - падіння, а Сатурн від 2018 - в управлінні (спочатку в Козорозі, потім у Водолії). Поки що переважають старі форми управління, інтереси окремих партій, груп та спільнот, але незабаром усе зміниться. Перші відчутні перетворення ми спостерігатимемо вже 2023 року. Але й 2022 року вже видно, що система поглядів та ідей державних систем, світогляд суспільства, а також функціонування соціально-економічних факторів кардинально відрізняється від того, що було до 2018 року.

Попри всі складності повня у Водолії 12 серпня 2022 року, не варто фіксуватися на негативі, накручувати себе і переживати через те, що не в змозі змінити. Життя триває, хоча зовнішні умови досить тривожні і не особливо сприяють радісним настроям. Однак, у ці непрості часи, ми вчимося адаптуватися до нової реальності та гармонійної енергії Венери у Леві, нам у цьому допомагають.

Доленосні зміни відбудуться в житті багатьох людей, а те, наскільки вони виявляться позитивними, багато в чому залежить від самої людини. Адже можна боятися і чинити опір майбутнім змінам і оновленням, і тоді втрачається шанс змінити своє життя на краще. А можна прийняти умови сучасного світу, освоїти сучасні професії, здобути необхідні навички в тій чи тій сфері, впевнено піти назустріч змінам і вийти на зовсім інший, якісніший рівень у цій божевільній дійсності.

Щоб краще зрозуміти потенціал повні у Водолії та згладити гострі моменти, можна звернутися до міфології, філософії, почитати мудрі книжки (на просторах Інтернету безліч онлайн-бібліотек). Зараз, як ніколи, важливо навчитися усвідомлювати свою самоцінність, знаходити в собі те, що виділяє вас серед інших. Виявляйте свою індивідуальність, навчайтеся нового, розширюйте коло знайомств, об'єднуйтесь у групи за інтересами - це допоможе подолати почуття страху перед невідомістю та планувати своє майбутнє в умовах невизначеності.

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