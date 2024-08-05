Повня у Водолії 19 серпня 2024 року: що на нас чекає в цей час

19 серпня о 21:26 (gmt+3) повня у Водолії в напруженому аспекті з Ураном, що може негативно вплинути на роботу комп'ютерних систем, дати збої в соціальних мережах, скасування авіарейсів, порушення режимів енергозабезпечення та енергоспоживання.

Потенціал цього дня неймовірно потужний, його енергії відійдуть важливу роль у формуванні нових життєвих пріоритетів в умовах дійсності, що стрімко змінюється. Новий 4-місячний цикл Меркурія починається у аспекті з'єднання з Сонцем 19 серпня у знаку Лева. У підсвідомості народжуються нові імпульси та ідеї, але вони ще чітко не визначені, тому потрібна ретельна підготовка, перш ніж приступати до їхньої реалізації, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Управитель повного місяця у Водолії – Уран, планета несподіванок, молодості, майбутнього, всього нового та нестандартного. 19 та 20 серпня – три "тау-квадрати", тобто три напружені конфігурації на небі, в яких беруть участь Уран, ретро-Сатурн, Юпітер, Венера, Марс, Сонце і Місяць. Тому важливо спрямувати енергію цього періоду в конструктивне русло на реалізацію, а не руйнування. До 19 серпня завершуйте старі проєкти, аналізуйте минулий досвід, але утримайтеся від запуску нових масштабних проєктів. Ефективність висока у всіх справах, де не потрібна швидкість. Символ Водолія – блискавка, що поєднує небо та землю, уособлює творчий імпульс, який є рушійною силою будь-яких процесів.

"Тау-квадрат" — це важка конфігурація, але найчастіше вона зустрічається в гороскопах успішних людей! Вона складена не менше ніж із трьох планет, дві з яких перебувають в опозиції, а третя – у квадраті із двома попередніми планетами. "Тау-квадрат" — одночасно і найкраща, і найважча конфігурація планет. Вона дає високий ступінь мотивації і є двигуном, що викликає у людей велику внутрішню напруженість чи стрес, крім того, проявляється через несприятливі зовнішні обставини та перешкоди, які підштовхують до дії та необхідності щось змінювати у своєму житті. Ця зміна може дати величезну силу, але при цьому вимагає активності та усвідомлення шляхів, що ведуть до подолання труднощів та перешкод. Оскільки до цієї конфігурації входить і опозиція, одночасно з активністю вона вимагає ще й уміння встановлювати рівновагу.

Крім перепадів настрою та конфліктів у сім'ї, на зовнішньому плані зростає ймовірність грандіозних подій у політичній сфері, природних катаклізмів, великих скандалів та катастроф. Але напружені аспекти між планетами генерують сильні енергії, що дозволяють за короткий термін зробити дуже багато. Контроль необхідний як за внутрішнім станом, так і за власними фізичними діями, щоб використовувати потужний потенціал цих двох днів (19 і 20 серпня), з користю для себе і без шкоди для оточуючих.

Концентрація напружених аспектів планет цього дня може повний місяць призвести до несприятливих ситуацій і навіть жертв техногенного та природного характеру, тому варто уникати місць скупчення народу. Краще не планувати перельоти на цей день, оскільки багато рейсів скасовуватиметься або переноситиметься на інший час. Активний відпочинок, фізкультура та спорт, самостійна фізична робота вдома чи на дачі допоможе скинути зайву напруженість.

Для людей пасивних, невпевнених у собі і тих, які постійно скаржаться на навколишній світ, замість того, щоб взяти відповідальність за своє життя, день повні 19 серпня і +/- день до і після, може "вимотати", стати причиною заблокованої та марно витраченої енергії, що проявиться у складних, важких та неприємних ситуаціях, захворюваннях у найближчий місячний цикл. Активні, соціально орієнтовані особистості відчують приплив життєвих сил і енергії для того, щоб реалізувати свій потенціал, досягти результатів і намітити нові цілі.

Водолій – фіксований знак зодіаку, належать до стихії Повітря, дуже дружній, волелюбний та прогресивний. Пов'язаний із політикою та наукою, революційними змінами, колективною діяльністю. Повний місяць у Водолії — це шанс зробити ковток свіжого повітря, запустити процеси регенерації, як у власному організмі, так і в суспільстві загалом. Час інтелектуальних осяянь, які допомагають зрозуміти, у чому справа, чи знайти рішення, над яким безрезультатно тривалий час працювала група людей. Водолій легко впадає в крайнощі і не залишає вибору, коли ситуація не має перспективи.

Повня у Водолії в день нового циклу Меркурія символізує неминучі оновлення. Енергія цього дня настільки велика, що вона може спричинити багато подій у житті тих, хто боїться змін на своєму життєвому шляху і всіляко їх уникає. Примусові зміни увійдуть у життя тих людей, які довго "тупцювали на одному місці".

Активні енергії Водолія після повні 19 серпня сприяють розвитку та розширенню контактів, зв'язків, комунікації, знайомствам в освітній, науковій чи діловій сферах. З'явиться багато нових ідей, можливість здобуття нових знань, які допоможуть підвищити рівень професіоналізму. Повня у Водолії відбувається тоді, коли Сонце перебуває у Леві, тому представники вогняних знаків зодіаку отримують найбільше можливостей у цей час.

Повня у Водолії допомагає знайти однодумців, сприяє цікавим знайомствам та романтичному спілкуванню, але, найімовірніше, стосунки навряд чи переростуть у серйозні та довгострокові, проте залишать у пам'яті приємні спогади. Навіть у довгих та стабільних стосунках у цей період з'являється пікантність та непередбачуваність. Напружений аспект з Ураном – управителем Водолія, закликає стрімко розвиватися у вибраних областях, інакше цей натиск енергії може руйнівно вплинути на людину та навколишній простір. Це чудовий час для тих, хто прагне переробити масу роботи в стислий термін.

Число 19 у нумерології означає розквіт, перемогу, зовнішню активність. Реалізує, виявляє, надає загальному огляду все те, чого йшла система. Те, що було спочатку, як перші імпульси двох початків та їхня взаємодія, тепер у повноцінному вигляді розкривається на найвищому рівні розвитку. ЯНЬський початок як дійшло повного циклу (10) усвідомленості свідомої, а й простимулювало пасивне, ІНЬський початок у процесі вдосконалення та розвитку внутрішнього складника (9 другого позиції). Дві половинки, які на початку процесу були протилежними та різними, тепер готові об'єднатися. 19 показує, що система у процесі свого розвитку здійснила ідею Творця – тепер вона сама може творити.

Фази Місяця дуже впливають на наше життя і тісно пов'язані з тим, що відбувається в природі. Після повні Місяць починає спадати, а це означає, що саме час прибрати зі свого життя все непотрібне. Не бійтеся змінювати те, що давно застаріло. Сміливо викидайте речі, які мають непридатний зовнішній вигляд і більше не дають задоволення від користування.

Повня у Водолії ідеально підходить для того, щоб очистити свої соціальні мережі та телефон від непотрібних контактів, e-mail – від вже неактуальних листів та повідомлень. Підхожий час для відсікання токсичних зв'язків, фальшивих друзів та тих контактів, які спустошують.

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