Повня в Діві 18 березня 2022: що на нас чекає в цей час

Повня в Діві 18 березня 2022: що на нас чекає в цей час

18 березня о 09:17 за київським часом Повня в Діві, у п'ятницю — день Венери. Планета символізує кохання, творчість, красу та гармонію, а також комфорт та матеріальні блага.

Венера рухається Водолієм, і в найближчі два тижні після Повного місяця будуть виражені дружні зв'язки, нові контакти, які сприяють оригінальному вирішенню проблем і конфліктів. Громадські взаємини, активне соціальне життя, спілкування з різними людьми можуть стати причиною несподіваної зустрічі з майбутнім романтичним партнером, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

За принципом аналогії Повний місяць відповідає енергії Марса – планета активності, дій, фізичної сили. Марс рухається Водолієм (характеризує соціальні зв'язки, стосунки з однодумцями), і в цьому знаку войовничість планети знижується, включаються логіка і здатність стратегічно мислити і планувати. Неординарний підхід до справ та хитрість допомагають ефективно вирішувати проблеми та усувати конфлікти. Повня в Діві посилює амбітність, активність, приплив енергії та життєвих сил. Також стає легше адаптуватися за нових умов, розважливість дозволяє знайти плюси навіть у найскладнішій ситуації.

Управителем знака Діви, в якому відбувається Повня 18 березня, є Меркурій, який рухається за знаком Риби до 27 березня 2022 року. Планета характеризує мислення, інформацію, комунікації. У Рибах має статус вигнання та падіння, а це означає, що кількість спотворених фактів та хибної інформації значно збільшиться у цей період. У цей час відбувається посилення навіюваності під впливом зовнішніх умов. З іншого боку, люди ставляться одне до одного тепліше і душевніше, готові чимось ділитися, допомагати нужденним.

Нумерологія числа 18 відбиває світ емоцій, пасивність, родові зв'язки. Ці характеристики повністю відповідають енергіям Повні – це час максимальної сили Місяця. Знак Діви належить до стихії Землі, Повня у цьому знаку Зодіаку робить ґрунт родючим, тобто відбуваються процеси, що дають видимий, корисний, практичний результат.

Повня 18 березня підбиває своєрідний підсумок пройденого шляху, допомагає переосмислити, перевірити, заглибитися в пошуках причин і наслідків у закриті теми. Відбувається фіксація на сфері непроявленого – на почуттях, відчуттях, образах та враженнях. Люди розуміють красу навколишнього світу зсередини, інтуїтивно усвідомлюють, що за цією красою стоїть, а також те, що мрії та реальність – це різні поняття.

У період від 18 березня до 1 квітня 2022 року проходитиме досить жорсткий відбір для подальшої реалізації найщиріших прагнень та чистих помислів. Тільки ті процеси, які взаємопов'язані, послідовні, зможуть проявитись і здійснитися. Люди одержують заряд енергії, імпульс до досягнення мети.

18 у сумі дає 9 – досвід, мудрість. Цифра 9 показує природу людського прагнення, усвідомлює накопичені знання і це призводить до стану зосередженості, наповненості, наближення ідеальної формі. Сама 9 (дев'ятка), як і 6 (шістка) – це майже коло чи нуль, але незавершений. І якщо на стадії 6 – це наповненість на матеріальному, соціальному рівні, у суспільстві та сім'ї, то на стадії 9 – це наповненість духовним змістом. Дев'ятка закінчує цикл однозначних чисел, тим самим показуючи найвищий рівень розвитку окремої людини та суспільства загалом. Повня 18 березня допоможе набути цілісності у всіх сенсах цього слова, сприятиме завершенню, закінченню військового конфлікту.

Повня 18 березня включає вісь служіння Діва – Риби, її принцип – розуміння, лікування, допомога. Сюди належить усе, що стосується підлеглого становища, турботи про здоров'я та обмежень.Настав час кожній людині опрацювати ці енергії, зробити правильні висновки – це буде перший крок до розв'язання ситуації, що склалася. Потрібно задуматися про життєве призначення (Сонце) та духовну наповненість (Місяць), знайти спосіб урівноважити ці сфери. До Діви належать медицина, все фізичне тіло людини, все, що стосується здоров'я, ремонту, надання конкретної допомоги. До Риб – непрактична, неконкретна, нематеріальна допомога, яка стоїть за всією медичною професією – милосердя, співчуття до чужих страждань та потреб.

Діва — найраціональніший знак, Риби — найірраціональніший, дві крайності потребують взаємного доповнення. Прикладом може бути те, як містики суперечать матеріалістам, а матеріалісти критикують містиків. Речовий матеріальний світ може залишитися мертвим, якщо не буде одухотвореності у прагненнях перетворити цей матеріальний світ, якщо людство не буде прагнути ідеального стану. Кожен знак потребує доповнення своєю протилежністю, і коло Зодіаку демонструє цей процес єдності та боротьби протилежностей. Зараз важливо замислитися про справжні цінності, залишити осторонь матеріальне та спробувати зрозуміти глибинний сенс того, що зараз відбувається у світі.

Важливість знань та навичок, системності дрібниць та деталей, умінь та професійних здібностей стає очевидною у найближчі два тижні після Повні, що на користь майбутнього України. Гармонійна конфігурація Північного Вузла в Тельці (Україну характеризує цей знак), Місяця, Плутона та Сонця («Вітрило») складається з опозиції та п'яти гармонійних аспектів. Тему основного конфлікту ставить опозиція Місяця та Сонця, тобто це саме Повня. Дозвіл цієї напруженості відбувається завдяки розважливості, посилюється здатність до відновлення сил та швидкої регенерації, люди схильні ухвалювати вольові рішення, що дають швидкий видимий результат.

Дві важливі астрологічні події — Повня 18 березня та Весняна Рівненність 21 березня о 17:34 за київським часом — посилюють одна одну і обов'язково принесуть сприятливі зміни Україні та всьому світу. Від 21 березня рівень свідомості людей стає на порядок вищим, посилюються можливості мислити масштабно, бачити картину загалом.

Найближчими днями після Повні почнуть формуватися сприятливі обставини, які дозволять розвиватися та вдосконалюватися як окремим людям, так і державам загалом. Ефективні результати від дій чи важливих переговорів можливі лише у тому разі, якщо буде знайдено нові шляхи вирішення найскладніших питань. Старі методи та схеми більше неактуальні, вони не принесуть бажаних результатів.

Плутон, планета трансформації, питань життя і смерті, а також відродження в новій якості, перебуває в гармонійних аспектах з Повнею. Планета живить своєю потужною енергією Сонце та Місяць – джерела життя. Це вказує на інтенсивне зростання самосвідомості кожної людини. Події, що відбуваються, змусять багатьох людей зробити рішучий крок, змусять до нового старту або до зміни способу життя. Минуле вплине на сьогодення, тому варто звернутися до досвіду і застосувати його в теперішньому.

Мотивом та реальною рушійною силою вчинків стане прагнення показати свої сильні сторони та вплинути на ситуацію – придушити агресора та здобути свободу. Що б не сталося, кожен вийде з воєнної ситуації, що склалася, більш сильною, рішучою і незалежною людиною. Повня 18 березня 2022 року дозволить розширити межі сприйняття світу, поступово це призведе до глобальних перетворень у багатьох державах.

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